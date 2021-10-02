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Формула 1 / Гран При России Аналитика

Гран При России: 5 самых интересных технических решений

Автор:
Соавтор:
Мэтт Сомерфилд

В Сочи команды Ф1 искали баланс между скоростью на прямых и прижимом в поворотах. А Джорджо Пиола и представители Sutton Images – интересные технические решения в конструкции их машин

Гран При России: 5 самых интересных технических решений
Узел крепления переднего колеса Red Bull RB16B
Узел крепления переднего колеса Red Bull RB16B
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Фотограф: Джорджо Пиола

1. Помимо конфигурации тормозного воздухозаборника и специального покрытия на части «барабана» Red Bull этот снимок дает возможность увидеть дополнительный масляный бак. Чтобы освободить место в области силовой установки его перенесли вперед и расположили под ногами пилота. Отчасти это также помогает добиться нужной развесовки.
Область дефлекторов Aston Martin AMR21
Область дефлекторов Aston Martin AMR21
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Фотограф: Джорджо Пиола

2. Здесь хорошо видно крепление зеркала заднего вида Aston Martin к элементам у передней кромки понтона (стойка с логотипом Oakley). Также обратите внимание на горизонтальную деталь, к которой крепится эта стойка: она имеет волнистую форму, изогнутую вверх переднюю кромку и пару генераторов вихря с внешней стороны.
Силовая установка Ferrari SF21
Силовая установка Ferrari SF21
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Фотограф: Джорджо Пиола

3. В Сочи нашим фотографам удалось запечатлеть мотор Ferrari с такой степенью детализации, о коротой прежде можно было только мечтать. Хорошо видно турбину, силовую раму, многочисленные провода и пневматические трубки.
Силовая установка Red Bull RB16B
Силовая установка Red Bull RB16B
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Фотограф: Джорджо Пиола

3. При многочисленных компоновочных сходствах самым очевидным отличием двигателя Honda является расположение радиатора в верхней части.
Детали заднего антикрыла Mercedes F1 W12
Детали заднего антикрыла Mercedes F1 W12
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Фотограф: Джорджо Пиола

4. В Mercedes по итогам тренировок избрали для российской трассы конфигурацию с высоким прижимом, которую отличают два задних пилона и Т-крыло сложной формы.
Детали заднего антикрыла Ferrari SF21
Детали заднего антикрыла Ferrari SF21
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Фотограф: Джорджо Пиола

4. У Ferrari этот подход еще более нагляден – если главная плоскость заднего крыла очень крупная и имеет выраженный профиль, то вспомогательная расположена практически вертикально, да еще и дополнена крупной концевой кромкой. Т-крыло имеет пару плоскостей.
Детали заднего антикрыла Aston Martin AMR21
Детали заднего антикрыла Aston Martin AMR21
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4. Удивительно, но пакет Aston Martin имеет гораздо больше общего с Ferrari, чем с Mercedes. В целом же можно говорить, что в этой области машины эволюция уже привела все команды к очень похожим решениям.
Детали заднего антикрыла Red Bull RB16B
Детали заднего антикрыла Red Bull RB16B
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Фотограф: Джорджо Пиола

4. У Red Bull есть S-образные прорези на торцевых пластинах крыла (такие же использует McLaren), а форма плоскости, концы которой поднимаются с внешних сторон, продиктована стремлением снизить лобовое сопротивление.
Детали заднего антикрыла Red Bull RB16B
Детали заднего антикрыла Red Bull RB16B
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Фотограф: Джорджо Пиола

4. Такая конфигурация была в Сочи только у Серхио Переса. Для Макса Ферстаппена, которому предстояло прорываться с последней позиции, команда выбрала вариант с еще меньшим прижимом (подробности – в нашем материале по ссылке ниже).
Ландо Норрис McLaren MCL35M
Ландо Норрис McLaren MCL35M
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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

5. Даже в концовке сезона команды стремятся узнать больше о своих машинах. McLaren нанесла на заднюю подвеску своей машины аэродинамическую краску.
Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes W12
Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes W12
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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Под днищем Mercedes W12 можно рассмотреть крохотные трубки Пито – это также классический инструмент для сбора данных.
Серхио Перес за рулем Red Bull Racing RB16B
Серхио Перес за рулем Red Bull Racing RB16B
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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

5. В сравнении с главными соперниками у гораздо более узкий переход от центральной зоны под днищем, дне смонтирована контрольная планка, к диффузору.
Пьер Гасли за рулем AlphaTauri AT02
Пьер Гасли за рулем AlphaTauri AT02
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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

5. У AlphaTauri AT02 на виде сзади обращают на себя внимание крохотные вентиляционные отверстия в задней части понтонов. Это очень серьезное преимущество с точки зрения аэродинамики.

 

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