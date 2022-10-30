Гран При Мексики: пять быстрых выводов

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1. Ферстаппен проводит выдающийся сезон

Еще один рекорд. Наверняка не из числа тех, которые Макс Ферстаппен непременно хотел установить, но тоже весьма впечатляющий. Еще никому до него не удавалось выигрывать больше 13 раз за один сезон. У Макса теперь 14 побед.

Понятно, что это не самый «честный» рекорд – потому что долгое время в Формуле 1 не проводилось даже 14 этапов за один год, а в наши дни календарь растет как на дрожжах. Но так или иначе, нельзя не признать – выиграть титул в Формуле 1 более убедительно удавалось очень немногим.

У Макса есть еще пара этапов, чтобы удостовериться, что этот его рекорд будет очень сложно перебить в будущем.

2. Mercedes вернулась в борьбу

На протяжении всего чемпионата Mercedes медленно, но верно возвращает себе былую форму. Если в начале сезона быстрее серебристых машин были даже Alfa Romeo и Alpine, то в Мексике команда Тото Вольфа смотрелась на голову сильнее Ferrari – о соперничестве с которой в марте-апреле нельзя было, кажется, даже мечтать.

У команды из Брэкли есть все необходимое – в плане инфраструктуры и персонала, – чтобы бороться за победы, а потому восхищаться очередным вторым местом на финише гонки было бы не совсем правильно. Но возвращение Mercedes в группу лидеров все равно смотрелось впечатляюще.

Если задуматься, то прошлогодний Гран При Мексики закончился почти так же: Макс Ферстаппен уверенно выиграл, Льюис Хэмилтон проиграл ему на финише 16 секунд и пересек черту с висящим на заднем антикрыле Серхио Пересом.

Спустя неделю после этого Льюис разгромил соперников в Сан-Паулу…

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

3. Mercedes должна была рисковать с тактикой для Расселла

С одной стороны, со скоростью в Мехико Mercedes можно поздравить. Но с другой, к стратегам есть очевидные вопросы. Их очень много было у пилотов – и, кажется, справедливых.

Особенно странной смотрелась тактика Джорджа Расселла. Новобранец команды сам предложил команде вариант с переходом на Soft, но инженеры его не послушали – и заставили перейти на Hard, когда половина дистанции уже была практически позади.

При этом тактикой, которую предложил команде Джордж, воспользовался Даниэль Риккардо – и доказал ее эффективность. Почему Mercedes не решилась рискнуть выбрать для Расселла (при том, что ему было совершенно нечего терять) альтернативную тактику – это загадка. Есть ощущение, что на стратегии Риккардо у Джорджа был вариант даже выиграть гонку.

4. Ferrari проиграла гонку вооружений всем, кому могла

Были ли в этом году гонка, в которой Ferrari смотрелась столь бледно? Нет, безусловно, были гонки, которые Ferrari проваливала – но, как правило, из-за ошибок в стратегии или проблем с надежностью.

В Мексике Скудерия смотрелась как-то… удручающе, что ли. Машина, которая была быстрейшей в начале чемпионата, теперь проигрывает победителю минуту на финише.

Итальянцы провалили сезон-2022, проиграв на всех фронтах. Будет ли шанс исправиться в следующем году? Уверенности в этом почему-то нет.

Карлос Сайнс и Шарль Леклер, Ferrari, на параде пилотов Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

5. Боттас – отличный пилот для Alfa Romeo, но агрессии ему не хватает

Alfa Romeo здорово смотрелась на протяжении всего уик-энда, начиная с пятницы. Валттери Боттас тоже соответствовал – и был особенно хорош в субботу, когда опередил даже Шарля Леклера, пусть у того и возникли проблемы.

Но по воскресеньям Валттери все-таки не хватает агрессии. В этом году мы замечаем это не так и часто – скорее всего, просто ввиду того, что финн достаточно редко находится на привлекательных для режиссеров трансляции позициях.

Но мексиканская гонка в его исполнении напомнила о годах в Mercedes: в борьбе колесо в колесо Валттери редко выходит победителем. Есть ощущение, что если бы финн не так легко сдавал позиции пилотам Alpine (Алонсо на старте и Окону после пит-стопа), его результат был бы намного лучше.

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