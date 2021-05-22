Гран При Монако: стартовая решетка
Впервые в сезоне Mercedes не будет на первой линии, а Никита Мазепин впервые будет стартовать выше напарника
В эти выходные в Монако проходит очередной этап чемпионата Формулы 1. Лучшее время в квалификации этапа показал Шарль Леклер на Ferrari. Эта субботняя победа стала и для самого пилота, и для команды Ferrari первой с Гран При Мексики 2019 года.
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В квалификации участвовали только 19 пилотов: Мик Шумахер не смог выехать на трассу, разбив болид в субботней тренировке.
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|
1
|
Шарль Леклер
(Ferrari)
Начнет гонку на шинах Soft
|
2
|
Макс Ферстаппен
Начнет гонку на шинах Soft
|
3
|
Валттери Боттас
(Mercedes)
Начнет гонку на шинах Soft
|
4
|
Карлос Санйс
(Ferrari)
Начнет гонку на шинах Soft
|
5
|
Ландо Норрис
(McLaren)
Начнет гонку на шинах Soft
|
6
|
Пьер Гасли
(AlphaTauri)
Начнет гонку на шинах Soft
|
7
|
Льюис Хэмилтон
(Mercedes)
Начнет гонку на шинах Soft
|
8
|
Себастьян Феттель
(Aston Martin)
Начнет гонку на шинах Soft
|
9
|
Серхио Перес
(Red Bull)
Начнет гонку на шинах Soft
|
10
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
Начнет гонку на шинах Soft
|
11
|
Эстебан Окон
(Alpine)
|
12
|
Даниэль Риккардо
(McLaren)
|
13
|
Лэнс Стролл
(Aston Martin)
|
14
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|
15
|
Джордж Расселл
(Williams)
|
16
|
Юки Цунода
(AlphaTauri)
|
17
|
Фернандо Алонсо
(Alpine)
|
18
|
Николя Латифи
(Williams)
|
19
|
Никита Мазепин
(Haas)
|
20
|
Мик Шумахер
(Haas)
Не участвовал
в квалификации
после аварии в тренировке
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Монако
|Автор
|Сергей Иванов