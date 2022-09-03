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Формула 1 / Гран При Нидерландов Статистика

Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях

Макс Ферстаппен стал третьим по счету пилотом, который гарантировал победу в дуэлях над напарником по итогам сезона – ранее того же добились Алекс Элбон с Ландо Норрисом

Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях
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Mercedes Mercedes W13

 Льюис Хэмилтон

 

8-7

 Джордж Расселл
5 Bahrain Бахрейн 9 (+0,978 в Q3)
16 (+0,663 в Q1) Saudi Arabia Саудовская Аравия 6
5 Australia Австралия 6 (+0,108 в Q3)
13 (+0,381 в Q2) Italy Эмилия-Романья 11
6 United States Майами 12 (+0,376 в Q2)
6 (+0,119 в Q3) Spain Испания 4
8 (+0,448 в Q3) Monaco Монако 5
7 (+0,212 в Q3) Azerbaijan Азербайджан 5
4 Canada Канада 8 (+0,666 в Q3)
5  Великобритания 8 (+0,166 в Q3)
10 (+7,720 в Q3) Austria Австрия 5
4 France Франция 6 (+0,366 в Q3)
7 (+0,765 в Q3) Hungary Венгрия 1
7 Belgium Бельгия 8 (+0,273 в Q3)
4 Netherlands Нидерланды 6 (+0,499 в Q3)

 

Red Bull Red Bull RB18

 Макс Ферстаппен

 

12-3

 Серхио Перес
2 Bahrain Бахрейн 4 (+0,240 в Q3)
4 (+0,261 в Q3) Saudi Arabia Саудовская Аравия 1
2 Australia Австралия 3 (+0,086 в Q3)
1 Italy Эмилия-Романья 7 (+1,030 в Q3)
3 United States Майами 4 (+0,045 в Q3)
2 Spain Испания 5 (+0,347 в Q3)
4 (+0,037 в Q3) Monaco Монако 3
3 (+0,065 в Q3) Azerbaijan Азербайджан 2
1 Canada Канада 13 (+9,381 в Q2)
2  Великобритания 4 (+0,561 в Q3)
1 Austria Австрия 4 (+0,420 в Q3)
2 France Франция 3 (+0,159 в Q3)
10 Hungary Венгрия 11 (+0,481 в Q2)
1 Belgium Бельгия 3 (+0,797 в Q3)
1 Netherlands Нидерланды 5 (+0,735 в Q3)

 

Ferrari Ferrari F1-75

 Шарль Леклер

 

11-4

 Карлос Сайнс
1 Bahrain Бахрейн 3 (+0,129 в Q3)
2 Saudi Arabia Саудовская Аравия 3 (+0,177 в Q3)
1 Australia Австралия 9 (+1,540 в Q3)
2 Italy Эмилия-Романья 10 (без времени в Q3)
1 United States Майами 2 (+0,190 в Q3)
1 Spain Испания 3 (+0,416 в Q3)
1 Monaco Монако 2 (+0,225 в Q3)
1 Azerbaijan Азербайджан 4 (+0,449 в Q3)
15 (без времени в Q2) Canada Канада 3
3 (+0,312 в Q3)  Великобритания 1
2 Austria Австрия 3 (+0,053 в Q3)
1 France Франция 9 (без времени в Q3)
3 (+0,146 в Q3) Hungary Венгрия 2
4 (+0,256 в Q3) Belgium Бельгия 2
2 Netherlands Нидерланды 3 (+0,071 в Q3)

 

McLaren McLaren MCL36

 Даниэль Риккардо

 

2-13

 Ландо Норрис
18 (+0,706 в Q1) Bahrain Бахрейн 13
12 (+0,122 в Q2)  Saudi Arabia Саудовская Аравия 11
7 (+0,329 в Q3) Australia Австралия 4
6 (+0,611 в Q3) Italy Эмилия-Романья 3
14 (+0,676 в Q2) United States Майами 8
9 Spain Испания 11 (+0,184 в Q2)
14 (+0,698 в Q2) Monaco Монако 5
12 (+0,176 в Q2) Azerbaijan Азербайджан 11
9 Canada Канада 14 (без времени в Q2)
14 (+2,534 в Q2)  Великобритания 6
16 (+0,517 в Q1) Austria Австрия 15
11 (+0,145 в Q2) France Франция 5
9 (+0,610 в Q3) Hungary Венгрия 4
11 (+0,164 в Q2) Belgium Бельгия 10
18 (+0,535 в Q1) Netherlands Нидерланды 7

 

Alpine Alpine A522

 Фернандо Алонсо

 

8-7

 Эстебан Окон
8 Bahrain Бахрейн 11 (+0,161 в Q2)
7 (+0,079 в Q3)  Saudi Arabia Саудовская Аравия 5
10 (без времени в Q3) Australia Австралия 8
5 Italy Эмилия-Романья 19 (+2,140 в Q1)
11 United States Майами 20 (без времени в Q1)
17 (+0,163 в Q1) Spain Испания 12
7 Monaco Монако 10 (+0,800 в Q3)
10 Azerbaijan Азербайджан 13 (+0,225 в Q2) 
2 Canada Канада 7 (+1,585 в Q3)
7  Великобритания 15 (+2,981 в Q2) 
9 (+0,377 в Q3) Austria Австрия 6
7 France Франция 12 (+0,417 в Q2)
6 (+0,060 в Q3) Hungary Венгрия 5
6 (+0,188 в Q3) Belgium Бельгия 5
13 (+0,008 в Q2) Netherlands Нидерланды 12

 

AlphaTauri AlphaTauri AT03

 Пьер Гасли

 

9-6


Japan Юки Цунода
10 Bahrain Бахрейн 16 (+0,654 в Q1)
9 Saudi Arabia Саудовская Аравия 20 (без времени в Q1)
11 Australia Австралия 13 (+0,198 в Q2)
17 (+0,258 в Q1) Italy Эмилия-Романья 16
7 United States Майами 9 (+0,242 в Q3)
14 (+0,222 в Q2) Spain Испания 13
17 (+0,550 в Q1) Monaco Монако 11
6 Azerbaijan Азербайджан  8 (+0,211 в Q3)
16 Canada Канада 20 (+2,083 в Q1)
11  Великобритания 13 (+0,609 в Q2)
11 Austria Австрия 14 (+0,691 в Q2)
16 (+0,045 в Q1) France Франция 8
19 (+0,287 в Q1) Hungary Венгрия 16
12 Belgium Бельгия 19 (+0,509 в Q1)
11 (+0,177 в Q2) Netherlands Нидерланды 9

 

Aston Martin Aston Martin AMR22

 Нико Хюлькенберг

 

1-1

 Лэнс Стролл
17 Bahrain Бахрейн 19 (+0,795 в Q1)
18 (+0,287 в Q1) Saudi Arabia Саудовская Аравия 15

 

 Себастьян Феттель

 

8-5

 Лэнс Стролл
18 Australia Австралия 20 (без времени в Q1)
9 Italy Эмилия-Романья 15 (+8,162 в Q2)
13 (+0,218 в Q2) United States Майами 10
16 Spain Испания 18 (+0,464 в Q1)
9 Monaco Монако 18 (+0,365 в Q1)
9 Azerbaijan Азербайджан 19 (+2,092 в Q1)
17 Canada Канада 18 (+1,020 в Q1)
18  Великобритания 20 (+0,764 в Q1) 
20 (+0,236 в Q1) Austria Австрия 17
14 France Франция 17 (+0,154 в Q1)
18 (+0,068 в Q1) Hungary Венгрия 14
16 (+0,092 в Q1) Belgium Бельгия 14
19 (+0,823 в Q1) Netherlands Нидерланды 10

Williams Williams FW44

Thailand Александр Элбон

 

13-2

 Николя Латифи
14 Bahrain Бахрейн 20 (+0,907 в Q1)
17 Saudi Arabia Саудовская Аравия 19 (+1,325 в Q1)
16 Australia Австралия 19 (+1,237 в Q1)
20 (без времени в Q1) Italy Эмилия-Романья 18
18 United States Майами 19 (+0,059 в Q1)
19 Spain Испания 20 (+0,270 в Q1)
16 Monaco Монако 19 (+0,792 в Q1)
16 Azerbaijan Азербайджан 17 (+0,648 в Q1)
12 Canada Канада 19 (+1,613 в Q1)
16 (+0,080 в Q1)  Великобритания 10
12 Austria Австрия 19 (+0,487 в Q1)
15 France Франция 20 (+0,371 в Q1)
17 Hungary Венгрия 20 (+0,314 в Q1)
9 Belgium Бельгия 17 (+0,729 в Q1)
15 Netherlands Нидерланды 20 (+1,698 в Q1)

 

Alfa Romeo Alfa Romeo C42

 Валттери Боттас

 

10-5

China Гуаньюй Чжоу
6 Bahrain Бахрейн 15 (+1,826 в Q2)
8 Saudi Arabia Саудовская Аравия 13 (+0,415 в Q2)
12 Australia Австралия 14 (+0,745 в Q2)
8 Italy Эмилия-Романья 14 (+1,242 в Q2) 
5 United States Майами 17 (+0,175 в Q1)
7 Spain Испания 15 (+1,041 в Q2)
12 Monaco Монако 20 (+2,065 в Q1)
15 (+0,654 в Q2) Azerbaijan Азербайджан 14
11 (+0,672 в Q2) Canada Канада 10
12 (+1,592 в Q2)  Великобритания 9
13 Austria Австрия 18 (+0,459 в Q1)
13 France Франция 18 (+0,640 в Q1)
8 Hungary Венгрия 12 (+0,138 в Q2)
20 (+1,688 в Q1) Belgium Бельгия 13
16 (+0,135 в Q1) Netherlands Нидерланды 14
 

Haas Haas VF-22

Denmark Кевин Магнуссен

 

11-4

 Мик Шумахер
7 Bahrain Бахрейн 12 (+0,537 в Q2)
10 Saudi Arabia Саудовская Аравия 14 (+0,374 в Q2)
16 (+0,150 в Q1) Australia Австралия 15
Italy Эмилия-Романья 12 (+0,855 в Q2)
16 (+0,330 в Q1) United States Майами 15
8 Spain Испания 10 (+0,686 в Q3)
13 Monaco Монако 15 (+0,160 в Q2)
16 Azerbaijan Азербайджан 20 (+1,032 в Q1)
5 Canada Канада 6 (+0,396 в Q3)
17  Великобритания 19 (+0,549 в Q1)
7 Austria Австрия 8 (+0,133 в Q3)
10 France Франция 19 (+0,945 в Q1)
13 Hungary Венгрия 15 (+0,377 в Q2)
18 (+0,215 в Q1) Belgium Бельгия 15
17 (+0,300 в Q1) Netherlands Нидерланды 8

 

* жирным выделен лучший результат каждого гонщика в сезоне 2022 года

** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются

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