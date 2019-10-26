Гран При Мексики: стартовая решетка
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26 окт. 2019 г., 19:14
В таком порядке пилоты выйдут на старт гонки в Мехико
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|
1
|
Шарль Леклер
|
2
|
Себастьян Феттель
|
3
|
Льюис Хэмилтон
|
4
|
Макс Ферстаппен *
|
5
|
Александр Элбон
|
6
|
Валттери Боттас
|
7
|
Карлос Сайнс
|
8
|
Ландо Норрис
|
9
|
Даниил Квят
|
10
|
Пьер Гасли
|
11
|
Серхио Перес
|
12
|
Нико Хюлькенберг
|
13
|
Даниэль Риккардо
|
14
|
Кими Райкконен
|
15
|
Антонио Джовинацци
|
16
|
Лэнс Стролл
|
17
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Кевин Магнуссен
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18
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Ромен Грожан
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19
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Джордж Расселл
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Роберт Кубица
* Макс Ферстаппен лишен трех позиций на старте из-за отказа снизить скорость под желтыми флагами
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Сессия
|Квалификация
Гран При Мексики: стартовая решетка
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База данных
28 нояб. - 1 дек.
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|Сессия
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пт 29 нояб.
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13:00
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|Вторая тренировка
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пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
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08:00
17:00
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|Третья тренировка
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сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
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05:00
14:00
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|Квалификация
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сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
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08:00
17:00
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|Гонка
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вс 1 дек.
вс 1 дек.
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08:10
17:10
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