Гран При Португалии: стартовая решетка
Главным неудачником субботы стал Даниэль Риккардо, который не смог пробиться даже во второй сегмент
В эти выходные на трассе в Портимане проходит Гран При Португалии, 3-й этап чемпионата Формулы 1. Победу в квалификации одержал Валттери Боттас, для которого завтрашний поул станет 17-м в карьере.
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Гонка в Имоле стартует завтра в 17:00 по московскому времени. А до этого, начиная с 14:25, на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» можно будет увидеть мотоциклетный Гран При Испании, очередной этап чемпионата MotoGP.
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1
|
Валттери Боттас
(Mercedes)
Начнет гонку на шинах Medium
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2
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Льюис Хэмилтон
(Mercedes)
Начнет гонку на шинах Medium
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3
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Макс Ферстаппен
Начнет гонку на шинах Medium
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4
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Серхио Перес
(Red Bull)
Начнет гонку на шинах Medium
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5
|
Карлос Санйс
(Ferrari)
Начнет гонку на шинах Soft
|
6
|
Эстебан Окон
(Alpine)
Начнет гонку на шинах Soft
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7
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Ландо Норрис
(McLaren)
Начнет гонку на шинах Soft
|
8
|
Шарль Леклер
(Ferrari)
Начнет гонку на шинах Medium
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9
|
Пьер Гасли
(AlphaTauri)
Начнет гонку на шинах Soft
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10
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Себастьян Феттель
(Aston Martin)
Начнет гонку на шинах Soft
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11
|
Джордж Расселл
(Williams)
|
12
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|
13
|
Фернандо Алонсо
(Alpine)
|
14
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Юки Цунода
(AlphaTauri)
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15
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Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
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16
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Даниэль Риккардо
(McLaren)
|
17
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Лэнс Стролл
(Aston Martin)
|
18
|
Николя Латифи
(Williams)
|
19
|
Мик Шумахер
(Haas)
|
20
|
Никита Мазепин
(Haas)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
|Автор
|Сергей Иванов