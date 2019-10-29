Гран При Мексики: шпионские фото технических новинок

Задняя подвеска Ferrari SF90 1 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола В последние годы область перед задними колесами подвергается активным изменениям. Различные прорези и бортики позволяют перенаправлять потоки в области задних колес и диффузора, повышая аэродинамическую эффективность. В случае с Ferrari интересно отметить вертикальную деталь с внутренней стороны от колеса и прорезь слева от нее. Это дополнительные инструменты, позволяющие «запечатать» диффузор от турбулентного воздуха.

Заднее крыло Ferrari SF90 2 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола Особенность трассы в Мехико в том, что команды привозят сюда аэродинамические пакеты для высокого уровня прижимной силы – а машины разгоняются на прямых до максимальных показателей в сезоне. Причиной всему разреженный воздух среднегорья.

Воздухозаборник Racing Point RP19 3 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола Большой розовый кожух, напоминающий по форме артиллерийский снаряд, скрывает термальную камеру, контролирующую состояние шин по ходу тренировок. Эти данные очень важны для инженеров для подготовки к главным сессиям уик-энда. Форму кожуха выбрана такой, чтобы в наименьшей степени влиять на аэродинамику шасси.

Кокпит Racing Point RP19 4 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола Обратите внимание на каплевидные приливы по бокам кокпита – это упоры для шлема, помогающие в поворотах. Даже их форма выбрана с учетом оптимизации протекания воздушных потоков.

Область кокпита Red Bull RB15, side 5 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола Для повышения эффективности охлаждения конструкторы Red Bull открыли отверстия для выхода воздуха из понтонов в области крепления Halo.

Задняя часть Red Bull RB15, side 6 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола В таком ракурсе можно оценить реальный размер других вентиляционных отверстий – в задней части капота двигателя у точки крепления верхнего рычага подвески. Также хорошо видно Т-крыло.

Задняя часть Red Bull RB15 7 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола Разреженный воздух хуже отводит тепло, потому для охлаждения его нужно больше. Именно поэтому Red Bull существенно доработала конфигурацию своих машин. Остальные команды поступили так же.

Кузовные панели Toro Rosso STR14 8 / 12 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images В Toro Rosso также заметно увеличило отверстия для отвода горячего воздуха из понтонов. Также обратите внимание на увеличенное Т-крыло довольно сложной формы.

Варианты переднего крыла Williams FW42 9 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола У Williams в Мехико были две версии переднего крыла, но в квалификации и гонке на машинах использовалась новая (она слева) – ее отличает иное соотношение статичной «черной» и регулируемой «голубой» частей. Читайте также: Технический брифинг: переднее крыло Williams FW42, которое не дали Кубице

Переднее крыло Williams FW42 10 / 12 Фотограф: Джорджо Пиола Новая версия крыла Williams в другом ракурсе.

Переднее крыло Racing Point RP19 11 / 12 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Хороший ракурс, позволяющий рассмотреть детали нового переднего крыла Racing Point – оно дебютировало на Гран При Бельгии. Пилоны получили вертикальные прорези…