Предыдущая / Ферстаппен победил в Монако, несмотря на капризы погоды Следующая / Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако
Формула 1 / Гран При Монако Самое интересное

Гран При Монако: пять быстрых выводов

Макс Ферстаппен вновь победил, Фернандо Алонсо впервые за сезон набрал больше 15 очков, а Эстебан Окон принес Alpine первый за полтора года подиум. Олег Карпов подводит итоги гонки спустя минуты после финиша.

Олег Карпов
Автор:
После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Эстебан Окон, Alpine A523

1. Red Bull выиграет все гонки в этом году

А ведь хотелось верить, что в этот уик-энд нас ждет какой-то другой финал – с новым (старым) победителем. Уже давно было очевидно, что если у Aston Martin и есть шансы в этом году одолеть Red Bull в равной борьбе, то только в Монако. Трасса в княжестве вроде бы идеально подчеркивает лучшие черты зеленой машины, не без оснований отмечали специалисты.

В субботу по ходу квалификации Алонсо сделал все от него зависевшее, чтобы зацепиться за поул, а в воскресенье команда упустила шанс, приняв поспешное решение поставить на машину Фернандо слики в критический момент – за мгновения до того, как усилился дождь. Итак, не случилось…

Даже если в такие дни побеждает Red Bull, сложно представить, что они в этом году вообще проиграют хоть раз.

Читайте также:

2. Перес больше не претендент на титул

Пофантазировали и хватит. Сложно сказать, какому количеству болельщиков казалось, что Чеко и правда способен бросить вызов Максу Ферстаппену, но хотя бы поводы в это верить были: победы в Саудовской Аравии и Баку достались Пересу не без доли везения, но он их все-таки заработал – и сам говорил, что теперь намерен бороться за титул.

Но столько ошибаться претендент на чемпионство просто не имеет права. Особенно если ошибки эти случаются в первых сегментах квалификации. В Мельбурне Чеко вроде бы свалил вину за вылет в гравий на некие проблемы с тормозами, но в Монако крыть ему было уже нечем. Авария в Q1 для пилота команды с лучшей машиной чемпионата – это вообще-то непростительная глупость.

Макс же продолжает коллекционировать кубки – и уже, наверное, можно признать: такое отставание отыграть Чеко не сможет ни при каких обстоятельствах.

Болельщицы и Эстебан Окон, Alpine A523

Болельщицы и Эстебан Окон, Alpine A523

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

3. Alpine показала-таки себя с лучшей стороны

Не факт, что мы увидим развитие этой истории – в конце концов, трасса в Монако слишком специфическая, чтобы делать далекоидущие выводы. Но про Alpine нельзя не сказать, подводя главные итоги этой гонки.

Эстебан Окон провел отличный уик-энд, абсолютно по делу одолев и Mercedes и Ferrari в полном составе. Да, подиума скорее всего не случилось бы без подарков со стороны Переса и командного мостика Скудерии, подставившего Шарля Леклера в квалификации, но сам-то француз был великолепен. Промежуточный поул за пару минут до конца сессии, третье место на решетке и идеальная гонка в сложнейших условиях.

С таким Оконом можно и не горевать о потере Алонсо. Вот только может ли Эстебан быть столь же стабилен?

Читайте также:

4. Без Алонсо мы могли бы и не узнать о скорости Aston Martin

Не наталкивает ли вы вас сравнительный анализ выступлений Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла на грустные мысли о последних сезонах в карьере Себастьяна Феттеля? Четырехкратный чемпион мира был быстрее канадца, но не всегда и не настолько, насколько сейчас быстрее и стабильнее Лэнса его новый испанский коллега. Кажется, правы были те, кто утверждал, что Себ уже не тот…

К шестой гонке чемпионата Алонсо заставил обозревателей вспомнить все возможные хвалебные эпитеты – и их уже приходится повторять. Фернандо прежде всего даже не быстр, но абсолютно надежен и стабилен. Его гонки скучны – просто потому, что он выступает в собственной лиге: дотянуться до Red Bull невозможно, а остальные где-то позади…

Но Лэнс при этом смотрится на фоне такого Алонсо просто беспомощно. Его нет в претендентах на подиум даже близко. Волей-неволей, напрашивается вопрос: а что было бы, останься в команде еще на сезон Феттель?

Читайте также:

5. Трассу в Монако нужно менять

Нет, к прошедшей гонке претензии предъявлять сложно. Но была бы она столь же увлекательной без дождя? Вряд ли… Какими бывают сухие Гран При Монако мы видели не раз.

Кристиан Хорнер прав – если бы этой трассы не было в календаре и ее кто-то предложил бы добавить, она ни за что не пробралась бы в окончательное расписание. Нынешние машины слишком быстры и слишком широки для узких улочек Монте-Карло. И первая половина прошедшей гонки это в очередной раз доказала.

Понятно, что изменить что-то в действующей конфигурации чертовски сложно. Слишком много для этого препятствий. Но может, хотя бы попытаться?

Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23

Кевин Магнуссен, Haas VF-23, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Поделились
Комментарии

Ферстаппен победил в Монако, несмотря на капризы погоды

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако
Олег Карпов Больше от
Олег Карпов
Гран При Майами: пять быстрых выводов

Гран При Майами: пять быстрых выводов

Формула 1
Гран При Майами

Гран При Майами: пять быстрых выводов Гран При Майами: пять быстрых выводов

Гран При Азербайджана: пять быстрых выводов

Гран При Азербайджана: пять быстрых выводов

Формула 1
Гран При Азербайджана

Гран При Азербайджана: пять быстрых выводов Гран При Азербайджана: пять быстрых выводов

Гран При Австралии: пять быстрых выводов

Гран При Австралии: пять быстрых выводов

Формула 1
Гран При Австралии

Гран При Австралии: пять быстрых выводов Гран При Австралии: пять быстрых выводов

Самое важное:

Гран При Испании-2023: расписание, факты и статистика

Гран При Испании-2023: расписание, факты и статистика

F1 Формула 1
Гран При Испании

Гран При Испании-2023: расписание, факты и статистика Гран При Испании-2023: расписание, факты и статистика

Как вышло, что «неважная» машина обрадовала Mercedes? Вольф объяснил

Как вышло, что «неважная» машина обрадовала Mercedes? Вольф объяснил

F1 Формула 1
Гран При Монако

Как вышло, что «неважная» машина обрадовала Mercedes? Вольф объяснил Как вышло, что «неважная» машина обрадовала Mercedes? Вольф объяснил

«Как это не показали?». Расселл рассказал, как упустил подиум в Монако

«Как это не показали?». Расселл рассказал, как упустил подиум в Монако

F1 Формула 1
Гран При Монако

«Как это не показали?». Расселл рассказал, как упустил подиум в Монако «Как это не показали?». Расселл рассказал, как упустил подиум в Монако

Леклер объяснил тактическую ошибку Ferrari в Монако

Леклер объяснил тактическую ошибку Ferrari в Монако

F1 Формула 1
Гран При Монако

Леклер объяснил тактическую ошибку Ferrari в Монако Леклер объяснил тактическую ошибку Ferrari в Монако

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.