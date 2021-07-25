Гран При Монако от Риккардо: вообще без гонок

На Гран При Великобритании Формула 1 впервые опробовала формат субботнего спринта, который занимает место между квалификацией и гонкой. В целом, новый формат был оценен положительно, а гонщик McLaren Даниэль Риккардо предложил дальнейшие перемены.

По мнению австралийца, стоит вообще отменить гонки на трассе в Монте-Карло, известной малым количеством обгонов.

«Нам нужен чисто квалификационный формат в Монако, – заявил Риккардо в видео на канале McLaren. – Просто три дня квалификации. Обладатель лучшего времени на одном круге за все три дня выигрывает Гран При. Такая трехдневная перестрелка».