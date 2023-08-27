Гран При Нидерландов: пять быстрых выводов

1. Макс безупречен, и это даже почти раздражает

Нет, ну может он хотя бы разок за сезон дать слабину?

В Зандфорте были самые подходящие для этого условия! Дождь в начале, отбросивший обладателя поула назад бороться с соперниками. Сильнейший ливень в конце, когда допустить хотя бы мелкую помарку вообще не зазорно ни капли!

Нет же, он опять зачем-то победил!

Отбросив шутки в сторону, можно лишь еще раз констатировать, что Макс и правда лучший гонщик планеты на данный момент – и поздравить с очередным рекордом. Девять побед подряд – это фантастика.

2. Aston Martin так просто не сдастся

Скучали по Фернандо Алонсо на подиуме?

После пары-тройки гонок прямо перед началом летнего перерыва казалось, что Aston Martin сдала позиции, и следующего подиума придется ждать чуть ли не до следующего года. Mercedes и McLaren стали намного сильнее по сравнению с началом чемпионата, прибавила и Ferrari.

Но нет. Гонка вооружений в этом году носит особенно интересный характер, и теперь зеленые машины, получив новинки с базы, тоже стали заметно быстрее. А Фернандо Алонсо никогда не испытывал особенных проблем с тем, чтобы выжать из техники максимум.

Битва за второе место с Mercedes еще не закончена. Жаль лишь, что для Aston Martin по-прежнему набирает очки по сути лишь один пилот...

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

3. Леклеру стоит задуматься

Представ перед микрофонами спустя минуты после своей аварии в квалификации, Шарль Леклер выдал страстную тираду о том, сколь непредсказуемо его машина ведет себя в Зандфорте. «Нам нужно как можно быстрее разбираться с этим, – сокрушался монегаск. – Сейчас понять поведение машины непросто – не говоря уж про то, чтобы предвидеть его. В связке девятого и десятого поворотов проблемы начались с первых же кругов в пятницу. Мы сразу определили эту задачу в числе двух самых приоритетных, но пока так и не придумали, как быть».

Да, он успел добавить, что не ищет себе оправданий, но звучало как раз наоборот – особенно если учесть, что его напарник, проведя почти идеальную квалификацию, заработал место на третьем ряду стартовой решетки.

Социальные сети кишат мемами о тот, как Ferrari ломает карьеру бедному Шарлю, но самому гонщику, наверное, все же не стоит играть в жертву – особенно, если он хочет стать многолетним лидером Скудерии и повести команду за собой. Для того, чтобы справляться с этой ролью по-настоящему, он пока слишком нестабилен и допускает чересчур много ошибок – и его воскресная гонка может служить еще одним тому примерном. Опять же – особенно если рассматривать ее на фоне напарника.

Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Эрик Юниус

4. Williams теперь фаворит в борьбе за седьмое место

«Williams больше нельзя называть медленной машиной», – сказал Пьер Гасли после квалификации, которую Алекс Элбон закончил на четвертом место, и с этим невозможно спорить.

С того момента, как Алекс получил пакет обновлений в Канаде, Williams громит соперников по нижней части турнирной таблицы – и если раньше мы говорили о том, что машина команды хороша лишь на трассах с длинными прямыми, то в Голландии стало очевидно, что это уже далеко не так.

Джеймс Воулз активно борется за то, чтобы пробить повышение потолка расходов на развитие инфраструктуры и получить за счет этого возможность обновить фабрику в Гроу, но после таких результатов соперники, кажется, просто не захотят идти навстречу Williams!

После аварии Логана Сарджента, Williams FW45 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

5. Новичкам здесь не место

Вопросы о судьбе седьмого места в Кубке конструкторов уже давно могли бы быть сняты, пилотируй вторую темно-синюю машину кто-нибудь помастеровитее. Это, безусловно, здорово, что Williams дает шанс пилоту, которого начала поддерживать в годы юниорской карьеры, но Логан Сарджент пока явно не тянет.

Новичкам вообще приходится в последние годы сложно в Больших Призах. Недостаток тестов, все более и более сложные в понимании машины – освоиться в чемпионате быстро могут единицы. Но не в том ли суть Формулы 1, что оставаться здесь должны только самые сильные?

Логан разбил машину сначала в субботу, а потом и в воскресенье тоже – еще даже до того, как для этого появился достойный повод в виде ливня. Сколь бы ни была команда заинтересована в наличии в составе гонщика из Штатов, всему есть предел. Воулз просто обязан задуматься о кандидатуре на замену американцу.