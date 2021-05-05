Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации
Предыдущая / Формула 1 не поверила в скорую замену Боттаса на Расселла
Формула 1 / Гран При Португалии Аналитика

Гран При Португалии: 10 самых интересных технических решений

Автор:
Соавтор:
Мэтт Сомерфилд

Кадры Джорджо Пиолы и фотографов Sutton Images позволили нам рассмотреть интересные технические решения команды Ф1 на этапе в Портимане

Гран При Португалии: 10 самых интересных технических решений

Воздухозаборник передних тормозов Red Bull RB16B

Воздухозаборник передних тормозов Red Bull RB16B
1/18

Фотограф: Джорджо Пиола

1. Red Bull внесла небольшое изменение в конструкцию тормозного воздухозаборника: дополнительная переборка (показана стрелкой) позволит точнее распределять потоки

Воздухозаборник передних тормозов Mercedes W12

Воздухозаборник передних тормозов Mercedes W12
2/18

Фотограф: Без авторства

2. Mercedes тоже потребовались небольшие переделки в этой области машины, но по иной причине: у внутреннего канала появилась сеточка, которая защищает его от попадания кусочков резины и других посторонних объектов, которые могут вызвать перегрев.

Диффузор Red Bull RB16B

Диффузор Red Bull RB16B
3/18

Фотограф: Джорджо Пиола

3. К третьему этапу Red Bull изменила геометрию диффузора – показанный стрелкой выступ в центральной части стал меньше. чем прежде.

Узел крепления переднего колеса Ferrari SF21

Узел крепления переднего колеса Ferrari SF21
4/18

Фотограф: Без авторства

4. На примере Ferrari рассмотрим, как команды Ф1 компенсируют эффект запрещенной несколько лет назад «продувной» оси. Если перенаправить воздух к внешней стороне колеса, это сулит большую выгоду…

Узел крепления переднего колеса Ferrari SF21 без «барабана»

Узел крепления переднего колеса Ferrari SF21 без «барабана»
5/18

Фотограф: Без авторства

4. …а сделать это можно, использовав пространство между внешним кожухом-«барабаном» и внутренними элементами. Сравнение двух кадров наглядно показывает, где протекают потоки. Как легко увидеть, для их оптимизации используются специальные направляющие.

Узел крепления переднего колеса McLaren MCL35M

Узел крепления переднего колеса McLaren MCL35M
6/18

Фотограф: Без авторства

4. В McLaren подошли к вопросу иначе: часть пути воздух проходит внутри «барабана», а честь – по двум изогнутым каналам, сформированным на его внешней стороне.

Крепление зеркала заднего вида Aston Martin AMR21

Крепление зеркала заднего вида Aston Martin AMR21
7/18

Фотограф: Без авторства

5. В Aston Martin доработали крепления зеркал заднего вида, придав им 90-градусный изгиб в месте крепления к кокпиту (было вот так).

Понтоны Aston Martin Racing AMR21

Понтоны Aston Martin Racing AMR21
8/18

Фотограф: Джорджо Пиола

6. Но куда интереснее другая новинка – понтоны на AMR21 получили иную форму. Их внешняя часть теперь круче спускается к днищу, тогда как внутренняя, напротив, стала чуть более крупной.

Понтоны Aston Martin Racing AMR21, Гран При Бахрейна

Понтоны Aston Martin Racing AMR21, Гран При Бахрейна
9/18

Фотограф: Джорджо Пиола

6. Вот такая конфигурация понтонов использовалась на старте сезона.

Читайте также:

Детали области дефлекторов Red Bull RB16B

Детали области дефлекторов Red Bull RB16B
10/18

Фотограф: Джорджо Пиола

7. Red Bull доработала горизонтальные «жалюзи» у угла понтона, а также вертикальный элемент, с которым они соединяются в передней части. Это механизм более точного контроля за потоками, протекающими здесь.

Детали области дефлекторов Red Bull RB16B

Детали области дефлекторов Red Bull RB16B
11/18

Фотограф: Джорджо Пиола

7. Прежняя версия выглядела далеко не столь внушительно.

Детали области дефлекторов Mercedes W12

Детали области дефлекторов Mercedes W12
12/18

Фотограф: Без авторства

7. Для сравнения – вот как эту же область машины решили конструкторы Mercedes. Две нижние плоскости «жалюзи» изгибаются в задней части на 90 градусов и расширяются в месте соединения с днищем. Кромка самого днища, в отличие от Red Bull, имеет сложную форму.

Детали днища Ferrari SF21

Детали днища Ferrari SF21
13/18

Фотограф: Джорджо Пиола

8. Ferrari изменила конфигурацию «периферии» на днище перед задним колесом – в Портимане на SF21 можно было увидеть шесть небольших «плавничков»…

Детали днища Ferrari SF21

Детали днища Ferrari SF21
14/18

Фотограф: Джорджо Пиола

8. …тогда как в прежней их было только три – два более крупных впереди и маленький следом.

Детали диффузора Mercedes W12

Детали диффузора Mercedes W12
15/18

Фотограф: Без авторства

9. Если Red Bull изменила диффузор в центральной части, то у других команд доработки затронули внешний угол, где традиционно переплетаются поверхности сложной формы. У Mercedes здесь можно рассмотреть дополнительные направляющие треугольной формы.

Детали диффузора AlphaTauri AT02

Детали диффузора AlphaTauri AT02
16/18

Фотограф: Без авторства

9. На AlphaTauri AT02 конструкция выглядит чуть проще, но внешняя кромка также получила волнистую форму, чтобы лучше бороться с завихрениями от колеса.

Дефлектор AlphaTauri AT02

Дефлектор AlphaTauri AT02
17/18

Фотограф: Без авторства

10. Еще одна новинка AlphaTauri – дефлектор. В верхней части главного элемента появился набор из нескольких небольших крылышек.

Дефлектор AlphaTauri AT02

Дефлектор AlphaTauri AT02
18/18

Фотограф: Без авторства

10. Прежде на AT02 использовались в этом месте более крупные детали – разницу можно увидеть в сравнении с вот этим фото.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Формула 1 не поверила в скорую замену Боттаса на Расселла

Предыдущая новость

Формула 1 не поверила в скорую замену Боттаса на Расселла
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Команды McLaren , Ferrari , AlphaTauri , Red Bull Racing , Mercedes , Aston Martin Racing , Haas F1 Team , Alfa Romeo
Автор Джорджо Пиола

Самое читаемое

1
Формула 1

Мазепину предложили вернуться в Формулу 2

1дн
2
Формула 1

Гран При Португалии: 10 самых интересных технических решений

3
Формула 1

Формула 1 не поверила в скорую замену Боттаса на Расселла

4
Формула 1

СМИ: Mercedes заменит Боттаса на Расселла по ходу сезона-2021

22ч
5
Формула 1

Mercedes отдала Ферстаппену второе место из страха потерять первое

1дн
Самое важное:
Гран При Португалии: 10 самых интересных технических решений
Формула 1

Гран При Португалии: 10 самых интересных технических решений

Формула 1 не поверила в скорую замену Боттаса на Расселла
Формула 1

Формула 1 не поверила в скорую замену Боттаса на Расселла

Норрис раскритиковал новую конфигурацию трассы в Барселоне
Формула 1

Норрис раскритиковал новую конфигурацию трассы в Барселоне

Слухи: Формула 1 готовится вернуться в Муджелло и на «Нюрбургринг»
Формула 1

Слухи: Формула 1 готовится вернуться в Муджелло и на «Нюрбургринг»

Грожан проведет прощальные тесты Ф1 за рулем Mercedes
Статья с видео
Формула 1

Грожан проведет прощальные тесты Ф1 за рулем Mercedes

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Больше от
Джорджо Пиола
Гран При Эмилии-Романьи: 10 самых интересных технических решений Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Гран При Эмилии-Романьи: 10 самых интересных технических решений

Гран При Бахрейна: 10 самых интересных технических решений Гран При Бахрейна
Формула 1

Гран При Бахрейна: 10 самых интересных технических решений

Технический анализ: как команды Ф1 ускорили наступление 2021 года
Формула 1

Технический анализ: как команды Ф1 ускорили наступление 2021 года

Больше от
McLaren
Бумажный самолетик и приставучий оператор. McLaren и Red Bull обменялись шутками в соцсетях Гран При Португалии
Формула 1

Бумажный самолетик и приставучий оператор. McLaren и Red Bull обменялись шутками в соцсетях

Провал в квалификации озадачил Риккардо: не повезло с трафиком – но и сам Даниэль наделал ошибок Гран При Португалии
Формула 1

Провал в квалификации озадачил Риккардо: не повезло с трафиком – но и сам Даниэль наделал ошибок

Гран При Португалии: дуэли в квалификациях Гран При Португалии
Формула 1

Гран При Португалии: дуэли в квалификациях

Самое читаемое Сегодня

Мазепину предложили вернуться в Формулу 2
Формула 1 Формула 1

Мазепину предложили вернуться в Формулу 2

Гран При Португалии: 10 самых интересных технических решений
Формула 1 Формула 1

Гран При Португалии: 10 самых интересных технических решений

СМИ: Mercedes заменит Боттаса на Расселла по ходу сезона-2021
Формула 1 Формула 1

СМИ: Mercedes заменит Боттаса на Расселла по ходу сезона-2021

Формула 1 не поверила в скорую замену Боттаса на Расселла
Формула 1 Формула 1

Формула 1 не поверила в скорую замену Боттаса на Расселла

Mercedes отдала Ферстаппену второе место из страха потерять первое
Формула 1 Формула 1

Mercedes отдала Ферстаппену второе место из страха потерять первое

Грожан проведет прощальные тесты Ф1 за рулем Mercedes
Статья с видео
Формула 1 Формула 1

Грожан проведет прощальные тесты Ф1 за рулем Mercedes

Норрис раскритиковал новую конфигурацию трассы в Барселоне
Формула 1 Формула 1

Норрис раскритиковал новую конфигурацию трассы в Барселоне

Маркес назвал главную проблему мотоцикла Honda 2021 года
MotoGP MotoGP

Маркес назвал главную проблему мотоцикла Honda 2021 года

Самое важное:

Гран При Португалии: 10 самых интересных технических решений
Формула 1 Формула 1

Гран При Португалии: 10 самых интересных технических решений

Формула 1 не поверила в скорую замену Боттаса на Расселла
Формула 1 Формула 1

Формула 1 не поверила в скорую замену Боттаса на Расселла

Норрис раскритиковал новую конфигурацию трассы в Барселоне
Формула 1 Формула 1

Норрис раскритиковал новую конфигурацию трассы в Барселоне

Слухи: Формула 1 готовится вернуться в Муджелло и на «Нюрбургринг»
Формула 1 Формула 1

Слухи: Формула 1 готовится вернуться в Муджелло и на «Нюрбургринг»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.