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Формула 1 / Гран При Монако Анонс

Гран При Монако-2023: расписание, факты и статистика

После отмены гонки в Имоле Формула 1 приедет на самую культовую, медленную и опасную трассу сезона, проложенную по улицам древнего средиземноморского княжества

Вид Монако

Главное:

Гонка Monaco Гран При Монако
Этап 6-й из 22
Место Монте-Карло, Монако
Длина круга 3,337 км
Гоночная дистанция 78 кругов / 260,286 км
Направление движения По часовой стрелке
Повороты 19 (8 левых, 11 правых)
Рекорд круга (квалификация) 1:10.166 – United Kingdom Льюис Хэмилтон / Germany Mercedes / 2019
171,211 км/ч
Рекорд круга (гонка) 1:12.909 – United Kingdom Льюис Хэмилтон / Germany Mercedes / 2021
164,769 км/ч
Выбор шин на этап C3 / C4 / C5
Вид Монако

Вид Монако

Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images

Расписание уик-энда:

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 26 мая, пятница  14:30-15:30
Вторая тренировка 26 мая, пятница  18:00-19:00 
Третья тренировка 27 мая, суббота  13:30-14:30
Квалификация 27 мая, суббота  17:00-18:00
Гонка

28 мая, воскресенье 

  16:00

Прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

26 мая, пятница

 23/17 °C Переменная облачность, возможна гроза 57% Юго-западный, 3 м/с, порывы до 6 м/с до 76%
27 мая, суббота 22/16 °C

Солнечно

 15%

Юго-восточный, 1 м/с

 до 71%
28 мая, воскресенье 23/16 °C Солнечно 7%

Юго-восточный, 2 м/с, порывы до 7 м/с

 до 54%
Шарль Леклер, Ferrari F1-75, лидирует после рестарта Гран При Монако 2022 года (два первых круга участники провели за машиной безопасности)

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, лидирует после рестарта Гран При Монако 2022 года (два первых круга участники провели за машиной безопасности)

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Статистика 2022 года:

Лучшее время в первой тренировке 1:14.531 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Лучшее время во второй тренировке 1:12.656 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Лучшее время в третьей тренировке 1:12.476 – Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing
Время поула 1:11.376 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
168,308 км/ч
Победитель гонки

Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing
1 час 56:30.265 (64 круга)

Средняя скорость – 109,987 км/ч
Лидеры гонки

Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari – с 1 до 17 круга
Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari – с 18 до 20 круга
Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing – с 21 до 64 круга
Тактика победителя

3 пит-стопа
16-й, 22-й и 30-й (под красными флагами) круги
дождевые – промежуточные – Hard – Medium
Лучший круг в гонке 1:14.693 – United Kingdom Ландо Норрис / United Kingdom McLaren
(55-й из 64)
Подиум

1. Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing
2. Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari
3. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
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Гран При Монако: пять быстрых выводов
 
Рекордсмены Гран При Монако:
  Пилоты Команды
Победы

Brazil Айртон Сенна (6)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (3)

United Kingdom McLaren (15)
Поулы

Brazil Айртон Сенна (5)
Europe Алонсо, Хэмилтон, Леклер (2)

 Italy Ferrari (12)
Лучшие круги

 Михаэль Шумахер (5)
Mexico Серхио Перес (2)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (2)

Italy Ferrari (17)

*курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков, уступающий рекорду 

Схема трассы Гран При Монако

Схема трассы Гран При Монако

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