Гран При Мексики: дуэли в квалификациях

Себастьян Феттель 7-11 Шарль Леклер

3 Австралия 5 (+0,252 в Q3)

2 (+0,294 в Q3) Бахрейн 1

3 Китай 4 (+0,017 в Q3)

3 Азербайджан 10 (без времени в Q3 после аварии в Q2)

3 Испания 5 (+0,316 в Q3)

4 Монако 16 (+0,715 в Q1)

1 Канада 3 (+0,680 в Q3)

7 (+0,834 в Q3) Франция 3

10 (без времени в Q3 после поломки) Австрия 1

6 (+0,615 в Q3) Великобритания 3

20 (без времени в Q1 после поломки) Германия 10 (без времени в Q3 после поломки)

5 (+0,028 в Q3) Венгрия 4

2 (+0,748 в Q3) Бельгия 1

4 (+0,150 в Q3) Италия 1

3 (+0,220 в Q3) Сингапур 1

3 (+0,425 в Q3) Россия 1

1 Япония 2 (+0,189 в Q3)