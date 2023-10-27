Гран При Мексики-2023: расписание, факты и статистика
Американское турне Формулы 1 продолжится в Мехико, где трибуны будут ожидать победы Серхио Переса. Вот что еще важно ждать о предстоящем Гран При – включая уточненный прогноз погоды
Главное:
|Гонка
|Гран При Мехико
|Этап
|19-й из 22
|Трасса
|им. братьев Родригес
|Длина круга
|4,304 км
|Гоночная дистанция
|
71 круг / 305,354 км
|Направление движения
|По часовой стрелке
|Повороты
|17 (7 левых, 10 правых)
|Рекорд круга (квалификация)
|1:14.759 – Даниэль Риккардо / Red Bull Racing / 2018
207,257 км/ч
|Рекорд круга (гонка)
|1:17.774 – Валттери Боттас / Mercedes / 2021
199,223 км/ч
|Выбор шин на этап
|C3 / C4 / C5
Фото: Motorsport Images
Вид с воздуха на Стадион трассы братьев Родригес (в версии трассы для Формулы Е) и кварталы Мехико
Расписание уик-энда:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|29 октября, пятница
|21:30-22:30
|Вторая тренировка
|30 октября, суббота
|1:00-2:00
|Третья тренировка
|30 октября, суббота
|20:30-21:30
|Квалификация
|31 октября, воскресенье
|0:00-1:00
|Гонка
|
31 октября, воскресенье
|23:00
Прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
29 октября, пятница
|25/12 °C
|Переменная облачность
|3%
|Юго-восточный, 3 м/с, порывы до 9 м/с
|до 39%
|30 октября, суббота
|25/12 °C
|
Преимущественно ясно
|5%
|
Северо-западный, 4 м/с, порывы до 9 м/с
|до 34%
|31 октября, воскресенье
|26/12 °C
|Ясно
|3%
|
Северный, 3 м/с, порывы до 9 м/с
|до 30%
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Подиум Гран При Мексики 2022 года: Льюис Хэмилтон, Mercedes AMG, второе место, представитель команды Red Bull, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки, Серхио Перес, Red Bull Racing, третье место
Статистика 2022 года:
|Лучшее время в первой тренировке
|1:20.707 – Карлос Сайнс / Ferrari
|Лучшее время во второй тренировке
|1:19.970 – Джордж Расселл / Mercedes
|Лучшее время в третьей тренировке
|1:18.399 – Джордж Расселл / Mercedes
|Время поула
|1:17.775 – Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
199,220 км/ч
|Победитель гонки
|
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
Средняя скорость – 185,790 км/ч
|Лидеры гонки
|
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing – с 1 до 24 круга
Льюис Хэмилтон / Mercedes – с 25 до 29 круга
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing – с 35 до 71 круга
|Тактика победителя
|
1 пит-стоп
Soft – Medium
|Лучший круг в гонке
|1:20.153 – Джордж Расселл / Mercedes
(71-й из 71)
|Подиум
|
1. Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
2. Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Освежите в памяти ту гонку
|
Гонка в Мексике вышла пресной. Макс одержал 14-ю победу в сезоне
Рекордсмены Гран При Мексики:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Макс Ферстаппен (4)
|
Red Bull Racing (4)
|Поулы
|
Джим Кларк (4)
Шарль Леклер (1)
Валттери Боттас (1)
Макс Ферстаппен (1)
|
Lotus (6)
|Лучшие круги
|
Джим Кларк (4)
Валттери Боттас (2)
|
Ferrari (5)
*курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков и команд, уступающий рекорду
Трасса Гран При Мексики
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