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Формула 1 / Гран При Португалии Новости

Гран При Португалии: стартовая решетка

Автор:
, Редактор

Главным неудачником субботы стал Даниэль Риккардо, который не смог пробиться даже во второй сегмент

Гран При Португалии: стартовая решетка

В эти выходные на трассе в Портимане проходит Гран При Португалии, 3-й этап чемпионата Формулы 1. Победу в квалификации одержал Валттери Боттас, для которого завтрашний поул станет 17-м в карьере. 

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Гонка в Имоле стартует завтра в 17:00 по московскому времени. А до этого, начиная с 14:25, на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» можно будет увидеть мотоциклетный Гран При Испании, очередной этап чемпионата MotoGP.

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1

 

 

Валттери Боттас

(Mercedes)

Начнет гонку на шинах Medium

 



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 

Льюис Хэмилтон

(Mercedes)

Начнет гонку на шинах Medium

 

 

3

 

 Макс Ферстаппен
(Red Bull)

Начнет гонку на шинах Medium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

 

Mexico Серхио Перес

(Red Bull)

Начнет гонку на шинах Medium

 

 

5

 

 

Карлос Санйс

(Ferrari)

Начнет гонку на шинах Soft


 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

 Эстебан Окон

(Alpine)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

7

 

 Ландо Норрис

(McLaren)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Monaco Шарль Леклер

(Ferrari)

Начнет гонку на шинах Medium

 

 

9

 

 Пьер Гасли

(AlphaTauri)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

11

 

Джордж Расселл

(Williams)

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 

Italy Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 

 

13

 

 Фернандо Алонсо

(Alpine)

 

  

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

Japan Юки Цунода

(AlphaTauri)

 

 

15

 

 Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

Australia Даниэль Риккардо

(McLaren)

 

 

17

 

 Лэнс Стролл

(Aston Martin)

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

Николя Латифи

(Williams)

 

 

19

 

Germany Мик Шумахер

(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

 

Russian Federation Никита Мазепин

(Haas)

 

 

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Боттас выиграл у Хэмилтона 0,007 секунды в споре за поул в Портимане

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Автор Сергей Иванов

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