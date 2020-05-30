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Формула 1 / Хроника

Гран При Монако наоборот. Как выглядит культовая трасса Формулы 1 в обратном направлении

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Комментарии
30 мая 2020 г., 13:08

Мы воспользовались компьютерной игрой F1 2019 и развернули знаменитый автодром. Давайте посмотрим на знакомые повороты в необычном ракурсе. Видео расположено над этим текстом

Мы развернули не только Монако. Вот еще 5 трасс, по которым мы проехали задом наперед:

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Об этой статье

Серия Формула 1
Местонахождение Монте-Карло, городская трасса

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