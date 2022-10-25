Гран При Мексики-2022: расписание, факты и статистика
С 2021 года мексиканский этап официально носит имя столичного города, а не всей страны. Вот вся самая важная информация о предстоящем этапе Формулы 1
Главное:
|Гонка
|Гран При Мехико
|Место
|Мехико, трасса им. братьев Родригес
|Длина круга
|4,304 км
|Гоночная дистанция
|71 круг / 305,354 км
|Направление движения
|По часовой стрелке
|Повороты
|17 (7 левых, 10 правых)
|Рекорд круга (гонка)
|1:17.774 – Валттери Боттас / Mercedes / 2021
|Рекорд круга (квалификация)
|1:14.759 – Даниэль Риккардо / Red Bull / 2018
|Выбор шин на гонку
|C2 / C3 / C4
Расписание уик-энда:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|28 октября, пятница
|21:00-22:00
|Вторая тренировка
|29 октября, суббота
|00:00-01:30*
|Третья тренировка
|29 октября, суббота
|20:00-21:00
|Квалификация
|29 октября, суббота
|23:00-00:00
|Гонка
|30 октября, воскресенье
|23:00
Предварительный прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
28 октября, пятница
|27/13 °C
|Сухо, переменная облачность
|5%
|Северо-восточный, 2,5 м/с
|до 33%
|29 октября, суббота
|25/11 °C
|
Дождь, гроза
|60%
|
Юго-западный,
3,0 м/с
|до 45%
|30 октября, воскресенье
|26/11 °C
|Сухо, ясно
|8%
|
Юго-западный,
0,5 м/с
|до 34%
Статистика 2021 года:
|Лучшее время в первой тренировке
|1:18.341 – Валттери Боттас / Mercedes
|Лучшее время во второй тренировке
|1:17.301 – Макс Ферстаппен / Red Bull
|Лучшее время в третьей тренировке
|1:17.024 – Серхио Перес / Red Bull
|Время поула
|1:15.875 – Валттери Боттас / Mercedes
|Победитель
|
Макс Ферстаппен / Red Bull
Средняя скорость – 185,716 км/ч
|Лучший круг в гонке
|1:17.774 – Валттери Боттас / Mercedes (69 из 71)
|Подиум
|
1. Макс Ферстаппен / Red Bull
3. Серхио Перес / Red Bull
|Освежите в памяти ту гонку
|
Ферстаппен выиграл в Мексике после аварии на старте
Рекордсмены Гран При Мексики:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Макс Ферстаппен (3)
|
McLaren (3)
Lotus (3)
Williams (3)
Mercedes (3)
Red Bull (3)
|Поулы
|
Джим Кларк (4)
|Lotus (6)
|Лучшие круги
|
Джим Кларк (3)
|
Ferrari (5)
Трасса Гран При Мексики
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