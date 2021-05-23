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Формула 1 / Гран При Монако Аналитика

Гран При Монако: пять быстрых выводов

Автор:

Макс Ферстаппен выиграл гонку в Монако и вышел в лидеры сезона Формулы 1. Олег Карпов подводит итоги сразу после финиша.

Гран При Монако: пять быстрых выводов

1. Льюис не безупречен

Ну что, впервые с начала чемпионата в Формуле 1 сменился лидер личного зачета. Льюис Хэмилтон провел скверный уик-энд в Монако и не только растерял все преимущество, которое добыл на старте сезона, но и выпустил Макса Ферстаппена вперед.

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Гран При Монако – первая гонка в этом году, когда два лидера сезона не боролись на трассе между собой, и виной тому очень слабая форма Льюиса. Он провел худшую квалификацию за несколько лет, а в гонке ничего не смог поделать с соперниками на более медленных машинах. Да, возможно, трасса в княжестве не очень подходит Mercedes, но Валттери Боттас в эти выходные смотрелся намного сильнее.

 

Фото: Steve Etherington / Motorsport Images

2. Ферстаппен проводит очень зрелый сезон

Да, у него были помарки. Из-за них Макс потерял поул в Португалии и, возможно, несколько очков в Бахрейне и в том же Портимане. Но главное, у него пока не было сильных спадов и совсем грубых ошибок – как, например, у Льюиса в Имоле.

Он лидирует в чемпионате по праву. Потому что теперь остается единственным, кто ни разу в этом году не финишировал ниже второго места.

В Монако от него требовался идеальный уик-энд, чтобы переломить неприятную тенденцию после двух подряд побед Льюиса – и он провел выходные безупречно. Браво, Макс.

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3. Mercedes не всегда умеет в стратегию

После классной тактической победы в Барселоне стратеги Mercedes завалили Монако.

Да, Льюис не помог, плохо проведя квалификацию, но пропустить на пит-стопе сразу двоих соперников в столь принципиальном Гран При – это надо постараться.

Такое ощущение, будто в Mercedes просто не знали, какую стратегию выбрать для борьбы в середине пелотона.

4. Феттель все еще может

От гонок Себастьяна Феттеля давно не было столь приятных впечатлений. Немец безусловно провел свой лучший уик-энд в составе Aston Martin.

Сильная квалификация и очень сильная гонка, в которой Себ вместе со стратегами команды переиграл Пьера Гасли и Льюиса Хэмилтона.

Красота!

 

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

5. Гасли исправился после плохого старта сезона

Ну что, француза можно простить наконец за ненужную аварию в Бахрейне и косяки в Барселоне. В Монако он выдал классный уик-энд, по ходу практически всей дистанции Гран При сдерживая позади действующего чемпиона.

На фоне Юки Цуноды, который похоже еще не совсем готов к Ф1, очень сложно оценивать форму Пьера. Но в Монако он был безусловно очень хорош.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Сессия Гонка
Автор Олег Карпов

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