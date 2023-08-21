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Гран При Нидерландов-2023: расписание, факты и статистика

Каникулы пролетели незаметно – и Формула 1 уже в эти выходные возвращается на трассу. Последний этап уходящего лета примет «Супер-Макс-Арена», пока что более известная под названием «Зандфорт». Вот что важно знать о предстоящем Гран При

Болельщики на трибуне в Зандфорте

Главное:

Гонка Netherlands Гран При Нидерландов
Этап 13-й из 22
Трасса «Зандфорт»
Длина круга 4,259 км
Гоночная дистанция

72 круга / 306,587 км
Направление движения По часовой стрелке
Повороты 14 (4 левых, 10 правых)
Рекорд круга (квалификация) 1:08.885 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing / 2021
222,579 км/ч
Рекорд круга (гонка) 1:11.097 – United Kingdom Льюис Хэмилтон / Germany Mercedes / 2021
215,654 км/ч
Выбор шин на этап C1 / C2 / C3
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Атмосфера на трассе в Зандфорте

Атмосфера на трассе в Зандфорте

Фото: Эрик Юниус

Расписание уик-энда:

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 25 августа, пятница  13:30-14:30
Вторая тренировка 25 августа, пятница  17:00-18:00 
Третья тренировка 26 августа, суббота  12:30-13:30
Квалификация 26 августа, суббота  16:00-17:00
Гонка

27 августа, воскресенье 

  16:00

Прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

25 августа, пятница

 21/14 °C Облачно, дождь 60% Южный, 2 м/с, порывы до 7 м/с до 74%
26 августа, суббота 22/15 °C

Облачно, дождь

 75%

Северо-восточный, 7 м/с, порывы до 12 м/с

 до 66%
27 августа, воскресенье 30/17 °C Солнечно, легкая облачность 24%

Южный, 3 м/с,  порывы до 5 м/с

 до 24%
Старт голландской гонки 2022 года: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Шарль Леклер и Карлос Сайнс, Ferrari F1-75

Старт голландской гонки 2022 года: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Шарль Леклер и Карлос Сайнс, Ferrari F1-75

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Статистика 2022 года:

Лучшее время в первой тренировке 1:12.455 – United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes
Лучшее время во второй тренировке 1:12.345 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Лучшее время в третьей тренировке 1:11.632 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Время поула 1:10.342 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
217,969 км/ч
Победитель гонки

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
1 час 36:42.773

Средняя скорость – 190,204 км/ч
Лидеры гонки

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 1 до 18 круга

United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes – с 19 до 28 круга

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 29 до 56 круга

United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes – с 57 до 60 круга

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 61 до 72 круга
Тактика победителя

3 пит-стопа
18-й, 48-й и 56-й круги
Soft – Medium – Hard – Soft
Лучший круг в гонке 1:13.652 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
(62-й из 72)
Подиум

1. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing

2. United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes

3. Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Освежите в памяти ту гонку Ферстаппен выиграл домашний Гран При, опередив Расселла и Леклера

Гран При Нидерландов: пять быстрых выводов

Рекордсмены Гран При Нидерландов:

  Пилоты Команды
Победы

United Kingdom Джим Кларк (4)
Netherlands Макс Ферстаппен (2)

Italy Ferrari (8)
Поулы

France Рене Арну (3)
Netherlands Макс Ферстаппен (2)

United Kingdom Lotus (8)

Italy Ferrari (7)
Лучшие круги

United Kingdom Джим Кларк (5)

United Kingdom Льюис Хэмилтон (1)
Netherlands Макс Ферстаппен (1)

Italy Ferrari (10)

*курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков и команд, уступающий рекорду

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Иллюстрация: Уилл Питтенгер

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