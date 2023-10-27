Формула 1 Гран При Мексики
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Гран При Мексики-2023: расписание, факты и статистика

Американское турне Формулы 1 продолжится в Мехико, где трибуны будут ожидать победы Серхио Переса. Вот что еще важно ждать о предстоящем Гран При – включая уточненный прогноз погоды

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Болельщик с флагом Мексики

Главное:

Гонка Mexico Гран При Мехико
Этап 19-й из 22
Трасса им. братьев Родригес
Длина круга 4,304 км
Гоночная дистанция

71 круг / 305,354 км
Направление движения По часовой стрелке
Повороты 17 (7 левых, 10 правых)
Рекорд круга (квалификация) 1:14.759 – Australia Даниэль Риккардо / Austria Red Bull Racing / 2018
207,257 км/ч
Рекорд круга (гонка) 1:17.774 – Finland Валттери Боттас /  Mercedes / 2021
199,223 км/ч
Выбор шин на этап C3 / C4 / C5
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Вид с воздуха на Стадион трассы братьев Родригес (в версии трассы для Формулы Е) и кварталы Мехико

Фото: Motorsport Images

Вид с воздуха на Стадион трассы братьев Родригес (в версии трассы для Формулы Е) и кварталы Мехико

Расписание уик-энда:

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 29 октября, пятница  21:30-22:30
Вторая тренировка 30 октября, суббота  1:00-2:00 
Третья тренировка 30 октября, суббота  20:30-21:30
Квалификация 31 октября, воскресенье   0:00-1:00
Гонка

31 октября, воскресенье 

  23:00

Прогноз погоды на уик-энд: 

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

29 октября, пятница

 25/12 °C Переменная облачность 3% Юго-восточный, 3 м/с, порывы до 9 м/с до 39%
30 октября, суббота 25/12 °C

Преимущественно ясно

 5%

Северо-западный, 4 м/с, порывы до 9 м/с

 до 34%
31 октября, воскресенье 26/12 °C Ясно 3%

Северный, 3 м/с, порывы до 9 м/с

 до 30%
Подиум Гран При Мексики 2022 года: Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG, второе место, представитель команды Red Bull, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки, Серхио Перес, Red Bull Racing, третье место

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Подиум Гран При Мексики 2022 года: Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG, второе место, представитель команды Red Bull, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки, Серхио Перес, Red Bull Racing, третье место

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Статистика 2022 года:

Лучшее время в первой тренировке 1:20.707 – Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari
Лучшее время во второй тренировке 1:19.970 – United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes
Лучшее время в третьей тренировке 1:18.399 – United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes
Время поула 1:17.775 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
199,220 км/ч
Победитель гонки

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
1 час 38:36.729

Средняя скорость – 185,790 км/ч
Лидеры гонки

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 1 до 24 круга

United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes – с 25 до 29 круга
United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes – с 30 до 34 круга

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 35 до 71 круга
Тактика победителя

1 пит-стоп
25-й круг

Soft – Medium
Лучший круг в гонке 1:20.153 – United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes
(71-й из 71)
Подиум

1. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing

2. United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes
3. Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing
Освежите в памяти ту гонку

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Гран При Мексики: пять быстрых выводов

Рекордсмены Гран При Мексики:

  Пилоты Команды
Победы

Netherlands Макс Ферстаппен (4)

Austria Red Bull Racing (4)
Поулы

United Kingdom Джим Кларк (4)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (1)

Monaco Шарль Леклер (1)

Finland Валттери Боттас (1)

Netherlands Макс Ферстаппен (1)

United Kingdom Lotus (6)
United Kingdom McLaren (3)
United Kingdom Williams (3)
Italy Ferrari (3)
 Mercedes (3)
Лучшие круги

United Kingdom Джим Кларк (4)

Finland Валттери Боттас (2)

Italy Ferrari (5)

*курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков и команд, уступающий рекорду

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