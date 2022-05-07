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Формула 1 / Гран При Майами Статистика

Гран При Майами: дуэли в квалификациях

Ferrari в полном составе на первом ряду впервые с 2019 года, лучший в сезоне результат Боттаса и Мик впереди Магнуссена – это лишь некоторые статистические итоги пятницы в Майами

Гран При Майами: дуэли в квалификациях
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Mercedes Mercedes W13

 Льюис Хэмилтон

 

3-2

 Джордж Расселл
5 Bahrain Бахрейн 9 (+0,978 в Q3)
16 (+0,663 в Q1) Saudi Arabia Саудовская Аравия 6
5 Australia Австралия 6 (+0,108 в Q3)
13 (+0,381 в Q2) Italy Эмилия-Романья 11
6 United States Майами 12 (+0,376 в Q2)

 

Red Bull Red Bull RB18

 Макс Ферстаппен

 

4-1

 Серхио Перес
2 Bahrain Бахрейн 4 (+0,240 в Q3)
4 (+0,261 в Q3) Saudi Arabia Саудовская Аравия 1
2 Australia Австралия 3 (+0,086 в Q3)
1 Italy Эмилия-Романья 7 (+1,030 в Q3)
3 United States Майами 4 (+0,045 в Q3)

 

Ferrari Ferrari F1-75

 Шарль Леклер

 

5-0

 Карлос Сайнс
1 Bahrain Бахрейн 3 (+0,129 в Q3)
2 Saudi Arabia Саудовская Аравия 3 (+0,177 в Q3)
1 Australia Австралия 9 (+1,540 в Q3)
2 Italy Эмилия-Романья 10 (без времени в Q3)
1 United States Майами 2 (+0,190 в Q3)

 

McLaren McLaren MCL36

 Даниэль Риккардо

 

0-5

 Ландо Норрис
18 (+0,706 в Q1) Bahrain Бахрейн 13
12 (+0,122 в Q2)  Saudi Arabia Саудовская Аравия 11
7 (+0,329 в Q3) Australia Австралия 4
6 (+0,611 в Q3) Italy Эмилия-Романья 3
14 (+0,676 в Q2) United States Майами 8

 

Alpine Alpine A522

 Фернандо Алонсо

 

3-2

 Эстебан Окон
8 Bahrain Бахрейн 11 (+0,161 в Q2)
7 (+0,079 в Q3)  Saudi Arabia Саудовская Аравия 5
10 (без времени в Q3) Australia Австралия 8
 5 Italy Эмилия-Романья 19 (+2,140 в Q1)
11 United States Майами 20 (без времени в Q1)

 

AlphaTauri AlphaTauri AT03

 Пьер Гасли

 

4-1


Japan Юки Цунода
10 Bahrain Бахрейн 16 (+0,654 в Q1)
9 Saudi Arabia Саудовская Аравия 20 (без времени в Q1)
11 Australia Австралия 13 (+0,198 в Q2)
17 (+0,258 в Q1) Italy Эмилия-Романья 16
7 United States Майами 9 (+0,242 в Q3)

 

Aston Martin Aston Martin AMR22

 Нико Хюлькенберг

 

1-1

 Лэнс Стролл
17 Bahrain Бахрейн 19 (+0,795 в Q1)
18 (+0,287 в Q1) Saudi Arabia Саудовская Аравия 15

 

 Себастьян Феттель

 

2-1

 Лэнс Стролл
18 Australia Австралия 20 (без времени в Q1)
9 Italy Эмилия-Романья 15 (+8,162 в Q2)
13 (+0,218 в Q2) United States Майами 10

Williams Williams FW44

Thailand Александр Элбон

 

4-1

 Николя Латифи
14 Bahrain Бахрейн 20 (+0,907 в Q1)
17 Saudi Arabia Саудовская Аравия 19 (+1,325 в Q1)
16 Australia Австралия 19 (+1,237 в Q1)
20 (без времени в Q1) Italy Эмилия-Романья  18
18 United States Майами 19 (+0,059 в Q1)

 

Alfa Romeo Alfa Romeo C42

 Валттери Боттас

 

5-0

China Гуаньюй Чжоу
6 Bahrain Бахрейн 15 (+1,826 в Q2)
8 Saudi Arabia Саудовская Аравия 13 (+0,415 в Q2)
12 Australia Австралия 14 (+0,745 в Q2)
8 Italy Эмилия-Романья 14 (+1,242 в Q2) 
5 United States Майами 17 (+0,175 в Q1)
 

Haas Haas VF-22

Denmark Кевин Магнуссен

 

3-2

 Мик Шумахер
7 Bahrain Бахрейн 12 (+0,537 в Q2)
10 Saudi Arabia Саудовская Аравия 14 (+0,374 в Q2)
16 (+0,150 в Q1) Australia Австралия 15
Italy Эмилия-Романья 12 (+0,855 в Q2)
16 (+0,330 в Q1) United States Майами 15

 

* жирным выделен лучший результат каждого гонщика в сезоне 2022 года

** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются

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