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Формула 1 / Гран При Мексики / Анонс

Гран При Мексики: пять вопросов перед гонкой

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Гран При Мексики: пять вопросов перед гонкой
Автор:
24 окт. 2019 г., 15:58

До конца сезона остается всего четыре этапа – и первый из них состоится уже в ближайшие выходные в Мексике. Олег Карпов задает главные вопросы перед стартом Гран При на автодроме имени братьев Родригес.

1. Оформит ли Хэмилтон титул?

На все главные вопросы этого чемпионата ответы получены уже давно. Mercedes на прошлом этапе в Японии оформила очередной Кубок конструкторов, но в итоговой победе команды сомнений не было еще в апреле-мае.

Примерно то же самое верно и в отношении Льюиса Хэмилтона. После неплохого весеннего отрезка Валттери Боттас отстал от своего напарника летом, и в целом вопрос о личном титуле уже тоже давно решен. Теперь осталось лишь выяснить, когда Льюис оформит его официально. Шанс это сделать есть уже в предстоящий уик-энд, но для этого британцу все-таки вновь потребуется небольшая помощь со стороны напарника.

Самый простой расклад: победа Льюиса с лучшим кругом и четвертое место Валттери – тогда финн потеряет математически шансы догнать Хэмилтона в оставшихся Гран При. Остальные варианты сложнее, но кто его знает…

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2. Сделает ли Ферстаппен хет-трик?

Мехико – территория Макса Ферстаппена. Голландец выиграл две крайние гонки на автодроме имени братьев Родригес. Дефицит мощности, с которым Red Bull приходилось мириться в последние годы работы с Renault, здесь сказывается не так сильно, и благодаря этому «Быки» всегда смотрелись здесь неплохо, а в последние пару лет и вовсе – отлично.

Как будет на этот раз? Сам Макс в последнее время настроен весьма пессимистично. Голландца расстраивает отсутствие прогресса в течение года со стороны его собственной команды, что смотрится особенно удручающе на фоне того, какой ход набрала во второй половине сезона Ferrari. Конечно, в Мексике Red Bull будет посильнее, чем в Спа или Монце. Но сам Ферстаппен считает, что шансов на победу у него нет. Посмотрим, как оно окажется на деле…

 

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

3. Насколько сильна будет Ferrari?

Если просто взглянуть на конфигурацию кольца с двумя длинными прямыми и одной очень длинной, то кажется, что Ferrari с ее мотором – безусловный фаворит предстоящего Гран При. Так должно казаться и принимая в расчет последние этапы: Скудерия коллекционирует поулы и упустила пару побед лишь из-за невезения и собственных просчетов.

Впрочем, Гран При Мексики – весьма своеобразная штука. В условиях высокогорья моторы работают не так, как обычно, и это может сыграть против Скудерии. Как бы странно это ни звучало по ходу чемпионата, в котором настолько уверенно всех одолела Mercedes, перед Гран При Мексики просто невозможно предсказать фаворита.

4. Удержится ли Renault на пятом месте?

Исключение Renault из протоколов Гран При Японии серьезно перетряхнуло турнирную таблицу Кубка конструкторов. Французы разом лишились отрыва от Toro Rosso и Racing Point, и теперь обе эти команды могут всерьез задуматься о борьбе за шестое место в командном зачете. McLaren теперь вне досягаемости.

Toro Rosso отстает от Renault на шесть очков, Racing Point – на десять. Это, пожалуй, главная интрига на остаток сезона…

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Фото: Simon Galloway / Motorsport Images

5. Прервет ли Райкконен сухую серию?

У Кими Райкконена – черная полоса. Финн, которому на днях стукнуло 40, не пробивался в зачетную зону с начала второй части чемпионата после летнего перерыва. На его фоне даже Антонио Джовинацци, закритикованный в начале сезона, смотрится молодцом. В двух из пяти гонок, где Кими очков заработать не смог, итальянец пробивался в десятку. Плюс к этому Райкконен проиграл напарнику и три последних квалификации. Надо исправляться.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Автор Олег Карпов

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