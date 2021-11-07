Гран При Мексики: пять быстрых выводов

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1. Red Bull и Ферстаппен победили на своем поле

Если вынести за скобки субботу, Макс и Red Bull провели идеальный уик-энд, оправдав статус главных фаворитов уик-энда. Эксперты изначально отдавали победу в Мехико «Быкам», но в квалификации случилось нечто необъяснимое. Тем не менее, длинная стартовая прямая оставляла Максу неплохие шансы на старте – и он идеально воспользовался преимуществом третьей позиции на решетке, забравшись в воздушный мешок позади Валттери Боттаса и вырвав лидерство на торможении в первом повороте.

2. Хэмилтон справился с задачей на уик-энд

Столь безнадежно в борьбе с главными соперниками Льюис и Mercedes не смотрелись давненько – наверное, с Австрии этого года. Но на самом деле Хэмилтон справился со своей работой в Мексике идеально. Red Bull выигрывала в Мехико и в годы, когда Mercedes доминировала. Так что, победа Ферстаппена в это воскресенье была легко предсказуема.

Льюис сделал главное – потерял всего семь очков (не без помощи Валттери Боттаса, который отобрал у Макса одно за быстрый круг). У Mercedes и Хэмилтона еще точно будет шанс отыграться. Этот чемпионат далеко не закончен.

3. Ferrari – теперь фавориты в борьбе за третье место

В Монце и Сочи McLaren собрала неплохой урожай очков благодаря характеристикам своей машины. Но теперь кажется, что в целом машина Ferrari быстрее на остальных трассах. После Мексики Скудерия перебралась на третье место в зачете Кубка конструкторов – и есть стойкое ощущение, что до конца чемпионата Ferrari эту позицию уже не отдаст.

4. Боттас раскрепостился

Да, в воскресенье все пошло не так с самого начала. Валттери не сохранил бы лидерство в любом случае, да и победу бы одержал вряд ли… Но не отметить его квалификацию было бы неправильно. Валттери словно переродился осенью. Отличный уик-энд в Монце, где он был быстрее Хэмилтона на протяжении уик-энда, победа в Турции, теперь поул в Мехико.

Возможно, Тото Вольфу и правда надо было сообщить Валттери об увольнении пораньше?

5. Гасли может в одиночку вытянуть пятое место для AlphaTauri

Пьер в потрясающей форме в этом сезоне. Да, у него было несколько осечек, но в целом он смотрится великолепно. Француз уже приучил нас к тому, что он квалифицируется в шестерке сильнейших. Так что, его субботний перформанс сюрпризом не стал – тем более, что Пьеру помог слип-стримом напарник по команде, получивший штраф за замену мотора. Но в воскресенье он уже справлялся самостоятельно – и справился отлично. Четвертое место, впереди обеих Ferrari – это победа для AlphaTauri. Которая в том числе позволила сравняться по очкам с Alpine. При том, что Гасли практически в одиночку в этом году отвечает в команде за их сбор…

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