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Формула 1 / Гран При Мексики / Статистика

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях

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Гран При Мексики: дуэли в квалификациях
Автор:
26 окт. 2019 г., 19:50

Вот как выглядит положение во внутрикомандных поединках Ф1 по итогам 18-и субботних сессий 2019 года.

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Слайдер
Список

Mercedes

Mercedes
1/10

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

 Льюис Хэмилтон

12-6

 Валттери Боттас
1 Australia Австралия 2 (+0,112 в Q3)
3 Bahrain Бахрейн 4 (+0,066 в Q3)
2 (+0,023 в Q3) China Китай 1
2 (+0,059 в Q3) Azerbaijan Азербайджан 1
2 (+0,634 в Q3) Spain Испания 1
1 Monaco Монако 2 (+0,086 в Q3)
2 Canada Канада 6 (+0,655 в Q3)
1 France Франция 2 (+0,286 в Q3)
2 Austria Австрия 4 (+0,275 в Q3)
2 (+0,006 в Q3) United Kingdom Великобритания
1 Germany Германия 3 (+0,362 в Q3)
3 (+0,179 в Q3) Hungary Венгрия 2
3 Belgium Бельгия 4 (+0,133 в Q3)
2 Italy Италия 3 (+0,008 в Q3)
2 Singapore Сингапур 5 (+0,738 в Q3)
2 Russian Federation Россия 5 (+0,602 в Q3)
4 (+0,009 в Q3) Japan Япония 3
4 Mexico Мексика 6 (+0,076 в Q3)

Ferrari

Ferrari
2/10

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

 Себастьян Феттель

7-11

 Шарль Леклер
3 Australia Австралия 5 (+0,252 в Q3)
2 (+0,294 в Q3) Bahrain Бахрейн 1
3 China Китай 4 (+0,017 в Q3)
3 Azerbaijan Азербайджан 10 (без времени в Q3 после аварии в Q2)
3 Spain Испания 5 (+0,316 в Q3)
4 Monaco Монако 16 (+0,715 в Q1)
1 Canada Канада 3 (+0,680 в Q3)
7 (+0,834 в Q3) France Франция 3
10 (без времени в Q3 после поломки) Austria Австрия 1
6 (+0,615 в Q3) United Kingdom Великобритания 3
20 (без времени в Q1 после поломки) Germany Германия 10 (без времени в Q3 после поломки)
5 (+0,028 в Q3) Hungary Венгрия 4
2 (+0,748 в Q3) Belgium Бельгия 1
4 (+0,150 в Q3) Italy Италия 1
3 (+0,220 в Q3) Singapore Сингапур 1
3 (+0,425 в Q3) Russian Federation Россия 1
1 Japan Япония 2 (+0,189 в Q3)
3 (+0,092 в Q3) Mexico Мексика 2

Red Bull Racing

Red Bull Racing
3/10

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

 Макс Ферстаппен

11-1

 Пьер Гасли
4 Australia Австралия 17 (+0,144 в Q1)
5 Bahrain Бахрейн 13 (+0,417 в Q2)
5 China Китай 6 (+0,841 в Q3)
4 Azerbaijan Азербайджан 15 (Без времени в Q2, исключен)
4 Spain Испания 6 (+0,351 в Q3)
3 Monaco Монако 5 (+0,400 в Q3)
11 (+0,604 в Q2) Canada Канада 5
4 France Франция  9 (+0,775 в Q3)
3 Austria Австрия 9 (+0,760 в Q3)
4 United Kingdom Великобритания 5 (+0,314 в Q3)
2 Germany Германия 4 (+0,409 в Q3)
1 Hungary Венгрия 6 (+0.878 в Q3)

 Макс Ферстаппен

5-1

Thailand Aлександр Элбон
5 Belgium Бельгия 14 (+1,667 в Q2)
20 (без времени в Q1) Italy Италия 8
4 Singapore Сингапур 6 (+0,598 в Q3)
4 Russian Federation Россия 19 (+5,289 в Q1)
5 Japan Япония 6 (одинаковое время в Q3, но Ферстаппен проехал круг раньше)
1 Mexico Мексика 5 (+0,578 в Q3)

McLaren

McLaren
4/10

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

 Карлос Сайнс

9-9

 Ландо Норрис
18 (+0,382 в Q1) Australia Австралия 8
7 Bahrain Бахрейн 10 (+0,230 в Q3)
14 China Китай 15 (+0,444 в Q2)
11 (+0,314 в Q2) Azerbaijan Азербайджан 7
13 (+0,261 в Q2) Spain Испания 11
9 Monaco Монако 12 (+0,116 в Q2)
9 (+2,118 в Q3) Canada Канада 8
6 (+0,104 в Q3) France Франция 5
15 (+9,390 в Q2) Austria Австрия 6
13 (+0,193 в Q2) United Kingdom Великобритания 8
7 Germany Германия 16 (+0,112 в Q1)
8 (+0,052 в Q3) Hungary Венгрия 7
17 (+0,353 в Q1) Belgium Бельгия 12
7 Italy Италия 14 (+0,866 в Q2)
7 Singapore Сингапур 10 (+0,511 в Q3)
6 Russian Federation Россия 8 (+0,079 в Q3)
7 Japan Япония 8 (+0,160 в Q3)
7 Mexico Мексика 8 (+0,308 в Q3)

Renault

Renault
5/10

Фотограф: Гленн Данбар / Motorsport Images

 Даниэль Риккардо

11-7

 Нико Хюлькенберг
12 (+0,008 в Q2) Australia Австралия 11
11 Bahrain Бахрейн 17 (+0,175 в Q1)
7 China Китай 8 (+0,004 в Q3)
12 Azerbaijan Азербайджан 18 (+0,941 в Q1)
10 Spain Испания 16 (+0,019 в Q1)
7 Monaco Монако 11 (+0,127 в Q2)
4 Canada Канада 7 (+0,253 в Q3)
8 France Франция 13 (+0,175 в Q2)
14 (+0,274 в Q2) Austria Австрия 12
7 United Kingdom Великобритания 10 (+0,204 в Q3)
13 (+0,033 в Q2) Germany Германия 9
18 (+0,467 в Q1) Hungary Венгрия 11
6 Belgium Бельгия 7 (+0,285 в Q3)
5 Italy Италия 6 (+0,210 в Q3)
8 Singapore Сингапур 9 (+0,169 в Q3)
10 (+0,372 в Q3) Russian Federation Россия 7
16 (+0,203 в Q1) Japan Япония 15
13 (+0,048 в Q2) Mexico Мексика 12

Toro Rosso

Toro Rosso
6/10

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Russian Federation Даниил Квят

6-6

Thailand Алекс Элбон
15 (+0,138 в Q2) Australia Австралия 13
15 (+0,341 в Q2) Bahrain Бахрейн 12
11 China Китай 20 (не выступал в квалификации)
6 Azerbaijan Азербайджан 13 (+0,273 в Q2)
9 Spain Испания 12 (+0,202 в Q2)
8 Monaco Монако 10 (+0,382 в Q3)
12 Canada Канада 14 (+0,272 в Q2)
16 (+0,119 в Q1) France Франция 11
18 (+0,616 в Q1) Austria Австрия 13
17 (+0,293 в Q1) United Kingdom Великобритания 9
14 Germany Германия 17 (+0,183 в Q1)
13 (+0,005 в Q2) Hungary Венгрия 12

Russian Federation Даниил Квят

2-4

France Пьер Гасли
18 (+0,083 в Q1) Belgium Бельгия 16
13 Italy Италия 15 (+0,495 в Q2)
16 (+0,872 в Q1) Singapore Сингапур 13
Не выступал в квалификации Russian Federation Россия 11
14 (+0,784 в Q2) Japan Япония 9
9 Mexico Мексика 10 (+0,117 в Q3)

Racing Point

Racing Point
7/10

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

 Серхио Перес

15-2

 Лэнс Стролл
10 Australia Австралия 16 (+0,109 в Q1)
14 Bahrain Бахрейн 18 (+0,324 в Q1)
12 China Китай 16 (+0,266 в Q1)
5 Azerbaijan Азербайджан 16 (+0,281 в Q1)
15 Spain Испания 17 (+0,185 в Q1)
17 Monaco Монако 18 (+0,613 в Q1)
16 Canada Канада 18 (+0,069 в Q1)
14 France Франция 18 (+0,762 в Q1)
16 Austria Австрия 17 (+0,043 в Q1)
15 United Kingdom Великобритания 18 (+0,113 в Q1)
8 Germany Германия 15 (+0,974 в Q2)
17 Hungary Венгрия 19 (+0,433 в Q1)
9 Belgium Бельгия 13 (+0,340 в Q2)
17 (+0,645 в Q1) Italy Италия 9
11 Singapore Сингапур 17 (+0,070 в Q1)
12 Russian Federation Россия 15 (+0,255 в Q2)
17 (+0,750 в Q1) Japan Япония 12
13 Mexico Мексика 16 (+0,600 в Q1)

Alfa Romeo

Alfa Romeo
8/10

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

 Кими Райкконен

11-7

Italy Антонио Джовинацци
9 Australia Австралия 14 (+0,365 в Q2)
9 Bahrain Бахрейн 16 (+0,067 в Q1)
13 China Китай 19 (не показал времени в Q1)
9 (+0,644 в Q3) Azerbaijan Азербайджан 8
14 Spain Испания 18 (+0,532 в Q1)
14 Monaco Монако 15 (+0,070 в Q2)
17 (+0,108 в Q1) Canada Канада 13
12 (+0,125 в Q1) France Франция 10
7 Austria Австрия 8 (+0,013 в Q3)
12 (+0,027 в Q2) United Kingdom Великобритания 11
5 Germany Германия 11 (+0,267 в Q2)
10 Hungary Венгрия 14 (+0,286 в Q2)
8 Belgium Бельгия 15 (не показал времени в Q2)
10 Italy Италия 11 (+0,002 в Q2)
14 (+0,161 в Q2) Singapore Сингапур 12
16 (+0,085 в Q1) Russian Federation Россия 13
13 (+0,104 в Q2) Japan Япония 11
14 Mexico Мексика 15 (+0,302 в Q2)

Haas

Haas
9/10

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

 Кевин Магнуссен

11-7

 Ромен Грожан
7 (+0,273 в Q3) Australia Австралия 6
6 Bahrain Бахрейн 8 (+0,258 в Q3)
9 (без времени в Q3) China Китай 10 (без времени в Q3)
14 Azerbaijan Азербайджан 17 (+1,025 в Q1)
8 (+0,011 в Q3) Spain Испания 7
6 Monaco Монако 13 (+0,664 в Q2)
10 Canada Канада 15 (без времени в Q2)
15 France Франция 16 (+0,460 в Q3)
5 Austria Австрия 11 (+0,024 в Q2)
16 (+0,315 в Q1) United Kingdom Великобритания 14
12 (+0,020 в Q2) Germany Германия 6
15 (+0,762 в Q2) Hungary Венгрия 9
10 Belgium Бельгия 11 (+0,059 в Q2)
12 Italy Италия 16 (+0,168 в Q1)
15 Singapore Сингапур 18 (+0,335 в Q1)
14 (+0,439 в Q2) Russian Federation Россия
19 (без времени в Q1) Japan Япония 10
17 Mexico Мексика 18 (+0,163 в Q1)

Williams

Williams
10/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Poland Роберт Кубица

0-18

United Kingdom Джордж Расселл
20 (+1,707 в Q1) Australia Австралия 19
20 (+0,040 в Q1) Bahrain Бахрейн 19
18 (+0,028 в Q1) China Китай 17
20 (+0,393 в Q1) Azerbaijan Азербайджан 19
20 (+1,182 в Q1) Spain Испания 19
20 (+0,374 в Q1) Monaco Монако 19
20 (+0,776 в Q1) Canada Канада 19
20 (+0,416 в Q1) France Франция 19
20 (+0,302 в Q1) Austria Австрия 19
20 (+0,468 в Q1) United Kingdom Великобритания 19
19 (+0,118 в Q1) Germany Германия 18
20 (+1,293 в Q1) Hungary Венгрия 16
20 (не показал времени в Q1) Belgium Бельгия 19
19 (+0,556 в Q1) Italy Италия 18
20 (+0,319 в Q1) Singapore Сингапур 19
18 (+1,118 в Q1) Russian Federation Россия 17
20 (без времени в Q1) Japan Япония 18
20 (+1,356 в Q1) Mexico Мексика 19

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Квалификация
Автор Денис Буденков

База данных

Гран При Абу-Даби

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