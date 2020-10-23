Гран При Португалии: пять вопросов перед гонкой

1. Насколько быстр Боттас, которому нечего терять?

Отставание Валттери Боттаса от Льюиса Хэмилтона достигло критической отметки. 69 очков за шесть гонок до конца сезона могут позволить чемпиону мира расслабиться. Теперь даже если он финиширует вторым во всех оставшихся Гран При, то все равно получит седьмой титул.

На протяжении последних месяцев мир Ф1 в очередной раз разочаровывался в Боттасе. Финн опять оказался не способен создать хотя бы видимость борьбы за победу в чемпионате, и теперь вряд ли даже сам на нее рассчитывает.

Поможет ли это знание ему раскрепоститься? Или дело просто в том, что он медленнее?

2. Red Bull действительно догоняет Mercedes?

Тото Вольф после гонки на «Нюрбургринге» подтвердил, что Mercedes перестала обновлять W11, и якобы именно в этом состоит основная причина, почему Red Bull смотрелась в Германии на фоне чемпионской команды не столь безнадежно, как в большинстве гонок до этого.

Признаки того, что отставание RBR от Mercedes сжимается в размерах, легче всего заметить в квалификациях. Макс Ферстаппен меньше трех десятых уступил времени поула на «Нюрбургринге», а такого в текущем сезоне еще не случалось ни разу. Да, в гонке угнаться за черными машинами все равно очень сложно. Но если так пойдет и дальше, может быть, мы и увидим борьбу ближе к концовке сезона.

3. Какая команда уедет из Португалии третьей?

В Кубке конструкторов – настоящая заруба. Но, как водится в Ф1, лишь за третье место. Зато настоящая! Racing Point, McLaren и Renault, которые занимают строчки с третьей по пятую в текущем варианте турнирной таблицы, разделяет каких-то шесть очков – и это после 11 гонок.

Renault в последнее время все прибавляет и прибавляет, и подиум Даниэля Риккардо на «Нюрбургринге» – неопровержимое тому доказательство. Обновления Racing Point позволили сделать розовый Mercedes еще быстрее, а McLaren по-прежнему сильна. Назвать фаворита очень сложно.

4. Покажет ли признаки прогресса Элбон?

Хельмут Марко перед началом Гран При Португалии, пожалуй, впервые публично признал, что Red Bull может обратить внимание и на пилотов извне собственной системы при выборе состава на сезон-2021. Австриец оговорился, что это случится лишь при том условии, что Алекс Элбон будет выступать плохо. Но, кажется, с выполнением этого условия Алекс в последних Гран При справлялся. Уик-энд в Германии вновь был провальным: не самая сильная квалификация, неуверенный старт, проплешина на шине, приведшая к изменению тактики, нелепая авария, сход… Кажется, шансы Нико Хюлькенберга на кокпит машины с быком растут.

Марко отметил, что в Red Bull постараются определиться с пилотами к Турции. Возможно, это своего рода крайний срок для Элбона. Теперь Алексу уже точно пора брать ситуацию под контроль.

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5. Продолжит ли AlphaTauri погоню за Ferrari?

Одна из немногих интриг остатка чемпионата – борьба за звание лучшей итальянской команды. Alfa Romeo в ней уже не участвует, зато AlphaTauri продолжает погоню за Ferrari. Финиш Пьера Гасли на шестом месте в Германии позволил маленькой Скудерии на два очка приблизиться к Скудерии большой.

Осенью AlphaTauri набрала в два с лишним раза больше баллов, чем Ferrari, и пилоты коллектива из Фаэнцы уже всерьез рассуждают о борьбе за шестое место в Кубке конструкторов. «Это будет сложно, – сказал Гасли в четверг в Портимане. – Но не невозможно».