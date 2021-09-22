Гран При России напомнил Мазепину о былых успехах

В отличие от многих этапов Формулы 1, Гран При России проходит на трассе, которая знакома дебютантам чемпионата по младшим формульным сериям. Накануне гоночного уик-энда российский пилот Никита Мазепин вспомнил о том, как выступал в Сочи в Формуле 2 и поделился своими ощущениями по поводу предстоящего выступления на глазах у российских болельщиков.

«Я здесь дважды поднимался на подиум и как-то завоевал поул, – цитирует Мазепина пресс-служба команды Haas. – Мне нравится ездить по этой трассе. Там есть длинная прямая с DRS, где в младших сериях я совершил несколько неплохих обгонов. Всегда приятно оказываться на подиуме, но на домашнем этапе это особое чувство.

Что касается давления со стороны домашних трибун, то я бы назвал его позитивным. Да, здесь я испытываю больший прессинг, но это лишь увеличивает во мне число эндорфинов и прибавляет энергии, которая нужна в трудные моменты, когда нужно собраться в гонке.

В любом случае, я отправляюсь в Сочи с чистым сознанием и собираюсь выжать максимум из себя и из своей машины. Надеюсь на то, что атмосфера будет похожа на то, что было в Недерландах [где болельщики активно поддерживали своего пилота Макса Ферстаппена]».