Гран При Нидерландов-2023: расписание, факты и статистика
Каникулы пролетели незаметно – и Формула 1 уже в эти выходные возвращается на трассу. Последний этап уходящего лета примет «Супер-Макс-Арена», пока что более известная под названием «Зандфорт». Вот что важно знать о предстоящем Гран При
Главное:
|Гонка
|Гран При Нидерландов
|Этап
|13-й из 22
|Трасса
|«Зандфорт»
|Длина круга
|4,259 км
|Гоночная дистанция
|
72 круга / 306,587 км
|Направление движения
|По часовой стрелке
|Повороты
|14 (4 левых, 10 правых)
|Рекорд круга (квалификация)
|1:08.885 – Макс Ферстаппен / Red Bull Racing / 2021
222,579 км/ч
|Рекорд круга (гонка)
|1:11.097 – Льюис Хэмилтон / Mercedes / 2021
215,654 км/ч
|Выбор шин на этап
|C1 / C2 / C3
Атмосфера на трассе в Зандфорте
Фото: Эрик Юниус
Расписание уик-энда:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|25 августа, пятница
|13:30-14:30
|Вторая тренировка
|25 августа, пятница
|17:00-18:00
|Третья тренировка
|26 августа, суббота
|12:30-13:30
|Квалификация
|26 августа, суббота
|16:00-17:00
|Гонка
|
27 августа, воскресенье
|16:00
Прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
25 августа, пятница
|21/14 °C
|Облачно, дождь
|60%
|Южный, 2 м/с, порывы до 7 м/с
|до 74%
|26 августа, суббота
|22/15 °C
|
Облачно, дождь
|75%
|
Северо-восточный, 7 м/с, порывы до 12 м/с
|до 66%
|27 августа, воскресенье
|30/17 °C
|Солнечно, легкая облачность
|24%
|
Южный, 3 м/с, порывы до 5 м/с
|до 24%
Старт голландской гонки 2022 года: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB18, Шарль Леклер и Карлос Сайнс, Ferrari F1-75
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Статистика 2022 года:
|Лучшее время в первой тренировке
|1:12.455 – Джордж Расселл / Mercedes
|Лучшее время во второй тренировке
|1:12.345 – Шарль Леклер / Ferrari
|Лучшее время в третьей тренировке
|1:11.632 – Шарль Леклер / Ferrari
|Время поула
|1:10.342 – Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
217,969 км/ч
|Победитель гонки
|
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
Средняя скорость – 190,204 км/ч
|Лидеры гонки
|
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing – с 1 до 18 круга
Льюис Хэмилтон / Mercedes – с 19 до 28 круга
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing – с 29 до 56 круга
Льюис Хэмилтон / Mercedes – с 57 до 60 круга
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing – с 61 до 72 круга
|Тактика победителя
|
3 пит-стопа
|Лучший круг в гонке
|1:13.652 – Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
(62-й из 72)
|Подиум
|
1. Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
2. Джордж Расселл / Mercedes
3. Шарль Леклер / Ferrari
|Освежите в памяти ту гонку
|Ферстаппен выиграл домашний Гран При, опередив Расселла и Леклера
Рекордсмены Гран При Нидерландов:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Джим Кларк (4)
|
Ferrari (8)
|Поулы
|
Рене Арну (3)
|
Lotus (8)
Ferrari (7)
|Лучшие круги
|
Джим Кларк (5)
Льюис Хэмилтон (1)
|
Ferrari (10)
*курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков и команд, уступающий рекорду
Конфигурация трассы в Зандфорте
Иллюстрация: Уилл Питтенгер
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