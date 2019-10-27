Гран При Мексики: пять быстрых выводов
Льюис Хэмилтон одержал очередную победу и вплотную приблизился к завоеванию шестого чемпионского титула. Олег Карпов подводит итоги гонки в Мехико.
Не исключено, что последующие комментарии еще заставят нас пересмотреть отношение к некоторым событиям прошедшего Гран При, но сразу после финиша главные выводы кажутся такими…
1. Ferrari снова проиграла сама
Очередной первый ряд – и очередное поражение. Mercedes переиграла Ferrari тактически. Плюс, нельзя не учитывать и фактор Льюиса Хэмилтона. Он вновь был великолепен. Будь Ники Лауда в Мексике, он обязательно еще раз снял бы перед ним кепку.
Но у Ferrari было для победы все – и она вновь ее упустила. Выбрав неверную стратегию для Шарля Леклера, допустив заминку на втором пит-стопе. Даже имея небольшое превосходство в скорости Скудерия по-прежнему умудряется проигрывать.
2. Ферстаппену еще есть куда расти
После практически идеального начала этого сезона Макс все чаще дает поводы вспомнить себя образца начала прошлого. Ферстаппен по-прежнему очень быстр, но процент брака в его действиях стал значительно выше. За потерянный поул он может предъявлять претензии только себе. Да, у команды было время его предупредить. Да, судьи по идее должны были вывешивать красные флаги. Но так или иначе – это именно он решил завершить круг в финальной попытке под желтыми.
Наверняка ему очень хотелось отыграться уже на старте – чем еще объяснить то, сколь глубоко он пытался выдавить Хэмилтона в первом повороте? Винить одного Макса в том, что они с Льюисом в итоге вынуждены были выехать на траву, конечно, нельзя. Но есть ощущение, что Ферстаппен, которого мы видели в начале чемпионата, не стал бы упираться и рисковать так сильно. Примерно то же самое можно сказать и про гусарскую атаку на Боттаса, которая привела к проколу.
Максу еще точно есть, над чем работать.
3. Боттас – не ровня Хэмилтону
Валттери Боттас удержался-таки в чемпионской гонке, финишировав третьим. Но в Мексике мы в очередной раз получили подтверждение тому, что он просто не в состоянии бороться с Хэмилтоном. Авария в решающей попытке в квалификации, весьма серая гонка… Нет, пока Льюис делит боксы с финном, ни о какой серьезной борьбе внутри Mercedes речи быть не может.
4. Правило «сохранения резины» стоит отменить
Правило о том, что пробившиеся в финальный сегмент квалификации пилоты должны стартовать на шинах, которые они использовали в Q2 когда-то было задумано для того, чтобы середняки имели небольшое преимущество в начальной фазе гонки перед лидерами. Но в итоге все обернулось иначе: лидеры настолько быстры, что в состоянии пробиться в финал и на более жестких шинах, а страдают из-за правила порой как раз середняки – причем те, которые вроде как удачнее прямых конкурентов проводят квалификации. Пример Toro Rosso на Гран При Мексики – лучшая тому иллюстрация.
Переиграв Renault и Серхио Переса в субботу, Даниил Квят и Пьер Гасли очень серьезно осложнили себе жизнь в воскресенье. Мягкие шины разрушались настолько быстро, что использовать их в гонке было невыгодно. Но гонщикам Toro Rosso делать это просто пришлось из-за собственного успеха в субботу.
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5. Элбон должен прибавлять
Сложно сказать, на что действительно была способна Red Bull Racing в Мексике. О том, что у нее были шансы на победу, можно судить лишь по квалификации Макса Ферстаппена, но не по гонке. Поскольку сам голландец из борьбы лидеров выбыл уже в дебюте, все надежды на подиум у RBR были связаны с Алексом Элбоном. Но он пока, видимо, не в состоянии выступать в той же лиге, что и Макс. Хотя опять же – у него есть весьма неплохое оправдание: он вновь финишировал впереди напарника.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Сессия
|Гонка
|Автор
|Олег Карпов
Гран При Мексики: пять быстрых выводов
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