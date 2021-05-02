Гран При Португалии: пять быстрых выводов

1. Mercedes точно не медленнее Red Bull

Медленно, но верно с расстановкой сил в этом году все становится понятно. Red Bull многие успели наградить статусом главного фаворита чемпионата, но гонка в Португалии еще раз напомнила о том, насколько сильна Mercedes.

Конечно, победа в Портимане не идет ни в какое сравнение с тем, как Mercedes побеждала в прежние годы. Но кто сейчас скажет, что это не сильнейшая команда чемпионата? Льюис Хэмилтон тоже невероятно хорош. Победу в этот уик-энд чемпион мира добыл благодаря двум классным обгонам.

Ну как не считать его фаворитом?

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

2. Ферстаппену нельзя ошибаться

У Макса впервые в карьере есть машина, на которой можно бороться за победы едва ли не в каждый уик-энд. Но это не только благо, но и дополнительный прессинг!

По-хорошему Макс в этом году мог выиграть все три квалификации, но с поула он стартовал лишь однажды. В Португалии, как ни крути, он вновь ошибся – выехав за пределы трассы во время первой попытки в Q3. Как оказалось, именно тот круг, который был аннулирован, оказался быстрейшим в сессии.

Закончилась ли бы гонка иначе, выиграй Ферстаппен квалификацию? Сказать сложно. Льюис был невероятно силен. Но если Макс и правда хочет выиграть чемпионат, ему нужно избегать таких помарок.

3. Судьбу третьего места в Кубке конструкторов решат пилоты

В борьбе за третье место в Кубке конструкторов претенденты обозначились уже явно. Да, в средней группе машины очень близки друг к другу по скорости, но McLaren и Ferrari – чуточку быстрее остальных.

Кто из них быстрее, до конца пока не понятно. McLaren явно прихрамывает на одну машину. Даниэль Риккардо еще не вкатился окончательно, и его вылет в Q1 – ярчайшая тому иллюстрация. У Карлоса Сайнса с адаптацией в новом коллективе дела идут тоже с переменным успехом. Но до конца сезона еще много этапов. Сейчас думается, что в этой борьбе многое решат именно пилоты.

4. Alpine не так и безнадежна

Команду из Энстоуна вполне можно было записать в главные разочарования старта сезона. В Бахрейне и Имоле ярко-синим машинам явно недоставало скорости, и многие успели сделать вывод: удел Alpine в этом году – борьба с Alfa Romeo, а иногда и Williams.

Но – нет. В Португалии Эстебан Окон и Фернандо Алонсо смотрелись очень неплохо. Француз и вовсе постоянно боролся в одной группе с Ferrari и Ландо Норрисом, а испанец отыгрался даже после весьма скверной квалификации.

Что это было? Одноразовая акция в Португалии или Alpine теперь будет постоянно напоминать о себе? Посмотрим в Барселоне.

Фернандо Алонсо, Alpine A521 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

5. AlphaTauri – все еще Toro Rosso

Помните, сколько хайпа было вокруг скорости AlphaTauri в Бахрейне и Имоле? Команду из Фаэнцы после первой квалификации называли едва ли не лучшей в средней группе. Но что мы увидели в Португалии? Уже знакомую – еще по временам Toro Rosso – картину. Коллектив из Фаэнцы по-прежнему не может построить машину, которая смотрелась бы одинаково сильно на протяжении всего чемпионата.

На самом деле именно в Бахрейне и Имоле AlphaTauri отлично смотрелась и в прошлом году. Джоди Эггинтон еще в начале чемпионата говорил о том, как важно подтвердить эту скорость на других трассах – и теперь получается, что пока команда сделать этого не может.