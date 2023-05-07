Гран При Майами: пять быстрых выводов
Макс Ферстаппен вновь победил и упрочил лидерство в чемпионате. Олег Карпов подводит итоги гонки в Майами спустя минуты после финиша.
1. Макс просто быстрее
Можно сколько угодно притворяться, что Серхио Перес борется за титул, но суровая реальность такова, какой мы увидели ее в Майами. Даже при старте с девятой позиции на решетке Макс способен догнать Чеко – и перегнать.
Перес – безусловно, молодец. Он прибавляет от сезона к сезону, постепенно осваиваясь в роли одного из лидеров Ф1. Но если уж совсем строго подходить к оценке его выступлений, нельзя не признать: обе победы в этом году он одержал при содействии удачи. Проблемы на машине Макса в Саудовской Аравии и своевременный выезд автомобиля безопасности в Азербайджане сильно помогли.
О том, что он реально может бросить вызов Ферстаппену, можно будет говорить только после того, как Чеко победит Макса в прямой дуэли – просто по чистой скорости. Пока таких побед у него нет.
2. Алонсо – лучший пилот начала сезона
Субъективно? Возможно. Но в спорте вообще с объективностью всегда сложно…
Фернандо проводит фантастический чемпионат. Скорость Aston Martin – это плюс. Но кто бы смог так ею распорядиться? Кажется, пилотов, которые справились бы столь же хорошо, в Ф1 не очень много. Алонсо постоянно в топе, у него практически не ошибок, а единственное злосчастье, которое приключилось не без участия Карлоса Сайнса в Австралии, сошло джентльмену из Овьедо с рук.
В общем, пока Фернандо довозит все свои очки – и выступает даже надежнее, чем лидеры чемпионата из Red Bull. Этому, само собой, не стоит удивляться. Но восхищаться не мешает.
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
3. Леклер слишком ненадежен для роли лидера
Помните, как в начале прошлого сезона Шарль Леклер думал, что борется за титул? В какой-то момент даже показалось, что он фаворит чемпионата, но вдруг случилась помарка в Имоле. А еще чуть погодя – и тот самый вылет в Ле-Кастелле.
Сейчас Шарль за титул уже не борется, и даже об этом не мечтает – а ошибки остались. Стало быть, давление тут ни при чем. Возможно, он просто такой, этот Шарль Леклер – быстрый, но нестабильный.
Осечка в квалификации в Майами обошлась ему не слишком дорого – и о ней скоро забудут. Но впечатление усилится: пока это не тот пилот, который может вести команду за собой.
4. У Alpine должно быть больше очков
Как так получилось, что перед началом этапа в Майами Alpine уступала McLaren по количеству набранных очков? Это что-то из области фантастики, потому что на самом деле это команды совершенно разного уровня, и Alpine просто обязана была бороться с парнями из Mercedes и Ferrari. Ну или хотя бы создавать им проблемы.
Лоран Росси, конечно, прав – его подопечные провели начало чемпионата из рук вон плохо. Но скорость машины должна рано или поздно сказаться. Alpine на самом деле время от времени выдает очень неплохие отрезки, и порой смотрится даже чуть ли не полноправным участником борьбы за позиции на подступах к подиуму.
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14, Пьер Гасли, Alpine A523
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
5. Стролл не вытягивает
Можно постепенно переставать давать Лэнсу скидки из-за травмы. Ее последствия сейчас уже не должны сказываться на результатах. Поэтому можно смело констатировать: уик-энд в Майами канадец провалил. Когда твой напарник доезжает до подиума, при старте с любой позиции нужно забираться в очки. Лэнс был на той же тактике, что и Ферстаппен – и мы не увидели в его исполнении даже подобия прорыва.
В остальных Гран При Стролл был не так и плох, но в целом начало сезона показало, что они с Алонсо – пилоты совершенно разного уровня. И у Лэнса этот уровень, наверное, все же не соответствует уровню топ-команды, который стала Aston Martin.
Если речь шла бы о ком-то еще, мы вполне могли бы начать мысленно подбирать кандидатов ему на замену, но все в данном случае, конечно, все всё понимают…
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