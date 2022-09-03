Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях Макс Ферстаппен стал третьим по счету пилотом, который гарантировал победу в дуэлях над напарником по итогам сезона – ранее того же добились Алекс Элбон с Ландо Норрисом

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Стартовая решетка Гран При Нидерландов Mercedes Льюис Хэмилтон 8-7 Джордж Расселл 5 Бахрейн 9 (+0,978 в Q3) 16 (+0,663 в Q1) Саудовская Аравия 6 5 Австралия 6 (+0,108 в Q3) 13 (+0,381 в Q2) Эмилия-Романья 11 6 Майами 12 (+0,376 в Q2) 6 (+0,119 в Q3) Испания 4 8 (+0,448 в Q3) Монако 5 7 (+0,212 в Q3) Азербайджан 5 4 Канада 8 (+0,666 в Q3) 5 Великобритания 8 (+0,166 в Q3) 10 (+7,720 в Q3) Австрия 5 4 Франция 6 (+0,366 в Q3) 7 (+0,765 в Q3) Венгрия 1 7 Бельгия 8 (+0,273 в Q3) 4 Нидерланды 6 (+0,499 в Q3) Red Bull Макс Ферстаппен 12-3 Серхио Перес 2 Бахрейн 4 (+0,240 в Q3) 4 (+0,261 в Q3) Саудовская Аравия 1 2 Австралия 3 (+0,086 в Q3) 1 Эмилия-Романья 7 (+1,030 в Q3) 3 Майами 4 (+0,045 в Q3) 2 Испания 5 (+0,347 в Q3) 4 (+0,037 в Q3) Монако 3 3 (+0,065 в Q3) Азербайджан 2 1 Канада 13 (+9,381 в Q2) 2 Великобритания 4 (+0,561 в Q3) 1 Австрия 4 (+0,420 в Q3) 2 Франция 3 (+0,159 в Q3) 10 Венгрия 11 (+0,481 в Q2) 1 Бельгия 3 (+0,797 в Q3) 1 Нидерланды 5 (+0,735 в Q3) Ferrari Шарль Леклер 11-4 Карлос Сайнс 1 Бахрейн 3 (+0,129 в Q3) 2 Саудовская Аравия 3 (+0,177 в Q3) 1 Австралия 9 (+1,540 в Q3) 2 Эмилия-Романья 10 (без времени в Q3) 1 Майами 2 (+0,190 в Q3) 1 Испания 3 (+0,416 в Q3) 1 Монако 2 (+0,225 в Q3) 1 Азербайджан 4 (+0,449 в Q3) 15 (без времени в Q2) Канада 3 3 (+0,312 в Q3) Великобритания 1 2 Австрия 3 (+0,053 в Q3) 1 Франция 9 (без времени в Q3) 3 (+0,146 в Q3) Венгрия 2 4 (+0,256 в Q3) Бельгия 2 2 Нидерланды 3 (+0,071 в Q3) McLaren Даниэль Риккардо 2-13 Ландо Норрис 18 (+0,706 в Q1) Бахрейн 13 12 (+0,122 в Q2) Саудовская Аравия 11 7 (+0,329 в Q3) Австралия 4 6 (+0,611 в Q3) Эмилия-Романья 3 14 (+0,676 в Q2) Майами 8 9 Испания 11 (+0,184 в Q2) 14 (+0,698 в Q2) Монако 5 12 (+0,176 в Q2) Азербайджан 11 9 Канада 14 (без времени в Q2) 14 (+2,534 в Q2) Великобритания 6 16 (+0,517 в Q1) Австрия 15 11 (+0,145 в Q2) Франция 5 9 (+0,610 в Q3) Венгрия 4 11 (+0,164 в Q2) Бельгия 10 18 (+0,535 в Q1) Нидерланды 7 Alpine Фернандо Алонсо 8-7 Эстебан Окон 8 Бахрейн 11 (+0,161 в Q2) 7 (+0,079 в Q3) Саудовская Аравия 5 10 (без времени в Q3) Австралия 8 5 Эмилия-Романья 19 (+2,140 в Q1) 11 Майами 20 (без времени в Q1) 17 (+0,163 в Q1) Испания 12 7 Монако 10 (+0,800 в Q3) 10 Азербайджан 13 (+0,225 в Q2) 2 Канада 7 (+1,585 в Q3) 7 Великобритания 15 (+2,981 в Q2) 9 (+0,377 в Q3) Австрия 6 7 Франция 12 (+0,417 в Q2) 6 (+0,060 в Q3) Венгрия 5 6 (+0,188 в Q3) Бельгия 5 13 (+0,008 в Q2) Нидерланды 12 AlphaTauri Пьер Гасли 9-6

Юки Цунода 10 Бахрейн 16 (+0,654 в Q1) 9 Саудовская Аравия 20 (без времени в Q1) 11 Австралия 13 (+0,198 в Q2) 17 (+0,258 в Q1) Эмилия-Романья 16 7 Майами 9 (+0,242 в Q3) 14 (+0,222 в Q2) Испания 13 17 (+0,550 в Q1) Монако 11 6 Азербайджан 8 (+0,211 в Q3) 16 Канада 20 (+2,083 в Q1) 11 Великобритания 13 (+0,609 в Q2) 11 Австрия 14 (+0,691 в Q2) 16 (+0,045 в Q1) Франция 8 19 (+0,287 в Q1) Венгрия 16 12 Бельгия 19 (+0,509 в Q1) 11 (+0,177 в Q2) Нидерланды 9 Aston Martin Нико Хюлькенберг 1-1 Лэнс Стролл 17 Бахрейн 19 (+0,795 в Q1) 18 (+0,287 в Q1) Саудовская Аравия 15 Себастьян Феттель 8-5 Лэнс Стролл 18 Австралия 20 (без времени в Q1) 9 Эмилия-Романья 15 (+8,162 в Q2) 13 (+0,218 в Q2) Майами 10 16 Испания 18 (+0,464 в Q1) 9 Монако 18 (+0,365 в Q1) 9 Азербайджан 19 (+2,092 в Q1) 17 Канада 18 (+1,020 в Q1) 18 Великобритания 20 (+0,764 в Q1) 20 (+0,236 в Q1) Австрия 17 14 Франция 17 (+0,154 в Q1) 18 (+0,068 в Q1) Венгрия 14 16 (+0,092 в Q1) Бельгия 14 19 (+0,823 в Q1) Нидерланды 10 Williams Александр Элбон 13-2 Николя Латифи 14 Бахрейн 20 (+0,907 в Q1) 17 Саудовская Аравия 19 (+1,325 в Q1) 16 Австралия 19 (+1,237 в Q1) 20 (без времени в Q1) Эмилия-Романья 18 18 Майами 19 (+0,059 в Q1) 19 Испания 20 (+0,270 в Q1) 16 Монако 19 (+0,792 в Q1) 16 Азербайджан 17 (+0,648 в Q1) 12 Канада 19 (+1,613 в Q1) 16 (+0,080 в Q1) Великобритания 10 12 Австрия 19 (+0,487 в Q1) 15 Франция 20 (+0,371 в Q1) 17 Венгрия 20 (+0,314 в Q1) 9 Бельгия 17 (+0,729 в Q1) 15 Нидерланды 20 (+1,698 в Q1) Alfa Romeo Валттери Боттас 10-5 Гуаньюй Чжоу 6 Бахрейн 15 (+1,826 в Q2) 8 Саудовская Аравия 13 (+0,415 в Q2) 12 Австралия 14 (+0,745 в Q2) 8 Эмилия-Романья 14 (+1,242 в Q2) 5 Майами 17 (+0,175 в Q1) 7 Испания 15 (+1,041 в Q2) 12 Монако 20 (+2,065 в Q1) 15 (+0,654 в Q2) Азербайджан 14 11 (+0,672 в Q2) Канада 10 12 (+1,592 в Q2) Великобритания 9 13 Австрия 18 (+0,459 в Q1) 13 Франция 18 (+0,640 в Q1) 8 Венгрия 12 (+0,138 в Q2) 20 (+1,688 в Q1) Бельгия 13 16 (+0,135 в Q1) Нидерланды 14 Haas Кевин Магнуссен 11-4 Мик Шумахер 7 Бахрейн 12 (+0,537 в Q2) 10 Саудовская Аравия 14 (+0,374 в Q2) 16 (+0,150 в Q1) Австралия 15 4 Эмилия-Романья 12 (+0,855 в Q2) 16 (+0,330 в Q1) Майами 15 8 Испания 10 (+0,686 в Q3) 13 Монако 15 (+0,160 в Q2) 16 Азербайджан 20 (+1,032 в Q1) 5 Канада 6 (+0,396 в Q3) 17 Великобритания 19 (+0,549 в Q1) 7 Австрия 8 (+0,133 в Q3) 10 Франция 19 (+0,945 в Q1) 13 Венгрия 15 (+0,377 в Q2) 18 (+0,215 в Q1) Бельгия 15 17 (+0,300 в Q1) Нидерланды 8 * жирным выделен лучший результат каждого гонщика в сезоне 2022 года ** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются Поделились Bet here Bet now Bet here Bet now Предыдущая новость Леклер: Еще немного, и я бы взял поул Следующая новость Перес объяснил причины разворота в квалификации Поделились