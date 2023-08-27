Гран При Нидерландов: пять быстрых выводов
Макс Ферстаппен вновь победил, Фернандо Алонсо вернулся на подиум. Олег Карпов подводит итоги Гран При спустя минуты после финиша.
1. Макс безупречен, и это даже почти раздражает
Нет, ну может он хотя бы разок за сезон дать слабину?
В Зандфорте были самые подходящие для этого условия! Дождь в начале, отбросивший обладателя поула назад бороться с соперниками. Сильнейший ливень в конце, когда допустить хотя бы мелкую помарку вообще не зазорно ни капли!
Нет же, он опять зачем-то победил!
Отбросив шутки в сторону, можно лишь еще раз констатировать, что Макс и правда лучший гонщик планеты на данный момент – и поздравить с очередным рекордом. Девять побед подряд – это фантастика.
2. Aston Martin так просто не сдастся
Скучали по Фернандо Алонсо на подиуме?
После пары-тройки гонок прямо перед началом летнего перерыва казалось, что Aston Martin сдала позиции, и следующего подиума придется ждать чуть ли не до следующего года. Mercedes и McLaren стали намного сильнее по сравнению с началом чемпионата, прибавила и Ferrari.
Но нет. Гонка вооружений в этом году носит особенно интересный характер, и теперь зеленые машины, получив новинки с базы, тоже стали заметно быстрее. А Фернандо Алонсо никогда не испытывал особенных проблем с тем, чтобы выжать из техники максимум.
Битва за второе место с Mercedes еще не закончена. Жаль лишь, что для Aston Martin по-прежнему набирает очки по сути лишь один пилот...
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
3. Леклеру стоит задуматься
Представ перед микрофонами спустя минуты после своей аварии в квалификации, Шарль Леклер выдал страстную тираду о том, сколь непредсказуемо его машина ведет себя в Зандфорте. «Нам нужно как можно быстрее разбираться с этим, – сокрушался монегаск. – Сейчас понять поведение машины непросто – не говоря уж про то, чтобы предвидеть его. В связке девятого и десятого поворотов проблемы начались с первых же кругов в пятницу. Мы сразу определили эту задачу в числе двух самых приоритетных, но пока так и не придумали, как быть».
Да, он успел добавить, что не ищет себе оправданий, но звучало как раз наоборот – особенно если учесть, что его напарник, проведя почти идеальную квалификацию, заработал место на третьем ряду стартовой решетки.
Социальные сети кишат мемами о тот, как Ferrari ломает карьеру бедному Шарлю, но самому гонщику, наверное, все же не стоит играть в жертву – особенно, если он хочет стать многолетним лидером Скудерии и повести команду за собой. Для того, чтобы справляться с этой ролью по-настоящему, он пока слишком нестабилен и допускает чересчур много ошибок – и его воскресная гонка может служить еще одним тому примерном. Опять же – особенно если рассматривать ее на фоне напарника.
Шарль Леклер, Ferrari SF-23
Фото: Эрик Юниус
4. Williams теперь фаворит в борьбе за седьмое место
«Williams больше нельзя называть медленной машиной», – сказал Пьер Гасли после квалификации, которую Алекс Элбон закончил на четвертом место, и с этим невозможно спорить.
С того момента, как Алекс получил пакет обновлений в Канаде, Williams громит соперников по нижней части турнирной таблицы – и если раньше мы говорили о том, что машина команды хороша лишь на трассах с длинными прямыми, то в Голландии стало очевидно, что это уже далеко не так.
Джеймс Воулз активно борется за то, чтобы пробить повышение потолка расходов на развитие инфраструктуры и получить за счет этого возможность обновить фабрику в Гроу, но после таких результатов соперники, кажется, просто не захотят идти навстречу Williams!
После аварии Логана Сарджента, Williams FW45
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
5. Новичкам здесь не место
Вопросы о судьбе седьмого места в Кубке конструкторов уже давно могли бы быть сняты, пилотируй вторую темно-синюю машину кто-нибудь помастеровитее. Это, безусловно, здорово, что Williams дает шанс пилоту, которого начала поддерживать в годы юниорской карьеры, но Логан Сарджент пока явно не тянет.
Новичкам вообще приходится в последние годы сложно в Больших Призах. Недостаток тестов, все более и более сложные в понимании машины – освоиться в чемпионате быстро могут единицы. Но не в том ли суть Формулы 1, что оставаться здесь должны только самые сильные?
Логан разбил машину сначала в субботу, а потом и в воскресенье тоже – еще даже до того, как для этого появился достойный повод в виде ливня. Сколь бы ни была команда заинтересована в наличии в составе гонщика из Штатов, всему есть предел. Воулз просто обязан задуматься о кандидатуре на замену американцу.
Макс продолжил победную серию в сыром Зандфорте, Алонсо и Гасли на подиуме
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Нидерландов
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