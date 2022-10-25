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Формула 1 / Гран При Мексики Статистика

Гран При Мексики-2022: расписание, факты и статистика

С 2021 года мексиканский этап официально носит имя столичного города, а не всей страны. Вот вся самая важная информация о предстоящем этапе Формулы 1

Гран При Мексики-2022: расписание, факты и статистика
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Главное:

Гонка Mexico Гран При Мехико
Место Мехико, трасса им. братьев Родригес
Длина круга 4,304 км
Гоночная дистанция 71 круг / 305,354 км
Направление движения По часовой стрелке
Повороты 17 (7 левых, 10 правых)
Рекорд круга (гонка) 1:17.774 –  Валттери Боттас /  Mercedes / 2021
Рекорд круга (квалификация) 1:14.759 – Australia Даниэль Риккардо / Austria Red Bull / 2018
Выбор шин на гонку C2 / C3 / C4

Расписание уик-энда:

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 28 октября, пятница  21:00-22:00
Вторая тренировка 29 октября, суббота  00:00-01:30* 
Третья тренировка 29 октября, суббота  20:00-21:00
Квалификация 29 октября, суббота  23:00-00:00
Гонка 30 октября, воскресенье   23:00

Предварительный прогноз погоды на уик-энд:  

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

28 октября, пятница

 27/13 °C Сухо, переменная облачность 5% Северо-восточный, 2,5 м/с до 33%
29 октября, суббота 25/11 °C

Дождь, гроза

 60%

Юго-западный,

3,0 м/с

 до 45%
30 октября, воскресенье 26/11 °C Сухо, ясно 8%

Юго-западный,

0,5 м/с

 до 34%

Статистика 2021 года:

Лучшее время в первой тренировке 1:18.341 –  Валттери Боттас /  Mercedes
Лучшее время во второй тренировке 1:17.301 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull
Лучшее время в третьей тренировке 1:17.024 – Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull
Время поула 1:15.875 –  Валттери Боттас /  Mercedes
Победитель

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull
1 час 38:39.086

Средняя скорость – 185,716 км/ч
Лучший круг в гонке 1:17.774 –  Валттери Боттас /  Mercedes (69 из 71)
Подиум

1. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull
2.  Льюис Хэмилтон /  Mercedes

3. Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull
Освежите в памяти ту гонку

Ферстаппен выиграл в Мексике после аварии на старте

Гран При Мексики: пять быстрых выводов

Рекордсмены Гран При Мексики:

  Пилоты Команды
Победы

Netherlands Макс Ферстаппен (3)

United Kingdom McLaren (3)

United Kingdom Lotus (3)

United Kingdom Williams (3)

United Kingdom Mercedes (3)

Austria Red Bull (3)
Поулы

United Kingdom Джим Кларк (4)

 United Kingdom Lotus (6)
Лучшие круги

United Kingdom Джим Кларк (3)

Italy Ferrari (5)
Трасса Гран При Мексики

Трасса Гран При Мексики

*вторая тренировка продлится на полчаса дольше для испытаний шин Pirelli

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