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Формула 1 / Гран При Португалии / Аналитика

Гран При Португалии: пять быстрых выводов

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Гран При Португалии: пять быстрых выводов
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Льюис Хэмилтон одержал 92-ю победу в карьере, в очередной раз разгромив Валттери Боттаса. Олег Карпов подводит итоги спустя минуты после финиша в Портимане

1. Боттасу стоит подумать об отставке

После таких гонок вполне логично задаться вопросом: а зачем Валттери вообще оставаться в Mercedes? Не будет ли лучше найти новый вызов?

Потому что совершенно очевидно: в Mercedes он может рассчитывать на победы в отдельных гонках, но никак не на большее. Победы у него уже были. Еще пара-тройка ничего не изменят. Стоят ли они еще сезона унижений, когда весь мир только и обсуждает, сколь же нелепо Валттери смотрится на фоне Льюиса Хэмилтона?

Может, лучше отправиться бороться за титул в Формуле E и освободить кокпит Джорджу Расселлу?

 

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

2. Элбон не заслуживает контракта на сезон-2021

Руководство Red Bull Racing уже перестало притворяться, что темп Алекса Элбона в гонках команду устраивает. Хельмут Марко и Кристиан Хорнер обозначили сроки, в которые он должен исправиться: у Алекса есть время до начала декабря показать, что он и правда способен быть хорошим вторым пилотом для RBR.

В Португалии он и близко не был к тому уровню, который от него требуется. Вновь отставание в полсекунды в квалификации и опять провал в гонке. Элбон большую часть заезда провел вообще за пределами первой десятки. За рулем Red Bull – это преступление.

Какие еще нужны Марко и Хорнеру аргументы? Пожалуй, единственное, чего Алекс пока не сделал, чтобы убедить руководство в своей профнепригодности – это не вынес Макса Ферстаппена с трассы. Но этого пока не случилось, наверное, лишь потому, что Алекс проигрывает напарнику слишком уж много.

 

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

3. Феттель развалился под натиском Леклера

Себастьян даже по ходу совместного сезона с Даниэлем Риккардо не смотрелся столь беспомощно. Да, тогда преимущество более молодого напарника тоже было очевидно, но теперь Шарль Леклер просто уничтожает имидж четырехкратного чемпиона мира.

Да и сам он, похоже, уже признал поражение – сказав, что напарник выступает в «другой лиге».

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4. Гасли борется с Ferrari в одиночку

Перед началом уик-энда Пьер рассуждал о том, что AlphaTauri еще может помечтать о борьбе с Ferrari за шестое место в Кубке конструкторов. Но подчеркнул при этом, что для этого нужно, чтобы обе машины набирали очки.

К самому себе Гасли, наверное, предъявить претензий не может. Но у Даниила Квята вышел еще один неудачный уик-энд. Пожалуй даже, что худший в сезоне. Если к поражениям россиянина в противостоянии с Пьером по субботам все уже привыкли, то в воскресенье Даниил реально разочаровал. Темпа не было совсем…

 

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

5. Без DRS было бы интереснее

Гонка в Португалии не была совсем уж унылой. По крайней мере, начало получилось живеньким. Но потом, все кому положено быть быстрее, опередили всех, кому положено от них отставать – и вообще без проблем.

DRS помогла Формуле 1 решить проблему обгонов, но порой она реально их обесценивает. То, как гонщики проезжали мимо друг друга, в Португалии – это вызывающе. Так быть точно не должно…

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Сессия Гонка
Автор Олег Карпов

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