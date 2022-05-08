Гран При Майами: пять быстрых выводов

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1. Ферстаппен перехватывает инициативу

Ну что, отрыв Шарля Леклера в чемпионате продолжает таять. Red Bull постепенно наращивает темп, и уже вторая подряд гонка проходит под диктовку Макса Ферстаппена – пусть в Майами и пришлось труднее, чем в Имоле.

Ferrari все еще рядом, но Шарлю Леклеру все сложнее что-то противопоставить в гонках своему главному сопернику в борьбе за титул.

А главное – сам Ферстаппен практически безупречен. Два его схода случились из-за отказов техники. Остальные гонки он выиграл. Да в тех, что не закончил, обязательно финишировал бы как минимум вторым на исправной машине.

Догнать Леклера будет не так и легко, но надежда на интригу в чемпионате точно жива.

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2. Трассу в Майами стоит доработать

Нет, шоу удалось на славу. Формула 1 зажгла во Флориде по-настоящему. Полные трибуны даже при заоблачных ценах на билеты, небывалый ажиотаж на атрибутику, полный набор звезд на стартовой решетке и вечеринка за вечеринкой. Гран При Майами теперь едва ли не главный фестивальный этап в календаре.

Но вот трасса могла бы быть и получше. Пилоты остались недовольны конфигурацией второго и третьего секторов. Особенно доставалось по ходу уик-энда шикане. Да и покрытие, которое потребовалось латать едва ли не каждой ночью – это точно не уровень Ф1. До аварии Пьера Гасли и Ландо Норриса гонка тоже получалась пресноватой, но француз и британец спасли представление.

Тем не менее, с конфигурацией можно еще поработать…

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Юки Цунода, AlphaTauri AT03, Мик Шумахер, Haas VF-22 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

3. Шумахеру нужно было зарабатывать очки

Начало чемпионата вышло для сына семикратного чемпиона мира хуже не придумаешь. Мик вместе с Николя Латифи – единственные из основных пилотов чемпионата, кто не заработал пока очков. Еще хуже, что Шумахер постоянно проигрывал напарнику – не сидевшему за рулем машины Ф1 больше года Кевину Магнуссену.

В Майами все это можно было исправить. Мик выиграл у датчанина в субботу, а в воскресенье ему не хватило до первого в карьере финиша в десятке всего пару кругов. Однако в итоге – авария с лучшим другом в пелотоне и очередная «баранка» в графе набранных очков. А ведь возможность изменить впечатление от старта сезона была так рядом…

4. Боттас сорвал джек-пот, перейдя в Alfa Romeo

Валттери повезло. Это бесспорный факт. Само собой, он и предположить не мог, что Alfa Romeo будет настолько сильна в 2022 году, когда подписывал контракт прошлой осенью. Еще сложнее было представить, что за рулем машины своей новой команды он сможет бороться с машинами команды бывшей. Но это-таки случилось.

Увы для финна, ошибка на последних кругах не позволила ему довести начатое до конца, но не появись в этой гонке машина безопасности Боттас вполне мог финишировать в Майами впереди обоих пилотов Mercedes.

5. Элбон – новый Расселл для Williams

Еще один вырванный на зубах финиш в топ-10. Браво, Алекс!

Williams – наверное, худшая на данный момент машина чемпионата. Но англо-тайский пилот продолжает выдавать прекрасные гонки одну за другой. Да, по скорости команда пока не в силах сражаться с соперниками по средней группе на равных. Но Элбону отлично удается пользоваться их ошибками.