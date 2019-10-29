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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Гран При Мексики: шпионские фото технических новинок

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Гран При Мексики: шпионские фото технических новинок
Автор:
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
29 окт. 2019 г., 11:47

Джорджо Пиола и фотографы Sutton Images внимательно изучили машины всех команд на пит-лейне – и самые интересные обновления и технические решения вы можете увидеть в нашей традиционной подборке.

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Задняя подвеска Ferrari SF90

Задняя подвеска Ferrari SF90
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Фотограф: Джорджо Пиола

В последние годы область перед задними колесами подвергается активным изменениям. Различные прорези и бортики позволяют перенаправлять потоки в области задних колес и диффузора, повышая аэродинамическую эффективность. В случае с Ferrari интересно отметить вертикальную деталь с внутренней стороны от колеса и прорезь слева от нее. Это дополнительные инструменты, позволяющие «запечатать» диффузор от турбулентного воздуха.

Заднее крыло Ferrari SF90

Заднее крыло Ferrari SF90
2/12

Фотограф: Джорджо Пиола

Особенность трассы в Мехико в том, что команды привозят сюда аэродинамические пакеты для высокого уровня прижимной силы – а машины разгоняются на прямых до максимальных показателей в сезоне. Причиной всему разреженный воздух среднегорья.

Воздухозаборник Racing Point RP19

Воздухозаборник Racing Point RP19
3/12

Фотограф: Джорджо Пиола

Большой розовый кожух, напоминающий по форме артиллерийский снаряд, скрывает термальную камеру, контролирующую состояние шин по ходу тренировок. Эти данные очень важны для инженеров для подготовки к главным сессиям уик-энда. Форму кожуха выбрана такой, чтобы в наименьшей степени влиять на аэродинамику шасси.

Кокпит Racing Point RP19

Кокпит Racing Point RP19
4/12

Фотограф: Джорджо Пиола

Обратите внимание на каплевидные приливы по бокам кокпита – это упоры для шлема, помогающие в поворотах. Даже их форма выбрана с учетом оптимизации протекания воздушных потоков.

Область кокпита Red Bull RB15, side

Область кокпита Red Bull RB15, side
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Фотограф: Джорджо Пиола

Для повышения эффективности охлаждения конструкторы Red Bull открыли отверстия для выхода воздуха из понтонов в области крепления Halo.

Задняя часть Red Bull RB15, side

Задняя часть Red Bull RB15, side
6/12

Фотограф: Джорджо Пиола

В таком ракурсе можно оценить реальный размер других вентиляционных отверстий – в задней части капота двигателя у точки крепления верхнего рычага подвески. Также хорошо видно Т-крыло.

Задняя часть Red Bull RB15

Задняя часть Red Bull RB15
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Фотограф: Джорджо Пиола

Разреженный воздух хуже отводит тепло, потому для охлаждения его нужно больше. Именно поэтому Red Bull существенно доработала конфигурацию своих машин. Остальные команды поступили так же.

Кузовные панели Toro Rosso STR14

Кузовные панели Toro Rosso STR14
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

В Toro Rosso также заметно увеличило отверстия для отвода горячего воздуха из понтонов. Также обратите внимание на увеличенное Т-крыло довольно сложной формы.

Варианты переднего крыла Williams FW42

Варианты переднего крыла Williams FW42
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Фотограф: Джорджо Пиола

У Williams в Мехико были две версии переднего крыла, но в квалификации и гонке на машинах использовалась новая (она слева) – ее отличает иное соотношение статичной «черной» и регулируемой «голубой» частей.

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Переднее крыло Williams FW42

Переднее крыло Williams FW42
10/12

Фотограф: Джорджо Пиола

Новая версия крыла Williams в другом ракурсе.

Переднее крыло Racing Point RP19

Переднее крыло Racing Point RP19
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Хороший ракурс, позволяющий рассмотреть детали нового переднего крыла Racing Point – оно дебютировало на Гран При Бельгии. Пилоны получили вертикальные прорези…

Переднее крыло Racing Point RP19

Переднее крыло Racing Point RP19
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

…также была переделана геометрия каскада, преимущественно его внешней части. К сожалению, после этого машина лишилась фирменных «ноздрей», которые использовались еще со времен Force India.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Автор Джорджо Пиола

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