Гран При Монако-2023: расписание, факты и статистика
После отмены гонки в Имоле Формула 1 приедет на самую культовую, медленную и опасную трассу сезона, проложенную по улицам древнего средиземноморского княжества
Главное:
|Гонка
|Гран При Монако
|Этап
|6-й из 22
|Место
|Монте-Карло, Монако
|Длина круга
|3,337 км
|Гоночная дистанция
|78 кругов / 260,286 км
|Направление движения
|По часовой стрелке
|Повороты
|19 (8 левых, 11 правых)
|Рекорд круга (квалификация)
|1:10.166 – Льюис Хэмилтон / Mercedes / 2019
171,211 км/ч
|Рекорд круга (гонка)
|1:12.909 – Льюис Хэмилтон / Mercedes / 2021
164,769 км/ч
|Выбор шин на этап
|C3 / C4 / C5
Вид Монако
Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images
Расписание уик-энда:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|26 мая, пятница
|14:30-15:30
|Вторая тренировка
|26 мая, пятница
|18:00-19:00
|Третья тренировка
|27 мая, суббота
|13:30-14:30
|Квалификация
|27 мая, суббота
|17:00-18:00
|Гонка
|
28 мая, воскресенье
|16:00
Прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
26 мая, пятница
|23/17 °C
|Переменная облачность, возможна гроза
|57%
|Юго-западный, 3 м/с, порывы до 6 м/с
|до 76%
|27 мая, суббота
|22/16 °C
|
Солнечно
|15%
|
Юго-восточный, 1 м/с
|до 71%
|28 мая, воскресенье
|23/16 °C
|Солнечно
|7%
|
Юго-восточный, 2 м/с, порывы до 7 м/с
|до 54%
Шарль Леклер, Ferrari F1-75, лидирует после рестарта Гран При Монако 2022 года (два первых круга участники провели за машиной безопасности)
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Статистика 2022 года:
|Лучшее время в первой тренировке
|1:14.531 – Шарль Леклер / Ferrari
|Лучшее время во второй тренировке
|1:12.656 – Шарль Леклер / Ferrari
|Лучшее время в третьей тренировке
|1:12.476 – Серхио Перес / Red Bull Racing
|Время поула
|1:11.376 – Шарль Леклер / Ferrari
168,308 км/ч
|Победитель гонки
|
Серхио Перес / Red Bull Racing
Средняя скорость – 109,987 км/ч
|Лидеры гонки
|
Шарль Леклер / Ferrari – с 1 до 17 круга
|Тактика победителя
|
3 пит-стопа
|Лучший круг в гонке
|1:14.693 – Ландо Норрис / McLaren
(55-й из 64)
|Подиум
|
1. Серхио Перес / Red Bull Racing
|Освежите в памяти ту гонку
|Перес выиграл укороченный дождевой Гран При Монако
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Айртон Сенна (6)
|
McLaren (15)
|Поулы
|
Айртон Сенна (5)
|Ferrari (12)
|Лучшие круги
|
Михаэль Шумахер (5)
|
Ferrari (17)
*курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков, уступающий рекорду
Схема трассы Гран При Монако
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