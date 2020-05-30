Гран При Монако наоборот. Как выглядит культовая трасса Формулы 1 в обратном направлении
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30 мая 2020 г., 13:08
Мы воспользовались компьютерной игрой F1 2019 и развернули знаменитый автодром. Давайте посмотрим на знакомые повороты в необычном ракурсе. Видео расположено над этим текстом
Мы развернули не только Монако. Вот еще 5 трасс, по которым мы проехали задом наперед:
- Гран При Австрии наоборот: знакомая трасса в незнакомом направлении
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- Баку: разворот. Как выглядит азербайджанская трасса Формулы 1 в зеркальном отражении
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Местонахождение
|Монте-Карло, городская трасса
Гран При Монако наоборот. Как выглядит культовая трасса Формулы 1 в обратном направлении
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