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Гран При Монако от Риккардо: вообще без гонок
Автор: Иван Матушкин , редактор
Даниэль считает, что в Монте-Карло контактная борьба не имеет смысла
На Гран При Великобритании Формула 1 впервые опробовала формат субботнего спринта, который занимает место между квалификацией и гонкой. В целом, новый формат был оценен положительно, а гонщик McLaren Даниэль Риккардо предложил дальнейшие перемены.
По мнению австралийца, стоит вообще отменить гонки на трассе в Монте-Карло, известной малым количеством обгонов.
«Нам нужен чисто квалификационный формат в Монако, – заявил Риккардо в видео на канале McLaren. – Просто три дня квалификации. Обладатель лучшего времени на одном круге за все три дня выигрывает Гран При. Такая трехдневная перестрелка».
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Гран При Монако от Риккардо: вообще без гонок
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