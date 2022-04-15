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Формула 1 / Гран При Майами Новости

Гран При Майами вновь под угрозой: против этапа подали в суд

Окончательное решение может быть принято всего за несколько дней до старта гонки

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Гран При Майами вновь под угрозой: против этапа подали в суд
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Группа жителей района Майами, прилегающего к месту проведения Гран При Формулы 1, подала иск в суд с требованием отменить этап по причине повышенного уровня шума, пишет Miami Herald.

Согласно экспертизе, сделанной по заказу истцов, на расстоянии четырех километров от трассы уровень шума от моторов Формулы 1 может достигать 97 децибел, что сопоставимо со звуком работающей в непосредственной близости бензопилы.

Проблема, однако, в том, что в Майами нет документов, определяющих максимально допустимый уровень шума. И решение об этом первоначально должны принимать городские власти, а не суд.

Так вот, свое решение, а точнее требуемое для проведения Гран При особое разрешение власти города пока не опубликовали, хотя ранее они подтвердили, это этап будет. И поскольку особое разрешение не опубликовано, судье нечего и отменять.

Сам судья пообещал вынести решение уже в понедельник. Но так как документа от городских властей пока нет, судье, возможно, придется вернуться к рассмотрению дела буквально за несколько дней до старта этапа, который запланирован на 6-8 мая.

Это уже не первый суд с требованием отмены Гран При Майами. В прошлом году местные жители, большинство из которых составляют афроамериканцы, пытались доказать, что проведение гонки является расовой дискриминацией. Тогда, однако, суд вынес решение, что сам факт того, что более 70% населения близлежащего района являются афроамериканцами еще не доказывает дискриминацию.

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