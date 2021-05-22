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Гран При Монако: дуэли в квалификациях
Автор: Александр Кабановский , Ответственный редактор
Вот как выглядит положение во внутрикомандных противоборствах по итогам пяти суббот сезона-2021
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Mercedes
|
Льюис Хэмилтон
|
3-2
|
Валттери Боттас
|2
|Бахрейн
|3 (+0,201 в Q3)
|1
|Эмилия-Романья
|8 (+0,487 в Q3)
|2 (+0,007 в Q3)
|Португалия
|1
|1
|Испания
|3 (+0,132 в Q1)
|7 (+0,494 в Q3)
|Монако
|3
Red Bull
|
Макс Ферстаппен
|
4-1
|
Серхио Перес
|1
|Бахрейн
|11 (+0,341 в Q2)
|3 (+0,052 в Q3)
|Эмилия-Романья
|2
|3
|Португалия
|4 (+0,144 в Q3)
|2
|Испания
|8 (+0,924 в Q3)
|2
|Монако
|
9 (+0,997 в Q3)
McLaren
|
Даниэль Риккардо
|
3-2
|
Ландо Норрис
|6
|Бахрейн
|7 (+0,047 в Q3)
|6
|Эмилия-Романья
|7 (+0,049 в Q3)
|16 (+1,045 в Q1)
|Португалия
|7
|7
|Испания
|9 (+0,388 в Q3)
|12 (+0,567 в Q2)
|Монако
|5
Aston Martin
|
Себастьян Феттель
|
2-3
|
Лэнс Стролл
|18 (+0,795 в Q1)
|Бахрейн
|10
|13 (+0,256 в Q2)
|Эмилия-Романья
|10
|10
|Португалия
|17 (+0,510 в Q1)
|13 (+0,105 в Q2)
|Испания
|11
|8
|Монако
|13 (+0,291 в Q2)
Alpine
|
Фернандо Алонсо
|
1-4
|
Эстебан Окон
|9
|Бахрейн
|16 (+0,861 в Q1)
|15 (+0,476 в Q2)
|Эмилия-Романья
|9
|13 (+0,870 в Q2)
|Португалия
|6
|10 (+0,567 в Q3)
|Испания
|5
|17 (+0,465 в Q1)
|Монако
|11
Ferrari
|
Шарль Леклер
|
4-1
|
Карлос Сайнс
|4
|Бахрейн
|8 (+0,537 в Q3)
|4
|Эмилия-Романья
|11 (+0,391 в Q2)
|8 (+0,267 в Q3)
|Португалия
|5
|4
|Испания
|6 (+0,110 в Q3)
|1
|Монако
|4 (+0,265 в Q3)
AlphaTauri
|
Пьер Гасли
|
5-0
|
|5
|Бахрейн
|13 (+0,195 в Q2)
|5
|Эмилия-Романья
|20 (без времени в Q1)
|9
|Португалия
|14 (+0,411 в Q2)
|12
|Испания
|16 (+0,366 в Q1)
|6
|Монако
|16 (+0,536 в Q1)
Alfa Romeo
|
Кими Райкконен
|
1-4
|
Антонио Джовинацци
|14 (+0,530 в Q2)
|Бахрейн
|12
|16
|Эмилия-Романья
|17 (+0,148 в Q1)
|15 (+0,596 в Q2)
|Португалия
|12
|17 (+0,369 в Q1)
|Испания
|14
|14 (+0,233 в Q2)
|Монако
|10
Haas
|
Никита Мазепин
|
1-4
|
Мик Шумахер
|20 (+0,824 в Q1)
|Бахрейн
|19
|19 (+0,518 в Q1)
|Эмилия-Романья
|18
|20 (+0,460 в Q1)
|Португалия
|19
|20 (+0,690 в Q1)
|Испания
|18
|19
|Монако
|20 (без времени в Q1)
Williams
|
Джордж Расселл
|
5-0
|
Николя Латифи
|15
|Бахрейн
|16 (+0,620 в Q1)
|12
|Эмилия-Романья
|14 (+0,332 в Q2)
|11
|Португалия
|17 (+0,488 в Q1)
|15
|Испания
|19 (+0,774 в Q1)
|15
|Монако
|18 (+0,350 в Q1)
*жирным выделен лучший результат каждого гонщика в сезоне 2021 года
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Монако
|Сессия
|Квалификация
|Команды
|McLaren , Ferrari , AlphaTauri , Williams , Red Bull Racing , Mercedes , Haas F1 Team , Renault F1 Team , Alfa Romeo , Racing Point
|Автор
|Александр Кабановский
Гран При Монако: дуэли в квалификациях
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