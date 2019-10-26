Гран При Мексики: дуэли в квалификациях
Вот как выглядит положение во внутрикомандных поединках Ф1 по итогам 18-и субботних сессий 2019 года.
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Mercedes
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
|
Льюис Хэмилтон
|
12-6
|
Валттери Боттас
|1
|Австралия
|2 (+0,112 в Q3)
|3
|Бахрейн
|4 (+0,066 в Q3)
|2 (+0,023 в Q3)
|Китай
|1
|2 (+0,059 в Q3)
|Азербайджан
|1
|2 (+0,634 в Q3)
|Испания
|1
|1
|Монако
|2 (+0,086 в Q3)
|2
|Канада
|6 (+0,655 в Q3)
|1
|Франция
|2 (+0,286 в Q3)
|2
|Австрия
|4 (+0,275 в Q3)
|2 (+0,006 в Q3)
|Великобритания
|1
|1
|Германия
|3 (+0,362 в Q3)
|3 (+0,179 в Q3)
|Венгрия
|2
|3
|Бельгия
|4 (+0,133 в Q3)
|2
|Италия
|3 (+0,008 в Q3)
|2
|Сингапур
|5 (+0,738 в Q3)
|2
|Россия
|5 (+0,602 в Q3)
|4 (+0,009 в Q3)
|Япония
|3
|4
|Мексика
|6 (+0,076 в Q3)
Ferrari
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
|
Себастьян Феттель
|
7-11
|
Шарль Леклер
|3
|Австралия
|5 (+0,252 в Q3)
|2 (+0,294 в Q3)
|Бахрейн
|1
|3
|Китай
|4 (+0,017 в Q3)
|3
|Азербайджан
|10 (без времени в Q3 после аварии в Q2)
|3
|Испания
|5 (+0,316 в Q3)
|4
|Монако
|16 (+0,715 в Q1)
|1
|Канада
|3 (+0,680 в Q3)
|7 (+0,834 в Q3)
|Франция
|3
|10 (без времени в Q3 после поломки)
|Австрия
|1
|6 (+0,615 в Q3)
|Великобритания
|3
|20 (без времени в Q1 после поломки)
|Германия
|10 (без времени в Q3 после поломки)
|5 (+0,028 в Q3)
|Венгрия
|4
|2 (+0,748 в Q3)
|Бельгия
|1
|4 (+0,150 в Q3)
|Италия
|1
|3 (+0,220 в Q3)
|Сингапур
|1
|3 (+0,425 в Q3)
|Россия
|1
|1
|Япония
|2 (+0,189 в Q3)
|3 (+0,092 в Q3)
|Мексика
|2
Red Bull Racing
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
|
Макс Ферстаппен
|
11-1
|
Пьер Гасли
|4
|Австралия
|17 (+0,144 в Q1)
|5
|Бахрейн
|13 (+0,417 в Q2)
|5
|Китай
|6 (+0,841 в Q3)
|4
|Азербайджан
|15 (Без времени в Q2, исключен)
|4
|Испания
|6 (+0,351 в Q3)
|3
|Монако
|5 (+0,400 в Q3)
|11 (+0,604 в Q2)
|Канада
|5
|4
|Франция
|9 (+0,775 в Q3)
|3
|Австрия
|9 (+0,760 в Q3)
|4
|Великобритания
|5 (+0,314 в Q3)
|2
|Германия
|4 (+0,409 в Q3)
|1
|Венгрия
|6 (+0.878 в Q3)
|
Макс Ферстаппен
|
5-1
|
Aлександр Элбон
|5
|Бельгия
|14 (+1,667 в Q2)
|20 (без времени в Q1)
|Италия
|8
|4
|Сингапур
|6 (+0,598 в Q3)
|4
|Россия
|19 (+5,289 в Q1)
|5
|Япония
|6 (одинаковое время в Q3, но Ферстаппен проехал круг раньше)
|1
|Мексика
|5 (+0,578 в Q3)
McLaren
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
|
Карлос Сайнс
|
9-9
|
Ландо Норрис
|18 (+0,382 в Q1)
|Австралия
|8
|7
|Бахрейн
|10 (+0,230 в Q3)
|14
|Китай
|15 (+0,444 в Q2)
|11 (+0,314 в Q2)
|Азербайджан
|7
|13 (+0,261 в Q2)
|Испания
|11
|9
|Монако
|12 (+0,116 в Q2)
|9 (+2,118 в Q3)
|Канада
|8
|6 (+0,104 в Q3)
|Франция
|5
|15 (+9,390 в Q2)
|Австрия
|6
|13 (+0,193 в Q2)
|Великобритания
|8
|7
|Германия
|16 (+0,112 в Q1)
|8 (+0,052 в Q3)
|Венгрия
|7
|17 (+0,353 в Q1)
|Бельгия
|12
|7
|Италия
|14 (+0,866 в Q2)
|7
|Сингапур
|10 (+0,511 в Q3)
|6
|Россия
|8 (+0,079 в Q3)
|7
|Япония
|8 (+0,160 в Q3)
|7
|Мексика
|8 (+0,308 в Q3)
Renault
Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images
|
Даниэль Риккардо
|
11-7
|
Нико Хюлькенберг
|12 (+0,008 в Q2)
|Австралия
|11
|11
|Бахрейн
|17 (+0,175 в Q1)
|7
|Китай
|8 (+0,004 в Q3)
|12
|Азербайджан
|18 (+0,941 в Q1)
|10
|Испания
|16 (+0,019 в Q1)
|7
|Монако
|11 (+0,127 в Q2)
|4
|Канада
|7 (+0,253 в Q3)
|8
|Франция
|13 (+0,175 в Q2)
|14 (+0,274 в Q2)
|Австрия
|12
|7
|Великобритания
|10 (+0,204 в Q3)
|13 (+0,033 в Q2)
|Германия
|9
|18 (+0,467 в Q1)
|Венгрия
|11
|6
|Бельгия
|7 (+0,285 в Q3)
|5
|Италия
|6 (+0,210 в Q3)
|8
|Сингапур
|9 (+0,169 в Q3)
|10 (+0,372 в Q3)
|Россия
|7
|16 (+0,203 в Q1)
|Япония
|15
|13 (+0,048 в Q2)
|Мексика
|12
Toro Rosso
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
|
Даниил Квят
|
6-6
|
Алекс Элбон
|15 (+0,138 в Q2)
|Австралия
|13
|15 (+0,341 в Q2)
|Бахрейн
|12
|11
|Китай
|20 (не выступал в квалификации)
|6
|Азербайджан
|13 (+0,273 в Q2)
|9
|Испания
|12 (+0,202 в Q2)
|8
|Монако
|10 (+0,382 в Q3)
|12
|Канада
|14 (+0,272 в Q2)
|16 (+0,119 в Q1)
|Франция
|11
|18 (+0,616 в Q1)
|Австрия
|13
|17 (+0,293 в Q1)
|Великобритания
|9
|14
|Германия
|17 (+0,183 в Q1)
|13 (+0,005 в Q2)
|Венгрия
|12
|
Даниил Квят
|
2-4
|
Пьер Гасли
|18 (+0,083 в Q1)
|Бельгия
|16
|13
|Италия
|15 (+0,495 в Q2)
|16 (+0,872 в Q1)
|Сингапур
|13
|Не выступал в квалификации
|Россия
|11
|14 (+0,784 в Q2)
|Япония
|9
|9
|Мексика
|10 (+0,117 в Q3)
Racing Point
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
|
Серхио Перес
|
15-2
|
Лэнс Стролл
|10
|Австралия
|16 (+0,109 в Q1)
|14
|Бахрейн
|18 (+0,324 в Q1)
|12
|Китай
|16 (+0,266 в Q1)
|5
|Азербайджан
|16 (+0,281 в Q1)
|15
|Испания
|17 (+0,185 в Q1)
|17
|Монако
|18 (+0,613 в Q1)
|16
|Канада
|18 (+0,069 в Q1)
|14
|Франция
|18 (+0,762 в Q1)
|16
|Австрия
|17 (+0,043 в Q1)
|15
|Великобритания
|18 (+0,113 в Q1)
|8
|Германия
|15 (+0,974 в Q2)
|17
|Венгрия
|19 (+0,433 в Q1)
|9
|Бельгия
|13 (+0,340 в Q2)
|17 (+0,645 в Q1)
|Италия
|9
|11
|Сингапур
|17 (+0,070 в Q1)
|12
|Россия
|15 (+0,255 в Q2)
|17 (+0,750 в Q1)
|Япония
|12
|13
|Мексика
|16 (+0,600 в Q1)
Alfa Romeo
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
|
Кими Райкконен
|
11-7
|
Антонио Джовинацци
|9
|Австралия
|14 (+0,365 в Q2)
|9
|Бахрейн
|16 (+0,067 в Q1)
|13
|Китай
|19 (не показал времени в Q1)
|9 (+0,644 в Q3)
|Азербайджан
|8
|14
|Испания
|18 (+0,532 в Q1)
|14
|Монако
|15 (+0,070 в Q2)
|17 (+0,108 в Q1)
|Канада
|13
|12 (+0,125 в Q1)
|Франция
|10
|7
|Австрия
|8 (+0,013 в Q3)
|12 (+0,027 в Q2)
|Великобритания
|11
|5
|Германия
|11 (+0,267 в Q2)
|10
|Венгрия
|14 (+0,286 в Q2)
|8
|Бельгия
|15 (не показал времени в Q2)
|10
|Италия
|11 (+0,002 в Q2)
|14 (+0,161 в Q2)
|Сингапур
|12
|16 (+0,085 в Q1)
|Россия
|13
|13 (+0,104 в Q2)
|Япония
|11
|14
|Мексика
|15 (+0,302 в Q2)
Haas
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
|
Кевин Магнуссен
|
11-7
|
Ромен Грожан
|7 (+0,273 в Q3)
|Австралия
|6
|6
|Бахрейн
|8 (+0,258 в Q3)
|9 (без времени в Q3)
|Китай
|10 (без времени в Q3)
|14
|Азербайджан
|17 (+1,025 в Q1)
|8 (+0,011 в Q3)
|Испания
|7
|6
|Монако
|13 (+0,664 в Q2)
|10
|Канада
|15 (без времени в Q2)
|15
|Франция
|16 (+0,460 в Q3)
|5
|Австрия
|11 (+0,024 в Q2)
|16 (+0,315 в Q1)
|Великобритания
|14
|12 (+0,020 в Q2)
|Германия
|6
|15 (+0,762 в Q2)
|Венгрия
|9
|10
|Бельгия
|11 (+0,059 в Q2)
|12
|Италия
|16 (+0,168 в Q1)
|15
|Сингапур
|18 (+0,335 в Q1)
|14 (+0,439 в Q2)
|Россия
|9
|19 (без времени в Q1)
|Япония
|10
|17
|Мексика
|18 (+0,163 в Q1)
Williams
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
|
Роберт Кубица
|
0-18
|
Джордж Расселл
|20 (+1,707 в Q1)
|Австралия
|19
|20 (+0,040 в Q1)
|Бахрейн
|19
|18 (+0,028 в Q1)
|Китай
|17
|20 (+0,393 в Q1)
|Азербайджан
|19
|20 (+1,182 в Q1)
|Испания
|19
|20 (+0,374 в Q1)
|Монако
|19
|20 (+0,776 в Q1)
|Канада
|19
|20 (+0,416 в Q1)
|Франция
|19
|20 (+0,302 в Q1)
|Австрия
|19
|20 (+0,468 в Q1)
|Великобритания
|19
|19 (+0,118 в Q1)
|Германия
|18
|20 (+1,293 в Q1)
|Венгрия
|16
|20 (не показал времени в Q1)
|Бельгия
|19
|19 (+0,556 в Q1)
|Италия
|18
|20 (+0,319 в Q1)
|Сингапур
|19
|18 (+1,118 в Q1)
|Россия
|17
|20 (без времени в Q1)
|Япония
|18
|20 (+1,356 в Q1)
|Мексика
|19
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Сессия
|Квалификация
|Автор
|Денис Буденков
Гран При Мексики: дуэли в квалификациях
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
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|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
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