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Формула 1 Новости

Гран При России перенесут в Санкт-Петербург? Ответ промоутера

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, редактор

Слухи о том, что Сочи потеряет гонку Формулу 1, вновь активизировались

Гран При России перенесут в Санкт-Петербург? Ответ промоутера

Перед Гран При Португалии появилась информация о том, что с 2022 года Гран При России переедет из Сочи в Ленинградскую область на трассу «Игора». Генеральный директор «Росгонок» и промоутер Гран При России Алексей Титов не стал опровергать эту информацию, но и не подтвердил ее.

«Интернет – опасное место, там нельзя детям в одиночестве гулять, – цитирует Титова канал Матч ТВ. – Я не готов комментировать слухи. Могу лишь сказать, что нам очень повезло в прошлом году, нам удалось провести мероприятие очень качественно и безопасно с учетом коронавируса. Были огрехи, мы их учтем и в этом году постараемся сделать мероприятие еще более безопасным.

Надеемся, что к концу года большая часть ограничений будет снята. А это значит, что в 2022 году в Сочи мы сможем провести Гран-при, который будет максимально приближен к уже привычному формату: с автограф-сессиями, с максимальной интеграцией самой «Формулы-1» и возможностью пообщаться с фанатами». 

Сочи принимает Гран При России с 2014 года. Однако слухи о переносе этапа на «Игору» ходят с открытия этой трассы.

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Об этой статье

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Автор Иван Матушкин

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