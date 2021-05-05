Топик
Технический анализ Джорджо Пиолы
Формула 1 / Гран При Португалии Аналитика
Гран При Португалии: 10 самых интересных технических решений
Автор: Джорджо Пиола
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
Кадры Джорджо Пиолы и фотографов Sutton Images позволили нам рассмотреть интересные технические решения команды Ф1 на этапе в Портимане
Воздухозаборник передних тормозов Red Bull RB16B
1/18
Фотограф: Джорджо Пиола
1. Red Bull внесла небольшое изменение в конструкцию тормозного воздухозаборника: дополнительная переборка (показана стрелкой) позволит точнее распределять потоки
Воздухозаборник передних тормозов Mercedes W12
2/18
Фотограф: Без авторства
2. Mercedes тоже потребовались небольшие переделки в этой области машины, но по иной причине: у внутреннего канала появилась сеточка, которая защищает его от попадания кусочков резины и других посторонних объектов, которые могут вызвать перегрев.
Диффузор Red Bull RB16B
3/18
Фотограф: Джорджо Пиола
3. К третьему этапу Red Bull изменила геометрию диффузора – показанный стрелкой выступ в центральной части стал меньше. чем прежде.
Узел крепления переднего колеса Ferrari SF21
4/18
Фотограф: Без авторства
4. На примере Ferrari рассмотрим, как команды Ф1 компенсируют эффект запрещенной несколько лет назад «продувной» оси. Если перенаправить воздух к внешней стороне колеса, это сулит большую выгоду…
Узел крепления переднего колеса Ferrari SF21 без «барабана»
5/18
Фотограф: Без авторства
4. …а сделать это можно, использовав пространство между внешним кожухом-«барабаном» и внутренними элементами. Сравнение двух кадров наглядно показывает, где протекают потоки. Как легко увидеть, для их оптимизации используются специальные направляющие.
Узел крепления переднего колеса McLaren MCL35M
6/18
Фотограф: Без авторства
4. В McLaren подошли к вопросу иначе: часть пути воздух проходит внутри «барабана», а честь – по двум изогнутым каналам, сформированным на его внешней стороне.
Крепление зеркала заднего вида Aston Martin AMR21
7/18
Фотограф: Без авторства
5. В Aston Martin доработали крепления зеркал заднего вида, придав им 90-градусный изгиб в месте крепления к кокпиту (было вот так).
Понтоны Aston Martin Racing AMR21
8/18
Фотограф: Джорджо Пиола
6. Но куда интереснее другая новинка – понтоны на AMR21 получили иную форму. Их внешняя часть теперь круче спускается к днищу, тогда как внутренняя, напротив, стала чуть более крупной.
Понтоны Aston Martin Racing AMR21, Гран При Бахрейна
9/18
Фотограф: Джорджо Пиола
6. Вот такая конфигурация понтонов использовалась на старте сезона.
Читайте также:
Детали области дефлекторов Red Bull RB16B
10/18
Фотограф: Джорджо Пиола
7. Red Bull доработала горизонтальные «жалюзи» у угла понтона, а также вертикальный элемент, с которым они соединяются в передней части. Это механизм более точного контроля за потоками, протекающими здесь.
Детали области дефлекторов Red Bull RB16B
11/18
Фотограф: Джорджо Пиола
7. Прежняя версия выглядела далеко не столь внушительно.
Детали области дефлекторов Mercedes W12
12/18
Фотограф: Без авторства
7. Для сравнения – вот как эту же область машины решили конструкторы Mercedes. Две нижние плоскости «жалюзи» изгибаются в задней части на 90 градусов и расширяются в месте соединения с днищем. Кромка самого днища, в отличие от Red Bull, имеет сложную форму.
Детали днища Ferrari SF21
13/18
Фотограф: Джорджо Пиола
8. Ferrari изменила конфигурацию «периферии» на днище перед задним колесом – в Портимане на SF21 можно было увидеть шесть небольших «плавничков»…
Детали днища Ferrari SF21
14/18
Фотограф: Джорджо Пиола
8. …тогда как в прежней их было только три – два более крупных впереди и маленький следом.
Детали диффузора Mercedes W12
15/18
Фотограф: Без авторства
9. Если Red Bull изменила диффузор в центральной части, то у других команд доработки затронули внешний угол, где традиционно переплетаются поверхности сложной формы. У Mercedes здесь можно рассмотреть дополнительные направляющие треугольной формы.
Детали диффузора AlphaTauri AT02
16/18
Фотограф: Без авторства
9. На AlphaTauri AT02 конструкция выглядит чуть проще, но внешняя кромка также получила волнистую форму, чтобы лучше бороться с завихрениями от колеса.
Дефлектор AlphaTauri AT02
17/18
Фотограф: Без авторства
10. Еще одна новинка AlphaTauri – дефлектор. В верхней части главного элемента появился набор из нескольких небольших крылышек.
Дефлектор AlphaTauri AT02
18/18
Фотограф: Без авторства
10. Прежде на AT02 использовались в этом месте более крупные детали – разницу можно увидеть в сравнении с вот этим фото.
Читайте также:
Поделились
Комментарии
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии
|Команды
|McLaren , Ferrari , AlphaTauri , Red Bull Racing , Mercedes , Aston Martin Racing , Haas F1 Team , Alfa Romeo
|Автор
|Джорджо Пиола
Гран При Португалии: 10 самых интересных технических решений
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
15 февр. 2021 г.
Презентация болида McLaren MCL35M
25 дек. 2020 г.
Эволюция логотипа McLaren
25 дек. 2020 г.
Ф1 в сезоне-2021: состав участников
18 дек. 2020 г.
Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби
15 дек. 2020 г.
Лучшие фото Гран При Абу-Даби
Больше от McLaren
Самое читаемое Сегодня
Самое важное:
Слайд-шоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер