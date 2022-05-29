Гран При Монако: пять быстрых выводов

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1. Перес вправе задуматься о борьбе за чемпионат

Нет, само собой, преувеличивать значение этой победы тоже не надо. Чеко отчасти повезло победить в Монако и благодаря этому серьезно сократить свое отставание от первой строчки личного зачета. Но теперь он реально может задуматься о том, чтобы за нее побороться.

Расклад сил во внутрикомандном противостоянии в Red Bull слегка изменился. У Макса Ферстаппена уже нет столь огромного преимущества над соседом по боксам, как бывало раньше. Да, говорить, что Чеко выступает с голландцем на равных, тоже нельзя. Но у мексиканца теперь есть свои козыри…

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2. Ferrari недостаточно иметь быструю машину

Маттиа Бинотто удержался на своем посту после пары турбулентных лет, и теперь мы, наверное, лучше понимаем, почему большие боссы выдали итальянцу столь большой кредит доверия. Под его руководством команде действительно удалось лучше других подготовиться к смене регламента – и теперь у Ferrari одна из самых быстрых машин в пелотоне.

Но этого недостаточно. Возможно, львиная доля саркастических комментариев, коими принято в Ф1 сопровождать любые тактические просчеты Скудерии – это лишь дань традиции. Ошибаются все. Но то, как это умеет делать Ferrari – и правда порой за гранью. Стратеги команды самостоятельно лишили Шарля Леклера шансов на победу – при том, что он сам был почти безупречен на протяжении всего уик-энда.

С тем, что творят раз за разом люди в красных рубашках на пит-уолле, надо реально разбираться, Маттиа. Потому что без этого – никуда.

Эта фраза тоже избита, но тоже лишь потому, что правдива: такие моменты и решают судьбу титулов.

Маттиа Бинотто, руководитель Ferrari Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

3. Мик стремительно расходует кредит доверия

Гюнтеру Штайнеру не понравится счет за ремонт. Авария Мика в Монако – из тех, что стоят под миллион долларов. В буквальном смысле. Это дорогие машины, и немец уже второй раз за сезон умудряется разложить свою в хлам – тоже в буквальном смысле.

Для команды, которая оперирует одним из самых маленьких бюджетов в Формуле 1, это серьезная проблема. Быть сыном Михаэля Шумахера – это привилегия и ответственность. Но Мик сейчас – это пилот команды Haas, и ему надо бы задуматься в первую очередь о том, как бы не расстраивать собственного босса. Пока у Штайнера вообще нет поводов быть довольным Шумахером. Ноль очков и сплошные расходы – это, на самом-то деле, повод задуматься о поиске другого гонщика.

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4. Риккардо продолжает расстраивать

Победа в Монце стала для Дэна глотком свежего воздуха в прошлом сезоне. Но если после такого глотка продолжать тонуть, воздуха не хватит надолго.

Риккардо вновь не набрал очков. Его напарник вновь выжал из ситуации максимум – при том, что по-прежнему болен. Кажется, что Ландо Норрис сейчас может быть быстрее Риккардо даже если начнет гонку слегка выпивши.

Критика со стороны Зака Брауна – очень тревожный звонок. Когда босс команды через прессу говорит пилоту, что ему надо бы поднажать – значит, дела реально плохи.

5. Новые гоночные директора – это не реформа

FIA проходит через не самый лучший период. Не успели улечься страсти по поводу Абу-Даби, как федерация ввязалась в войну с пилотами по поводу ювелирных украшений, и ввязалась в спор с Формулой 1 по поводу количества спринтов в 2023 году. Поводы для критики FIA дает постоянно, и в Монако появился еще один.

В очередной раз есть ощущение, что судьи федерации слишком осторожничают, принимая решения о том, стартовать ли в дождь… Что было в Монако? В течение часа, на который был отложен старт Гран При, дождь переставал совсем – и даже несмотря на это, FIA медлила с объявлением о начале гонки. Почему?

Может быть, настало время для реальных изменений?