Гран При Нидерландов: пять быстрых выводов

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1. Мерседес еще может выиграть гонку в этом году

После провала в Спа «Серебряные стрелы» вновь ожили в Зандфорте. Трасса в Голландии подошла W13 лучше, и Mercedes прямо всерьез боролась за победу – почти на равных c Red Bull.

Тото Вольф слегка погорячился, когда сказал, что разворот Серхио Переса в концовке квалификации лишил Льюиса Хэмилтона поула – круг британца был хорош, но не настолько. Но еще после тренировок было очевидно, что в Зандфорте у Mercedes одна из лучших машин в гоночной конфигурации.

Жаль, что из-за виртуальной машины безопасности мы так и не смогли увидеть развязку стратегической схватки между Red Bull и Mercedes. Есть основания полагать, что Льюис все-таки мог бы удержаться впереди Макса в концовке… Но так или иначе, после этого уик-энда еще охотнее верится, что без победы в этом году действующие обладатели Кубка конструкторов не останутся.

2. Ferrari разваливается

Третье место Шарля Леклера – слабое утешение. Его вообще могло бы не быть, реши в Mercedes сменить шины Льюису во время режима машины безопасности. За полгода, что прошли со старта чемпионата, «Серебряные стрелы» не только ликвидировали огромное отставание от Ferrari, но и стали опережать соперников на некоторых трассах. Скудерия в этом году проиграла гонку вооружений своим прямым конкурентам – и ни о каких титулах, конечно, уже не может идти и речи.

Ну и постоянные ошибки на пит-стопах – это уже просто за гранью.

Шарль Леклер, Ferrari F1-75 Фото: Эрик Юниус

3. Шумахер прогрессирует

Да, очков Мик не заработал, но безусловно был лучшим из двух пилотов Haas в этот уик-энд – наголову сильнее Кевина Магнуссена. Попадание в третий сегмент квалификации – уже само по себе неплохой аргумент в переговорах с командой о новом контракте. Шансы на очки в воскресенье Мик растерял из-за медленного первого пит-стопа. Второй тоже получился не самым быстрым, но даже это не помешало немцу финишировать впереди напарника.

Если Шумахер продолжит в том же духе, Гюнтеру Штайнеру будет весьма непросто объяснить, почему он хочет избавиться от Мика, когда тот, наконец, начал объезжать напарника.

4. Риккардо жаль, но боссы McLaren правы

Даниэль Риккардо – отличный парень. Его улыбка заразительна. У него уникальный для Формулы 1 имидж. Это все здорово. Но когда нет результатов, на одном имидже далеко не уедешь.

В квалификации в Зандфорте Дэну немного не повезло – он поскользнулся на гравии и потерял несколько десятых. Но вылетать в Q1 за рулем McLaren – это все равно скверно, а попытка у Даниэля была как ни крути не одна. В гонке победитель восьми Гран При смотрелся не просто плохо, а очень плохо – и уже не в первый раз за последние полтора года.

Вряд ли решение расстаться с Дэном было принято легко. Он точно не было дешевым. Но его очень сложно назвать неправильным. В Кубке конструкторов за McLaren против двух пилотов Alpine борется только Ландо Норрис.

5. Латифи не должно быть в Формуле 1

Когда места на стартовой решетке не находится для парней вроде Оскара Пиастри, когда Мик Шумахер рискует остаться без работы, несмотря на титул в Ф2 и весьма неплохие результаты этим летом, невольно задумываешься о том, что в Ф1 уже три года делает Николя Латифи.

Никакой надежды, никакого прогресса. Если Williams действительно рассчитывает расстаться с ролью аутсайдера в Формуле 1, начать, наверное, стоит с расставания с канадцем.