Гран При России: 5 самых интересных технических решений

Узел крепления переднего колеса Red Bull RB16B 1 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола 1. Помимо конфигурации тормозного воздухозаборника и специального покрытия на части «барабана» Red Bull этот снимок дает возможность увидеть дополнительный масляный бак. Чтобы освободить место в области силовой установки его перенесли вперед и расположили под ногами пилота. Отчасти это также помогает добиться нужной развесовки.

Область дефлекторов Aston Martin AMR21 2 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола 2. Здесь хорошо видно крепление зеркала заднего вида Aston Martin к элементам у передней кромки понтона (стойка с логотипом Oakley). Также обратите внимание на горизонтальную деталь, к которой крепится эта стойка: она имеет волнистую форму, изогнутую вверх переднюю кромку и пару генераторов вихря с внешней стороны.

Силовая установка Ferrari SF21 3 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола 3. В Сочи нашим фотографам удалось запечатлеть мотор Ferrari с такой степенью детализации, о коротой прежде можно было только мечтать. Хорошо видно турбину, силовую раму, многочисленные провода и пневматические трубки.

Силовая установка Red Bull RB16B 4 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола 3. При многочисленных компоновочных сходствах самым очевидным отличием двигателя Honda является расположение радиатора в верхней части.

Детали заднего антикрыла Mercedes F1 W12 5 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола 4. В Mercedes по итогам тренировок избрали для российской трассы конфигурацию с высоким прижимом, которую отличают два задних пилона и Т-крыло сложной формы.

Детали заднего антикрыла Ferrari SF21 6 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола 4. У Ferrari этот подход еще более нагляден – если главная плоскость заднего крыла очень крупная и имеет выраженный профиль, то вспомогательная расположена практически вертикально, да еще и дополнена крупной концевой кромкой. Т-крыло имеет пару плоскостей.

Детали заднего антикрыла Aston Martin AMR21 7 / 13 4. Удивительно, но пакет Aston Martin имеет гораздо больше общего с Ferrari, чем с Mercedes. В целом же можно говорить, что в этой области машины эволюция уже привела все команды к очень похожим решениям.

Детали заднего антикрыла Red Bull RB16B 8 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола 4. У Red Bull есть S-образные прорези на торцевых пластинах крыла (такие же использует McLaren), а форма плоскости, концы которой поднимаются с внешних сторон, продиктована стремлением снизить лобовое сопротивление.

Детали заднего антикрыла Red Bull RB16B 9 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола 4. Такая конфигурация была в Сочи только у Серхио Переса. Для Макса Ферстаппена, которому предстояло прорываться с последней позиции, команда выбрала вариант с еще меньшим прижимом (подробности – в нашем материале по ссылке ниже).

Ландо Норрис McLaren MCL35M 10 / 13 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images 5. Даже в концовке сезона команды стремятся узнать больше о своих машинах. McLaren нанесла на заднюю подвеску своей машины аэродинамическую краску.

Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes W12 11 / 13 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Под днищем Mercedes W12 можно рассмотреть крохотные трубки Пито – это также классический инструмент для сбора данных.

Серхио Перес за рулем Red Bull Racing RB16B 12 / 13 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images 5. В сравнении с главными соперниками у гораздо более узкий переход от центральной зоны под днищем, дне смонтирована контрольная планка, к диффузору.