Гран При Монако: стартовая решетка

В эти выходные в Монако проходит очередной этап чемпионата Формулы 1. Лучшее время в квалификации этапа показал Шарль Леклер на Ferrari. Эта субботняя победа стала и для самого пилота, и для команды Ferrari первой с Гран При Мексики 2019 года.

В квалификации участвовали только 19 пилотов: Мик Шумахер не смог выехать на трассу, разбив болид в субботней тренировке.

1 Шарль Леклер

(Ferrari) Начнет гонку на шинах Soft



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Макс Ферстаппен

(Red Bull)

Начнет гонку на шинах Soft 3 Валттери Боттас (Mercedes) Начнет гонку на шинах Soft 4

Карлос Санйс (Ferrari) Начнет гонку на шинах Soft 5 Ландо Норрис (McLaren) Начнет гонку на шинах Soft

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Пьер Гасли (AlphaTauri) Начнет гонку на шинах Soft 7 Льюис Хэмилтон (Mercedes) Начнет гонку на шинах Soft 8 Себастьян Феттель (Aston Martin) Начнет гонку на шинах Soft 9 Серхио Перес

(Red Bull) Начнет гонку на шинах Soft 10 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) Начнет гонку на шинах Soft 11 Эстебан Окон (Alpine)

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Даниэль Риккардо (McLaren) 13 Лэнс Стролл (Aston Martin) 14



Кими Райкконен (Alfa Romeo) 15 Джордж Расселл (Williams)

16

Юки Цунода (AlphaTauri) 17 Фернандо Алонсо

(Alpine)

18



Николя Латифи (Williams) 19 Никита Мазепин

(Haas) 20

Мик Шумахер

(Haas) Не участвовал в квалификации после аварии в тренировке