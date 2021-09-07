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Гран При Нидерландов: 6 самых интересных технических решений

Автор:
, технический эксперт
Соавтор:
Джорджо Пиола

Команды Ф1 почти махнули рукой на обновления. Но кадры Джорджо Пиолы и фотографов Sutton Images позволяют нам рассмотреть примечательные мелочи на машинах Ф1

Гран При Нидерландов: 6 самых интересных технических решений
Детали днища Red Bull RB16B
Детали днища Red Bull RB16B
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Фотограф: Без авторства

1. В области Z-образного выреза в кромке днища Red Bull еще в Спа появился новый диагональный бортик, который посредством металлического наконечника соединяется с самой кромкой и расположенными над ней продольными элементами.
Детали днища Red Bull RB16B
Детали днища Red Bull RB16B
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Фотограф: Без авторства

1. Чуть ближе к передней части расположены пять направляющих сложной формы.
Детали днища McLaren MCL35M
Детали днища McLaren MCL35M
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Фотограф: Без авторства

1. У McLaren, как можно видеть в таком замечательном ракурсе, решение этой области машины концептуально схоже. Однако вместо одного «плавничка» рядом с вырезом находятся два маленьких.
Детали области понтонов Mercedes W12
Детали области понтонов Mercedes W12
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Фотограф: Без авторства

1. Mercedes, подобно Red Bull, использует дополнительные продольные элементы у кромки, а диагональные направляющие на днище разделены на две группы – в передней они еще и наклонены относительно вертикальной оси.
Детали области понтонов Aston Martin AMR21
Детали области понтонов Aston Martin AMR21
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Фотограф: Без авторства

1. На Aston Martin AMR21 – чуть доработанной конструкторами из Сильверстоуна копии Mercedes W10 – мы видим знакомую переднюю группу «плавничков» и один дугообразный элемент в области крупного выреза.
Область дефлекторов Red Bull RB16B
Область дефлекторов Red Bull RB16B
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Фотограф: Без авторства

2. Дефлекторы можно рассматривать до бесконечности – нигде в машине Ф1 аэродинамика не является настолько наглядной и осязаемой.
Область дефлекторов Red Bull RB16B
Область дефлекторов Red Bull RB16B
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Фотограф: Без авторства

2. У Red Bull верхний горизонтальный элемент разделен на две части, чтобы по-разному взаимодействовать с теми потоками, которые попадают в воздухозаборник, и с протекающими снаружи от понтона.
Область дефлекторов Alpine A521
Область дефлекторов Alpine A521
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Фотограф: Без авторства

2. У Alpine A521 при внимательном изучении можно разглядеть немало металлических деталей, которые призваны не допустить излишней деформации элементов, что негативно сказалось бы на их эффективности.
Руль Red Bull RB16
Руль Red Bull RB16
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Фотограф: Без авторства

3. Когда в четверг команда тренирует пит-стопы, один из механиков стоит рядом и оперирует кнопками на руле, как бы это делал пилот. Интересно, что в Red Bull используют для этого предыдущую версию руля – у актуальной модели дисплей значительно больше.
Носовой обтекатель и переднее антикрыло Mercedes W12
Носовой обтекатель и переднее антикрыло Mercedes W12
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Фотограф: Без авторства

4. Тут хорошо видны «бивни» Mercedes – крупные плоскости под носовым обтекателем. Обратите внимание на их заднюю часть, обычно скрытую от глаз.
Носовой обтекатель и переднее антикрыло Aston Martin AMR21
Носовой обтекатель и переднее антикрыло Aston Martin AMR21
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Фотограф: Без авторства

4. У Aston Martin мы наблюдаем почти идентичное решение – хотя и в непривычном ракурсе.
Носовой обтекатель и переднее антикрыло Red Bull RB16B
Носовой обтекатель и переднее антикрыло Red Bull RB16B
12/18

Фотограф: Без авторства

4. На машине Red Bull «бивни» имеют другую форму и дополнены в задней части вертикальными элементами. На этом фото хорошо видно центральную секцию – важный инструмент распределения потоков под днищем.
Детали задней части Mercedes W12
Детали задней части Mercedes W12
13/18

Фотограф: Без авторства

5. В четверг было очень четко видно, что в задней части Mercedes W12 установили дополнительный кузовной элемент, продлевающий понтоны. Уже к пятнице его покрасили в черный цвет.

Детали задней части McLaren MCL35M
Детали задней части McLaren MCL35M
14/18

Фотограф: Без авторства

5. McLaren использует небольшие крылышки по бокам от задней структуры безопасности. А вот «козырек» над задним фонарем есть почти ц всех команд.
Детали задней части Alpine A521
Детали задней части Alpine A521
15/18

Фотограф: Без авторства

5. На предыдущем кадре хорошо видны металлические растяжки, связывающие диффузор с картером коробки передач. На Alpine A521 тоже есть такие, но расположенные иначе – они крепятся не к середине, а к заднему краю диффузора.
Mercedes W12 brake drum detail
Mercedes W12 brake drum detail
16/18

Фотограф: Без авторства

5. Соединяются ли торцевые пластины заднего крыла с верхней поверхностью диффузора? Этот кадр говорит нам, что да. Если остались сомнения – изучите еще и вот этот.

Кими Райкконен за рулем Alfa Romeo C41
Кими Райкконен за рулем Alfa Romeo C41
17/18

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

6. Напоследок – несколько картинок с аэродинамической краской, которой даже на этой фазе сезона находится применение. У Alfa Romeo места нанесения краски хорошо заметны…
Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes W12
Льюис Хэмилтон за рулем Mercedes W12
18/18

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

6. …а вот у Mercedes найти ее куда сложнее. Чемпионы мира традиционно выбирают серый цвет, чтобы не привлекать лишнего внимания. На этот раз потребовалось изучить, как воздух обтекает нижний треугольный рычаг передней подвески.

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