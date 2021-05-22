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Формула 1 / Гран При Монако Результаты

Гран При Монако: стартовая решетка

Автор:
, Редактор

Впервые в сезоне Mercedes не будет на первой линии, а Никита Мазепин впервые будет стартовать выше напарника

Гран При Монако: стартовая решетка

В эти выходные в Монако проходит очередной этап чемпионата Формулы 1. Лучшее время в квалификации этапа показал Шарль Леклер на Ferrari. Эта субботняя победа стала и для самого пилота, и для команды Ferrari первой с Гран При Мексики 2019 года.

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В квалификации участвовали только 19 пилотов: Мик Шумахер не смог выехать на трассу, разбив болид в субботней тренировке.

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1

 

Monaco Шарль Леклер

(Ferrari)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Макс Ферстаппен
(Red Bull)

Начнет гонку на шинах Soft 

 

 

3

 

Валттери Боттас

(Mercedes)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

 

Карлос Санйс

(Ferrari)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

 

5

 

 Ландо Норрис

(McLaren)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 


 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

 Пьер Гасли

(AlphaTauri)

 Начнет гонку на шинах Soft

 

 

7

 

Льюис Хэмилтон

(Mercedes)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Себастьян Феттель

(Aston Martin)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

9

 

Mexico Серхио Перес

(Red Bull)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Italy Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

Начнет гонку на шинах Soft

 

 

11

 

 Эстебан Окон

(Alpine)

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

Australia Даниэль Риккардо

(McLaren)

 

 

13

 

 Лэнс Стролл

(Aston Martin)

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

 Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

 

 

15

 

Джордж Расселл

(Williams)

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

Japan Юки Цунода

(AlphaTauri)

 

17

 

 Фернандо Алонсо

(Alpine)

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

Николя Латифи

(Williams)

 

 

19

 

Russian Federation Никита Мазепин

(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

Germany Мик Шумахер

(Haas)

Не участвовал

в квалификации

после аварии в тренировке

 

 

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Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Автор Сергей Иванов

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