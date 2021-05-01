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Формула 1 / Гран При Португалии Новости

Гран При Португалии: дуэли в квалификациях

Автор:
, Ответственный редактор

Вот как выглядит положение во внутрикомандных противоборствах по итогам трех суббот сезона-2021

Гран При Португалии: дуэли в квалификациях

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Mercedes 

 Льюис Хэмилтон

2-1

 Валттери Боттас
2 Bahrain Бахрейн 3 (+0,201 в Q3)
1 Italy Эмилия-Романья 8 (+0,487 в Q3)
2 (+0,007 в Q3) Portugal Португалия 1

 

Red Bull 

 Макс Ферстаппен

2-1

 Серхио Перес
1 Bahrain Бахрейн 11 (+0,341 в Q2)
3 (+0,052 в Q3) Italy Эмилия-Романья 2
3 Portugal Португалия 4 (+0,144 в Q3)

 

McLaren 

 

 Даниэль Риккардо

2-1

 Ландо Норрис
6 Bahrain Бахрейн 7 (+0,047 в Q3)
6 Italy Эмилия-Романья 7 (+0,049 в Q3)
16 (+1,045 в Q1) Portugal Португалия 7

 

Aston Martin 

 Себастьян Феттель

1-2

 Лэнс Стролл
18 (+0,795 в Q1) Bahrain Бахрейн 10
13 (+0,256 в Q2) Italy Эмилия-Романья 10
 10 Portugal Португалия 17 (+0,510 в Q1)

 

Alpine 

 Фернандо Алонсо

1-2

 Эстебан Окон
9 Bahrain Бахрейн 16 (+0,861 в Q1)
15 (+0,476 в Q2) Italy Эмилия-Романья 9
13 (+0,870 в Q2) Portugal Португалия 6

 

Ferrari 

 Шарль Леклер

2-1

 Карлос Сайнс
4 Bahrain Бахрейн 8 (+0,537 в Q3)
4 Italy Эмилия-Романья 11 (+0,391 в Q2)
8 (+0,267 в Q3) Portugal Португалия 5

 

AlphaTauri 

 Пьер Гасли

3-0


Japan Юки Цунода
5 Bahrain Бахрейн 13 (+0,195 в Q2)
5 Italy Эмилия-Романья 20 (без времени в Q1)
9 Portugal Португалия 14 (+0,411 в Q2)

 

Alfa Romeo 

 Кими Райкконен

1-2

 

Italy Антонио Джовинацци
14 (+0,530 в Q2) Bahrain Бахрейн 12
16 Italy Эмилия-Романья 17 (+0,148 в Q1)
15 (+0,596 в Q2) Portugal Португалия 12

 

Haas 

Russian Federation Никита Мазепин

0-3

 Мик Шумахер
20 (+0,824 в Q1) Bahrain Бахрейн 19
19 (+0,518 в Q1) Italy Эмилия-Романья 18
20 (+0,460 в Q1) Portugal Португалия 19

 

Williams 

United Kingdom Джордж Расселл

3-0

 

 Николя Латифи
15 Bahrain Бахрейн 16 (+0,620 в Q1)
12 Italy Эмилия-Романья 14 (+0,332 в Q2)
11 Portugal Португалия 17 (+0,488 в Q1)

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Сессия Квал-я
Команды McLaren , Ferrari , AlphaTauri , Williams , Red Bull Racing , Mercedes , Haas F1 Team , Renault F1 Team , Alfa Romeo , Racing Point
Автор Александр Кабановский

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