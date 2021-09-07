Технический анализ Джорджо Пиолы
Гран При Нидерландов: 6 самых интересных технических решений
Команды Ф1 почти махнули рукой на обновления. Но кадры Джорджо Пиолы и фотографов Sutton Images позволяют нам рассмотреть примечательные мелочи на машинах Ф1
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Без авторства
5. В четверг было очень четко видно, что в задней части Mercedes W12 установили дополнительный кузовной элемент, продлевающий понтоны. Уже к пятнице его покрасили в черный цвет.
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Без авторства
Фотограф: Без авторства
5. Соединяются ли торцевые пластины заднего крыла с верхней поверхностью диффузора? Этот кадр говорит нам, что да. Если остались сомнения – изучите еще и вот этот.
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images