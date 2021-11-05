Гран При Майами может не вместить всех зрителей

О том, что в США в Майами уже в следующем году пройдет второй американский Гран При было объявлено всего несколько недель назад, однако уже сейчас спрос на билеты превышает предложение.

«Спрос на билеты в Майами очень высок, – цитирует генерального директора Liberty Media Грега Маффея ESPN. – Мы уже получили 275 тысяч предварительных заявок при том, что изначально рассчитывали разместить только 80 тысяч зрителей».

По словам Маффея все места на главной трибуне уже раскуплены, а кроме того, 1800 человек внесли депозиты в размере 5000 долларов, которые гарантируют им места с лучшими видами.

Напомним, что прошедший в этом году Гран При США в Остине собрал рекордные 400 тысяч зрителей. Правда, речь идет не об общем числе людей, а о суммарном количестве посетителей во все три дня. Иными словами, тех, кто ходил посмотреть на заезды в пятницу, субботу и воскресенье считали трижды.