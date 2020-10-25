Гран При Португалии: пять быстрых выводов
Льюис Хэмилтон одержал 92-ю победу в карьере, в очередной раз разгромив Валттери Боттаса. Олег Карпов подводит итоги спустя минуты после финиша в Портимане
1. Боттасу стоит подумать об отставке
После таких гонок вполне логично задаться вопросом: а зачем Валттери вообще оставаться в Mercedes? Не будет ли лучше найти новый вызов?
Потому что совершенно очевидно: в Mercedes он может рассчитывать на победы в отдельных гонках, но никак не на большее. Победы у него уже были. Еще пара-тройка ничего не изменят. Стоят ли они еще сезона унижений, когда весь мир только и обсуждает, сколь же нелепо Валттери смотрится на фоне Льюиса Хэмилтона?
Может, лучше отправиться бороться за титул в Формуле E и освободить кокпит Джорджу Расселлу?
Фото: Steve Etherington / Motorsport Images
2. Элбон не заслуживает контракта на сезон-2021
Руководство Red Bull Racing уже перестало притворяться, что темп Алекса Элбона в гонках команду устраивает. Хельмут Марко и Кристиан Хорнер обозначили сроки, в которые он должен исправиться: у Алекса есть время до начала декабря показать, что он и правда способен быть хорошим вторым пилотом для RBR.
В Португалии он и близко не был к тому уровню, который от него требуется. Вновь отставание в полсекунды в квалификации и опять провал в гонке. Элбон большую часть заезда провел вообще за пределами первой десятки. За рулем Red Bull – это преступление.
Какие еще нужны Марко и Хорнеру аргументы? Пожалуй, единственное, чего Алекс пока не сделал, чтобы убедить руководство в своей профнепригодности – это не вынес Макса Ферстаппена с трассы. Но этого пока не случилось, наверное, лишь потому, что Алекс проигрывает напарнику слишком уж много.
Фото: Charles Coates / Motorsport Images
3. Феттель развалился под натиском Леклера
Себастьян даже по ходу совместного сезона с Даниэлем Риккардо не смотрелся столь беспомощно. Да, тогда преимущество более молодого напарника тоже было очевидно, но теперь Шарль Леклер просто уничтожает имидж четырехкратного чемпиона мира.
Да и сам он, похоже, уже признал поражение – сказав, что напарник выступает в «другой лиге».
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4. Гасли борется с Ferrari в одиночку
Перед началом уик-энда Пьер рассуждал о том, что AlphaTauri еще может помечтать о борьбе с Ferrari за шестое место в Кубке конструкторов. Но подчеркнул при этом, что для этого нужно, чтобы обе машины набирали очки.
К самому себе Гасли, наверное, предъявить претензий не может. Но у Даниила Квята вышел еще один неудачный уик-энд. Пожалуй даже, что худший в сезоне. Если к поражениям россиянина в противостоянии с Пьером по субботам все уже привыкли, то в воскресенье Даниил реально разочаровал. Темпа не было совсем…
Фото: Zak Mauger / Motorsport Images
5. Без DRS было бы интереснее
Гонка в Португалии не была совсем уж унылой. По крайней мере, начало получилось живеньким. Но потом, все кому положено быть быстрее, опередили всех, кому положено от них отставать – и вообще без проблем.
DRS помогла Формуле 1 решить проблему обгонов, но порой она реально их обесценивает. То, как гонщики проезжали мимо друг друга, в Португалии – это вызывающе. Так быть точно не должно…
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
|Сессия
|Гонка
|Автор
|Олег Карпов