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Формула 1 / Гран При Монако Статистика

Гран При Монако: дуэли в квалификациях

Автор:
, Ответственный редактор

Вот как выглядит положение во внутрикомандных противоборствах по итогам пяти суббот сезона-2021

Гран При Монако: дуэли в квалификациях

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Mercedes 

 Льюис Хэмилтон

3-2

 Валттери Боттас
2 Bahrain Бахрейн 3 (+0,201 в Q3)
1 Italy Эмилия-Романья 8 (+0,487 в Q3)
2 (+0,007 в Q3) Portugal Португалия 1
1 Spain Испания 3 (+0,132 в Q1)
7 (+0,494 в Q3) Monaco Монако 3

 

Red Bull 

 Макс Ферстаппен

4-1

 Серхио Перес
1 Bahrain Бахрейн 11 (+0,341 в Q2)
3 (+0,052 в Q3) Italy Эмилия-Романья 2
3 Portugal Португалия 4 (+0,144 в Q3)
2 Spain Испания 8 (+0,924 в Q3)
2 Monaco Монако

9 (+0,997 в Q3)

 

McLaren 

 

 Даниэль Риккардо

3-2

 Ландо Норрис
6 Bahrain Бахрейн 7 (+0,047 в Q3)
6 Italy Эмилия-Романья 7 (+0,049 в Q3)
16 (+1,045 в Q1) Portugal Португалия 7
7 Spain Испания 9 (+0,388 в Q3)
12 (+0,567 в Q2) Monaco Монако 5

 

Aston Martin 

 Себастьян Феттель

2-3

 Лэнс Стролл
18 (+0,795 в Q1) Bahrain Бахрейн 10
13 (+0,256 в Q2) Italy Эмилия-Романья 10
10 Portugal Португалия 17 (+0,510 в Q1)
13 (+0,105 в Q2) Spain Испания 11
 8 Monaco Монако 13 (+0,291 в Q2)

 

Alpine 

 Фернандо Алонсо

1-4

 Эстебан Окон
9 Bahrain Бахрейн 16 (+0,861 в Q1)
15 (+0,476 в Q2) Italy Эмилия-Романья 9
13 (+0,870 в Q2) Portugal Португалия 6
10 (+0,567 в Q3) Spain Испания 5
17 (+0,465 в Q1) Monaco Монако 11

 

Ferrari 

 Шарль Леклер

4-1

 Карлос Сайнс
4 Bahrain Бахрейн 8 (+0,537 в Q3)
4 Italy Эмилия-Романья 11 (+0,391 в Q2)
8 (+0,267 в Q3) Portugal Португалия 5
4 Spain Испания 6 (+0,110 в Q3)
 1 Monaco Монако 4 (+0,265 в Q3)

 

AlphaTauri 

 Пьер Гасли

5-0


Japan Юки Цунода
5 Bahrain Бахрейн 13 (+0,195 в Q2)
5 Italy Эмилия-Романья 20 (без времени в Q1)
9 Portugal Португалия 14 (+0,411 в Q2)
12 Spain Испания 16 (+0,366 в Q1)
6 Monaco Монако 16 (+0,536 в Q1)

 

Alfa Romeo 

 Кими Райкконен

1-4

 

Italy Антонио Джовинацци
14 (+0,530 в Q2) Bahrain Бахрейн 12
16 Italy Эмилия-Романья 17 (+0,148 в Q1)
15 (+0,596 в Q2) Portugal Португалия 12
17 (+0,369 в Q1) Spain Испания 14
14 (+0,233 в Q2) Monaco Монако 10

 

Haas 

Russian Federation Никита Мазепин

1-4

 Мик Шумахер
20 (+0,824 в Q1) Bahrain Бахрейн 19
19 (+0,518 в Q1) Italy Эмилия-Романья 18
20 (+0,460 в Q1) Portugal Португалия 19
20 (+0,690 в Q1) Spain Испания 18
19  Monaco Монако 20 (без времени в Q1)

 

Williams 

United Kingdom Джордж Расселл

5-0

 

 Николя Латифи
15 Bahrain Бахрейн 16 (+0,620 в Q1)
12 Italy Эмилия-Романья 14 (+0,332 в Q2)
11 Portugal Португалия 17 (+0,488 в Q1)
15 Spain Испания 19 (+0,774 в Q1)
15 Monaco Монако 18 (+0,350 в Q1)

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Сессия Квалификация
Команды McLaren , Ferrari , AlphaTauri , Williams , Red Bull Racing , Mercedes , Haas F1 Team , Renault F1 Team , Alfa Romeo , Racing Point
Автор Александр Кабановский

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