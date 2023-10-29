Гран При Мексики: пять быстрых выводов

1. Нет, Макс, это все-таки скучно

Макс Ферстаппен считает, что те, кто не умеет наслаждаться его доминированием в Формуле 1 – просто не настоящие фанаты Формулы 1.

Но он, конечно, не совсем прав. Когда ты настолько превосходишь всех остальных – это все-таки слишком. Еще одна безоговорочная, легкая, заслуженная, но все-таки скучная победа.

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2. Риккардо заявил о претензиях на кокпит Red Bull

Ну вот теперь можно сказать, что Даниэль Риккардо вернулся по-настоящему.

За квалификацию – отдельная высокая оценка. Но не стоит забывать, что нам сложно в полной мере оценить субботнее выступление австралийца из-за штрафа, который получил в этот уик-энд Юки Цунода. Никто не вправе утверждать, что японский гонщик не смог бы проехать столь же быстрый круг. Вся предыдущая – хоть и коротая – история их противостояния говорит скорее об обратном. Смог бы.

Но это никак не умаляет заслуг Риккардо. Он провел весь уик-энд на очень высоком уровне. Блестящая квалификация, очень достойная гонка – и очень важные очки.

Фото: Энди Хон / Motorsport Images Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

3. У Хэмилтона еще есть шанс обойти Переса

Серхио Пересу нужен перерыв. Отпуск. Ему нужно отключить телефон, лечь в гамак и, возможно, немного текилы. Он явно устал. Не каждый пилот – особенно такого калибра как Чеко – может каждую неделю получать все новые и новые подтверждения, что есть кто-то еще, кто настолько превосходит его, насколько самого Чеко сейчас превосходит Макс Ферстаппен.

Это наверняка очень тяжелая ноша – и с каждым новым Гран При она становится все тяжелее. А тут еще и Даниэль Риккардо вдруг очень некстати раскатился.

Стартовое столкновение с Шарлем Леклером при любых других обстоятельствах можно было бы списать на гоночный инцидент. Но в данном случае очевидно, что у Чеко сбиваются ориентиры. Он хочет отыграться у всех неудач разом – вот так, при старте с пятого места сразу прорвавшись на первое.

Возможно, в начале сезона он бы просто оценил ситуацию чуть иначе и согласился бы выйти из первой связки поворотов третьим или даже четвертым, но с шансом продолжить прорыв в гонке. Но сейчас давление слишком велико, а желание отыграться за неудачи и разом всем все доказать – еще больше.

Еще одна «баранка» в графе набранных очков, и Льюис Хэмилтон уже совсем рядом в личном зачете чемпионата.

4. Цуноде нужно успокоиться

Юки немного разочаровал. Не самой аварией даже – а тем, что наступил на грабли, про которые знал, где они лежат. Сколько времени мы наблюдаем за японцем – столько же знаем, что его главная проблема состоит в неумении контролировать эмоции. То, что Оскар Пиастри оборонялся настолько упорно, кажется, просто вывело Юки из себя – и он отправился в такую атаку, что винить в столкновении должен на самом деле только себя.

Возможно, Юки чуть неприятно, что из четвертого места напарника в квалификации сделали настолько большое событие – при том, что у самого Цуноды не было шанса ничего противопоставить из-за замены мотора. Он, возможно, хотел обогнать не только Пиастри, но и еще одного австралийца – и вместо этого растерял несколько очень важных очков, которые могли бы очень серьезно помочь его AlphaTauri в борьбе не только с Haas и Alfa Romeo, но даже с Williams.

Вместо этого Юки просто еще раз напомнил о том, что у него есть по крайней мере одно слабое место.

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, с инженерами

5. Проблемы Aston Martin масштабнее, чем казалось раньше

Это что-то фундаментальное. Лучше Ландо Норриса и не скажешь: пока все улучшают свою технику, Aston Martin каким-то образом делает свою все медленнее. Это даже топтанием на месте назвать сложно – ощущение действительно такое, что зеленые машины просто хуже, чем в начале сезона.

Так быть не должно. А когда подобное происходит – это говорит о серьезных проблемах с корреляцией данных. Что-то в Сильверстоуне работает не так, и начинает казаться, что переезд на новую базу мог каким-то образом сказаться на форме команды.

Может быть, не все прошло гладко? Может, какие-то ранее налаженные процессы теперь нужно отлаживать снова? Может быть, что-то требуется перенастроить?

Пока относительно формы Aston Martin больше вопросов, чем ответов.