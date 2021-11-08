Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений

Задняя часть Ferrari SF21 1 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола 1. Чтобы избежать перегрева в разреженном воздухе, который хуже отводит тепло, в Ferrari избрани конфигурацию кузовных панелей с крупными вентиляционными отверстиями в задней части понтонов.

Детали носового обтекателя Mercedes W12 2 / 13 Фотограф: Без авторства 2. У Mercedes отверстия можно заметить с противоположной стороны машины. На самом кончике носового обтекателя W12 есть пара совсем крохотных «проколов». Воздух отсюда поступает в кокпит, охлаждая гонщика по ходу дистанции.

Носовой обтекатель и переднее антикрыло Mercedes W12 3 / 13 Фотограф: Без авторства 2. Так как «нос» машины является съемным, воздуховод охлаждения кокпита, проходя через него, затем сопрягается с продолжением уже в самом шасси, через которое и попадает к ногам пилота.

Детали задней части Red Bull RB16B 4 / 13 Фотограф: Без авторства 3. В Мексике команды традиционно используют пакеты для высокого уровня прижима – чтобы получить хотя бы что-то а неплотной атмосфере среднегорья. У Red Bull это крупные плоскости заднего крыла и торцевые пластины с развитым рельефом. Ни о каком подъеме плоскостей по краям даже речи нет.

Детали задней части McLaren MCL35M 5 / 13 Фотограф: Без авторства 3. Похожую картину можно увидеть и на McLaren MCL35M. Команда из Уокинга, кроме того, использует Т-крыло, которого у Red Bull не было даже в Монако.

Детали задней части Mercedes W12 6 / 13 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images 3. У Mercedes мы также можем наблюдать все традиционные элементы, позволяющие добавить машине прижима. Обратите внимание на вертикальную подпорку Т-крыла, призванную не допустить его деформации. Прежде этого элемента на W12 не было.

Детали задней части Ferrari SF21 7 / 13 Фотограф: Без авторства 3. На задних торцевых пластинах Ferrari SF21 тоже видны рельефные диагональные бортики и другие аэродинамические решения, призванные добавить прижимной силы. Также обратите внимание на крупные генераторы вихря в глубине диффузора.

Диффузор Red Bull Racing RB16B 8 / 13 Фотограф: Без авторства 3. Как и любая деталь машины Ф1, небольшие «гребенки» для создания мини-вихрей на стыке плоской части днища и диффузора тоже эволюционировали с течением времени. Сейчас популярным является вариант с попарно расположенными генераторами вихрей.

Детали задней части Red Bull RB16B 9 / 13 Фотограф: Без авторства 4. В этом кадре нет никаких новинок, зато можно рассмотреть приводной вал и нижние рычаги задней подвески. Обычно они скрыты внутри крупных аэродинамических кожухов, очертания которых отлично видны справа на картере коробки передач. Сами рычаги, как видно, довольно тонкие.

Детали днища Mercedes W12 10 / 13 Фотограф: Без авторства 5. В задней части днища Mercedes можно наблюдать то самое внимание к деталям, которое помогло команде семь лет подряд оставаться сильнейшей в Ф1. Помимо всевозможных элементов, направляющих воздушные потоки перед колесом, сам краешек днища изгибается вверх.

Детали днища Red Bull RB16B 11 / 13 Фотограф: Без авторства 5. Для сравнения – вот как выглядит эта же область машины у Red Bull. При сходстве общей концепции – направить воздух вокруг колеса и защитить диффузор от турбулентности – детали на RB16B другие.

Детали левой части Red Bull RB16B 12 / 13 Фотограф: Без авторства 6. Чем компактнее расположены внутренние элементы машины под кузовными панелями, тем лучше с точки зрения аэродинамики. Логичным итогом этого является невероятное переплетение деталей и элементов, как на этом фото.