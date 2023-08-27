Гран При Нидерландов остановили за восемь кругов до финиша из-за ливня
Девятая подряд победа Макса Ферстаппена неумолимо приближалась, когда на трассу обрушился сильнейший дождь, который вынудил судейвывесить красные флаги
Ферстаппен лидировал после насыщенной первой части домашней гонки, когда на 61-м круге погода на побережье Северного моря резко изменилась. Дождевой шквал вынудил команды перевести своих пилотов на промежуточные шины – но и они не справлялись с водой на трассе.
Несколько гонщиков, включая занимающего второе место Серхио Переса, улетели с трассы, а Чжоу Гуаньюй попал в серьезную аварию в первом повороте, ударившись о барьер.
После аварии Чжоу Гуаньюя, Alfa Romeo C43
Фото: Дом Ромни / Motorsport Images
После этого судьи сначала ввели режим VSC, а затем и вовсе остановили гонку на отметке 64 из 72 запланированных кругов. Решение о том, будет ли дан рестарт, стоит ожидать в ближайшее время.
Обновление: гонка возобновится в 18:14 Мск. Старт пилоты примут с хода.
На момент остановки следом за Максом позиции занимают Фернандо Алонсо, Пьер Гасли, Карлос Сайнс, Льюис Хэмилтон и Перес. Но FIA уже подтвердила, что для нового старта – если он в итоге будет дан – порядок в пелотоне восстановят по более ранней отметке, так что Серхио сможет вернуться на третье место.
По прогнозу погоды дождь в Зандфорте продлится как минимум до 18:00 Мск.
Шарль Леклер на момент красных флагов уже сошел из-за повреждения днища, а Логан Сарджент второй раз за два дня разбил машину в аварии.
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