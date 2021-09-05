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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новости

Гран При Нидерландов: пять быстрых выводов

Макс Ферстаппен выиграл домашнюю гонку, опередив на финише главного соперника в борьбе за титул и вернувшись на первую строчку в личном зачете. Олег Карпов подводит итоги гонки в Зандфорте.

Гран При Нидерландов: пять быстрых выводов

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1. Первая строчка зачета по праву принадлежит Ферстаппену

Макс – вновь лидер сезона, и это закономерно. Red Bull в руках Ферстаппена – быстрейшая машина чемпионата. И если Mercedes не найдет контраргументы, титул достанется голландцу.

Ферстаппен лидирует в чемпионате при двух сходах и осечке в Венгрии – и это подтверждение тому, что Макс является главным фаворитом чемпионата. По чистой скорости он чуть впереди.

2. Такой Боттас Mercedes не нужен

Нет, Валттери неплохой второй номер. Вообще в мире не так много пилотов, которые справились бы с ролью напарника Льюиса Хэмилтона лучше, чем Боттас. Но порой он просто слишком медленный.

В Зандфорте финн вполне мог помочь лидеру своей команды, когда оказался впереди Макса Ферстаппена. Но просто не смог удержать позицию.

Да, разница в темпе была заметной. Но это уже не первый раз, когда Валттери просто капитулирует без борьбы.

 

Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

3. В Red Bull, возможно, поторопились-таки с продлением Переса

Нет, команда тоже хороша. Зачем так рисковать в квалификации, если у тебя в распоряжении одна из лучших машин? Что мешало выпустить Серхио Переса на решающую попытку в Q1 пораньше? Такие огрехи могут дорого обойтись в других гонках – поскольку без Переса в группе лидеров у Mercedes остаются тактически козыри в противостоянии с Ферстаппеном. Да, в этот раз они все равно оказались биты. Но в другой может и не прокатить…

Сам Чеко тоже провел уик-энд не идеально. Да, в воскресенье мы увидели несколько классных обгонов, но можно было, наверное, обойтись без блокировки колес при попытке атаки на Никиту Мазепина. В общем, финишировать в конце первой десятки на Red Bull – это не здорово.

Контракт Переса на следующий сезон продлен. Но не рановато ли было принято решение? После Гран При Нидерландов оно не кажется однозначно верным. Особенно если учесть, какой уик-энд провел Пьер Гасли…

 

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

4. Противостояние в Haas грозит перерасти в войну

Удивительно: при том что у Haas, безусловно, самая медленная машина чемпионата и ее пилоты даже мечтать не могут о попадании в зачетную зону, команда Гюнтера Штайнера постоянно дарит поводы для ярких заголовков.

В Зандфорте Мик Шумахер и Никита Мазепин снова что-то не поделили – и внутренние дрязги вновь вылились в прессу. Вряд ли кто-то удивится если эти двое в конце концов столкнутся…

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5. Феттель – один из самых нестабильных пилотов Ф1

В Aston Martin Себу легче, чем в Ferrari. Рядом теперь тоже молодой, но все же не такой и быстрый напарник. Феттель – один из главных активов команды. Машина не так и плоха, но недостаточно, чтобы чувствовать постоянный прессинг борьбы за подиум.

У него было несколько классных гонок в этом году. Но он по-прежнему допускает ошибки. Его по-прежнему разворачивает – и когда рядом есть другие машины, и когда их рядом нет. Уже не топ-пилот.

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