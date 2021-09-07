Гран При Нидерландов: 6 самых интересных технических решений

Детали днища Red Bull RB16B 1 / 18 Фотограф: Без авторства 1. В области Z-образного выреза в кромке днища Red Bull еще в Спа появился новый диагональный бортик, который посредством металлического наконечника соединяется с самой кромкой и расположенными над ней продольными элементами.

Детали днища Red Bull RB16B 2 / 18 Фотограф: Без авторства 1. Чуть ближе к передней части расположены пять направляющих сложной формы.

Детали днища McLaren MCL35M 3 / 18 Фотограф: Без авторства 1. У McLaren, как можно видеть в таком замечательном ракурсе, решение этой области машины концептуально схоже. Однако вместо одного «плавничка» рядом с вырезом находятся два маленьких.

Детали области понтонов Mercedes W12 4 / 18 Фотограф: Без авторства 1. Mercedes, подобно Red Bull, использует дополнительные продольные элементы у кромки, а диагональные направляющие на днище разделены на две группы – в передней они еще и наклонены относительно вертикальной оси.

Детали области понтонов Aston Martin AMR21 5 / 18 Фотограф: Без авторства 1. На Aston Martin AMR21 – чуть доработанной конструкторами из Сильверстоуна копии Mercedes W10 – мы видим знакомую переднюю группу «плавничков» и один дугообразный элемент в области крупного выреза.

Область дефлекторов Red Bull RB16B 6 / 18 Фотограф: Без авторства 2. Дефлекторы можно рассматривать до бесконечности – нигде в машине Ф1 аэродинамика не является настолько наглядной и осязаемой.

Область дефлекторов Red Bull RB16B 7 / 18 Фотограф: Без авторства 2. У Red Bull верхний горизонтальный элемент разделен на две части, чтобы по-разному взаимодействовать с теми потоками, которые попадают в воздухозаборник, и с протекающими снаружи от понтона.

Область дефлекторов Alpine A521 8 / 18 Фотограф: Без авторства 2. У Alpine A521 при внимательном изучении можно разглядеть немало металлических деталей, которые призваны не допустить излишней деформации элементов, что негативно сказалось бы на их эффективности.

Руль Red Bull RB16 9 / 18 Фотограф: Без авторства 3. Когда в четверг команда тренирует пит-стопы, один из механиков стоит рядом и оперирует кнопками на руле, как бы это делал пилот. Интересно, что в Red Bull используют для этого предыдущую версию руля – у актуальной модели дисплей значительно больше.

Носовой обтекатель и переднее антикрыло Mercedes W12 10 / 18 Фотограф: Без авторства 4. Тут хорошо видны «бивни» Mercedes – крупные плоскости под носовым обтекателем. Обратите внимание на их заднюю часть, обычно скрытую от глаз.

Носовой обтекатель и переднее антикрыло Aston Martin AMR21 11 / 18 Фотограф: Без авторства 4. У Aston Martin мы наблюдаем почти идентичное решение – хотя и в непривычном ракурсе.

Носовой обтекатель и переднее антикрыло Red Bull RB16B 12 / 18 Фотограф: Без авторства 4. На машине Red Bull «бивни» имеют другую форму и дополнены в задней части вертикальными элементами. На этом фото хорошо видно центральную секцию – важный инструмент распределения потоков под днищем.

Детали задней части Mercedes W12 13 / 18 Фотограф: Без авторства 5. В четверг было очень четко видно, что в задней части Mercedes W12 установили дополнительный кузовной элемент, продлевающий понтоны. Уже к пятнице его покрасили в черный цвет.

Детали задней части McLaren MCL35M 14 / 18 Фотограф: Без авторства 5. McLaren использует небольшие крылышки по бокам от задней структуры безопасности. А вот «козырек» над задним фонарем есть почти ц всех команд.

Детали задней части Alpine A521 15 / 18 Фотограф: Без авторства 5. На предыдущем кадре хорошо видны металлические растяжки, связывающие диффузор с картером коробки передач. На Alpine A521 тоже есть такие, но расположенные иначе – они крепятся не к середине, а к заднему краю диффузора.

Mercedes W12 brake drum detail 16 / 18 Фотограф: Без авторства 5. Соединяются ли торцевые пластины заднего крыла с верхней поверхностью диффузора? Этот кадр говорит нам, что да. Если остались сомнения – изучите еще и вот этот.

Кими Райкконен за рулем Alfa Romeo C41 17 / 18 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images 6. Напоследок – несколько картинок с аэродинамической краской, которой даже на этой фазе сезона находится применение. У Alfa Romeo места нанесения краски хорошо заметны…