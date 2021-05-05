Гран При Португалии: 10 самых интересных технических решений

Воздухозаборник передних тормозов Red Bull RB16B 1 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола 1. Red Bull внесла небольшое изменение в конструкцию тормозного воздухозаборника: дополнительная переборка (показана стрелкой) позволит точнее распределять потоки

Воздухозаборник передних тормозов Mercedes W12 2 / 18 Фотограф: Без авторства 2. Mercedes тоже потребовались небольшие переделки в этой области машины, но по иной причине: у внутреннего канала появилась сеточка, которая защищает его от попадания кусочков резины и других посторонних объектов, которые могут вызвать перегрев.

Диффузор Red Bull RB16B 3 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола 3. К третьему этапу Red Bull изменила геометрию диффузора – показанный стрелкой выступ в центральной части стал меньше. чем прежде.

Узел крепления переднего колеса Ferrari SF21 4 / 18 Фотограф: Без авторства 4. На примере Ferrari рассмотрим, как команды Ф1 компенсируют эффект запрещенной несколько лет назад «продувной» оси. Если перенаправить воздух к внешней стороне колеса, это сулит большую выгоду…

Узел крепления переднего колеса Ferrari SF21 без «барабана» 5 / 18 Фотограф: Без авторства 4. …а сделать это можно, использовав пространство между внешним кожухом-«барабаном» и внутренними элементами. Сравнение двух кадров наглядно показывает, где протекают потоки. Как легко увидеть, для их оптимизации используются специальные направляющие.

Узел крепления переднего колеса McLaren MCL35M 6 / 18 Фотограф: Без авторства 4. В McLaren подошли к вопросу иначе: часть пути воздух проходит внутри «барабана», а честь – по двум изогнутым каналам, сформированным на его внешней стороне.

Крепление зеркала заднего вида Aston Martin AMR21 7 / 18 Фотограф: Без авторства 5. В Aston Martin доработали крепления зеркал заднего вида, придав им 90-градусный изгиб в месте крепления к кокпиту (было вот так).

Понтоны Aston Martin Racing AMR21 8 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола 6. Но куда интереснее другая новинка – понтоны на AMR21 получили иную форму. Их внешняя часть теперь круче спускается к днищу, тогда как внутренняя, напротив, стала чуть более крупной.

Понтоны Aston Martin Racing AMR21, Гран При Бахрейна 9 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола Читайте также: Aston Martin дала Строллу и Феттелю разные машины

Феттель назвал логичным решение Aston Martin лишить его обновлений 6. Вот такая конфигурация понтонов использовалась на старте сезона.

Детали области дефлекторов Red Bull RB16B 10 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола 7. Red Bull доработала горизонтальные «жалюзи» у угла понтона, а также вертикальный элемент, с которым они соединяются в передней части. Это механизм более точного контроля за потоками, протекающими здесь.

Детали области дефлекторов Red Bull RB16B 11 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола 7. Прежняя версия выглядела далеко не столь внушительно.

Детали области дефлекторов Mercedes W12 12 / 18 Фотограф: Без авторства 7. Для сравнения – вот как эту же область машины решили конструкторы Mercedes. Две нижние плоскости «жалюзи» изгибаются в задней части на 90 градусов и расширяются в месте соединения с днищем. Кромка самого днища, в отличие от Red Bull, имеет сложную форму.

Детали днища Ferrari SF21 13 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола 8. Ferrari изменила конфигурацию «периферии» на днище перед задним колесом – в Портимане на SF21 можно было увидеть шесть небольших «плавничков»…

Детали днища Ferrari SF21 14 / 18 Фотограф: Джорджо Пиола 8. …тогда как в прежней их было только три – два более крупных впереди и маленький следом.

Детали диффузора Mercedes W12 15 / 18 Фотограф: Без авторства 9. Если Red Bull изменила диффузор в центральной части, то у других команд доработки затронули внешний угол, где традиционно переплетаются поверхности сложной формы. У Mercedes здесь можно рассмотреть дополнительные направляющие треугольной формы.

Детали диффузора AlphaTauri AT02 16 / 18 Фотограф: Без авторства 9. На AlphaTauri AT02 конструкция выглядит чуть проще, но внешняя кромка также получила волнистую форму, чтобы лучше бороться с завихрениями от колеса.

Дефлектор AlphaTauri AT02 17 / 18 Фотограф: Без авторства 10. Еще одна новинка AlphaTauri – дефлектор. В верхней части главного элемента появился набор из нескольких небольших крылышек.