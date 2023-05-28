Гран При Монако: пять быстрых выводов
Макс Ферстаппен вновь победил, Фернандо Алонсо впервые за сезон набрал больше 15 очков, а Эстебан Окон принес Alpine первый за полтора года подиум. Олег Карпов подводит итоги гонки спустя минуты после финиша.
1. Red Bull выиграет все гонки в этом году
А ведь хотелось верить, что в этот уик-энд нас ждет какой-то другой финал – с новым (старым) победителем. Уже давно было очевидно, что если у Aston Martin и есть шансы в этом году одолеть Red Bull в равной борьбе, то только в Монако. Трасса в княжестве вроде бы идеально подчеркивает лучшие черты зеленой машины, не без оснований отмечали специалисты.
В субботу по ходу квалификации Алонсо сделал все от него зависевшее, чтобы зацепиться за поул, а в воскресенье команда упустила шанс, приняв поспешное решение поставить на машину Фернандо слики в критический момент – за мгновения до того, как усилился дождь. Итак, не случилось…
Даже если в такие дни побеждает Red Bull, сложно представить, что они в этом году вообще проиграют хоть раз.
2. Перес больше не претендент на титул
Пофантазировали и хватит. Сложно сказать, какому количеству болельщиков казалось, что Чеко и правда способен бросить вызов Максу Ферстаппену, но хотя бы поводы в это верить были: победы в Саудовской Аравии и Баку достались Пересу не без доли везения, но он их все-таки заработал – и сам говорил, что теперь намерен бороться за титул.
Но столько ошибаться претендент на чемпионство просто не имеет права. Особенно если ошибки эти случаются в первых сегментах квалификации. В Мельбурне Чеко вроде бы свалил вину за вылет в гравий на некие проблемы с тормозами, но в Монако крыть ему было уже нечем. Авария в Q1 для пилота команды с лучшей машиной чемпионата – это вообще-то непростительная глупость.
Макс же продолжает коллекционировать кубки – и уже, наверное, можно признать: такое отставание отыграть Чеко не сможет ни при каких обстоятельствах.
Болельщицы и Эстебан Окон, Alpine A523
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
3. Alpine показала-таки себя с лучшей стороны
Не факт, что мы увидим развитие этой истории – в конце концов, трасса в Монако слишком специфическая, чтобы делать далекоидущие выводы. Но про Alpine нельзя не сказать, подводя главные итоги этой гонки.
Эстебан Окон провел отличный уик-энд, абсолютно по делу одолев и Mercedes и Ferrari в полном составе. Да, подиума скорее всего не случилось бы без подарков со стороны Переса и командного мостика Скудерии, подставившего Шарля Леклера в квалификации, но сам-то француз был великолепен. Промежуточный поул за пару минут до конца сессии, третье место на решетке и идеальная гонка в сложнейших условиях.
С таким Оконом можно и не горевать о потере Алонсо. Вот только может ли Эстебан быть столь же стабилен?
4. Без Алонсо мы могли бы и не узнать о скорости Aston Martin
Не наталкивает ли вы вас сравнительный анализ выступлений Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла на грустные мысли о последних сезонах в карьере Себастьяна Феттеля? Четырехкратный чемпион мира был быстрее канадца, но не всегда и не настолько, насколько сейчас быстрее и стабильнее Лэнса его новый испанский коллега. Кажется, правы были те, кто утверждал, что Себ уже не тот…
К шестой гонке чемпионата Алонсо заставил обозревателей вспомнить все возможные хвалебные эпитеты – и их уже приходится повторять. Фернандо прежде всего даже не быстр, но абсолютно надежен и стабилен. Его гонки скучны – просто потому, что он выступает в собственной лиге: дотянуться до Red Bull невозможно, а остальные где-то позади…
Но Лэнс при этом смотрится на фоне такого Алонсо просто беспомощно. Его нет в претендентах на подиум даже близко. Волей-неволей, напрашивается вопрос: а что было бы, останься в команде еще на сезон Феттель?
5. Трассу в Монако нужно менять
Нет, к прошедшей гонке претензии предъявлять сложно. Но была бы она столь же увлекательной без дождя? Вряд ли… Какими бывают сухие Гран При Монако мы видели не раз.
Кристиан Хорнер прав – если бы этой трассы не было в календаре и ее кто-то предложил бы добавить, она ни за что не пробралась бы в окончательное расписание. Нынешние машины слишком быстры и слишком широки для узких улочек Монте-Карло. И первая половина прошедшей гонки это в очередной раз доказала.
Понятно, что изменить что-то в действующей конфигурации чертовски сложно. Слишком много для этого препятствий. Но может, хотя бы попытаться?
Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
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