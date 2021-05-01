Гран При Португалии: стартовая решетка

В эти выходные на трассе в Портимане проходит Гран При Португалии, 3-й этап чемпионата Формулы 1. Победу в квалификации одержал Валттери Боттас, для которого завтрашний поул станет 17-м в карьере.

Гонка в Имоле стартует завтра в 17:00 по московскому времени. А до этого, начиная с 14:25, на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» можно будет увидеть мотоциклетный Гран При Испании, очередной этап чемпионата MotoGP.

1 Валттери Боттас (Mercedes) Начнет гонку на шинах Medium



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Льюис Хэмилтон (Mercedes) Начнет гонку на шинах Medium 3 Макс Ферстаппен

(Red Bull)

Начнет гонку на шинах Medium 4

Серхио Перес

(Red Bull) Начнет гонку на шинах Medium 5 Карлос Санйс (Ferrari) Начнет гонку на шинах Soft

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Эстебан Окон (Alpine) Начнет гонку на шинах Soft 7 Ландо Норрис (McLaren) Начнет гонку на шинах Soft 8 Шарль Леклер

(Ferrari) Начнет гонку на шинах Medium 9 Пьер Гасли (AlphaTauri) Начнет гонку на шинах Soft 10 Себастьян Феттель (Aston Martin) Начнет гонку на шинах Soft 11 Джордж Расселл (Williams)

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Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 13 Фернандо Алонсо

(Alpine) 14



Юки Цунода (AlphaTauri) 15 Кими Райкконен (Alfa Romeo)

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Даниэль Риккардо (McLaren) 17 Лэнс Стролл (Aston Martin)

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Николя Латифи (Williams) 19 Мик Шумахер

(Haas) 20

Никита Мазепин

(Haas)