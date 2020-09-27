Гран При России: пять быстрых выводов

1. Боттас не наработал на победу

Да, перед началом уик-энда многие говорили о том, что как раз в Сочи Валттери может навязать борьбу Льюису Хэмилтону и даже побороться с ним за победу. Но тот факт, что он и правда выиграл гонку, вообще не отражает уровень его выступления в России.

Боттас был быстрее напарника в пятничных тренировках, но в субботу провалил квалификацию. Не только показав время на полсекунды хуже, чем у Хэмилтона, но и позволив Максу Ферстаппену вытеснить его с первого ряда…

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В гонке Mercedes фактически подарила Валттери лидерство, заработав двойной штраф для Льюиса Хэмилтона. Поверить в то, что финн смог бы одолеть напарника в равной борьбе, очень и очень сложно.

2. Renault прибавляет

Начав чемпионат ни шатко ни валко, Renault постепенно стала едва ли не самой грозной силой в средней группе. На трассах с длинными прямыми желтые машины чувствуют себя отлично, и в Сочи команда в очередной раз собрала неплохой урожай очков. Да, до McLaren вроде бы еще далеко, а Racing Point тоже не сбавляет оборотов, но уже вполне можно поверить, что подопечные Сириля Абитбуля могут побороться за третье место в Кубке конструкторов.

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3. Риккардо должен получить еще один шанс в топ-команде

Даниэль шикарно выступает в последние месяц-полтора. Да, в Сочи ему можно сделать выговор за нарушение правил при обгоне Эстебана Окона, но свою же ошибку австралиец – как и обещал команде по радио – исправил благодаря отличной скорости. Риккардо уже прописался в шестерке сильнейших и постоянно борется за позиции на пороге подиума.

Будет очень обидно, если в этом году он так и не заставит Абитбуля набить себе татуировку. Но еще обиднее будет, если до конца карьеры он так и не получит шанс вновь бороться за победы…

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

4. Квят проявляет характер

Пьер Гасли, безусловно, сделал все, чтобы утвердиться в роли главной звезды AlphaTauri. Француз невероятно силен в квалификациях, он легко справляется с Даниилом Квятом по субботам – но россиянину тоже надо отдать должное: два последних уик-энда он провел очень и очень здорово.

Да, в квалификации вновь не получилось, но это как раз тот случай, когда вину можно свалить на обстоятельства. Но в гонке Даниил второй раз подряд сделал все ровно так, как должен был.

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5. Подиум Элбону не помог

Помните слова Кристиана Хорнера после Гран При Тосканы? Если забыли, босс Red Bull говорил о том, что подиум должен придать Алексу Элбону уверенности…

Не прибавил.

Алекс провел едва ли не худший уик-энд в этом сезоне. Больше секунды отставания от напарника в квалификации – это не провал. Это уже позор. Как и десятое место на финише за рулем такой же машины, на которой Макс Ферстаппен финишировал в нескольких секундах позади победителя.