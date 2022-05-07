Гран При Майами: дуэли в квалификациях Ferrari в полном составе на первом ряду впервые с 2019 года, лучший в сезоне результат Боттаса и Мик впереди Магнуссена – это лишь некоторые статистические итоги пятницы в Майами

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Стартовая решетка Гран При Майами Mercedes Льюис Хэмилтон 3-2 Джордж Расселл 5 Бахрейн 9 (+0,978 в Q3) 16 (+0,663 в Q1) Саудовская Аравия 6 5 Австралия 6 (+0,108 в Q3) 13 (+0,381 в Q2) Эмилия-Романья 11 6 Майами 12 (+0,376 в Q2) Red Bull Макс Ферстаппен 4-1 Серхио Перес 2 Бахрейн 4 (+0,240 в Q3) 4 (+0,261 в Q3) Саудовская Аравия 1 2 Австралия 3 (+0,086 в Q3) 1 Эмилия-Романья 7 (+1,030 в Q3) 3 Майами 4 (+0,045 в Q3) Ferrari Шарль Леклер 5-0 Карлос Сайнс 1 Бахрейн 3 (+0,129 в Q3) 2 Саудовская Аравия 3 (+0,177 в Q3) 1 Австралия 9 (+1,540 в Q3) 2 Эмилия-Романья 10 (без времени в Q3) 1 Майами 2 (+0,190 в Q3) McLaren Даниэль Риккардо 0-5 Ландо Норрис 18 (+0,706 в Q1) Бахрейн 13 12 (+0,122 в Q2) Саудовская Аравия 11 7 (+0,329 в Q3) Австралия 4 6 (+0,611 в Q3) Эмилия-Романья 3 14 (+0,676 в Q2) Майами 8 Alpine Фернандо Алонсо 3-2 Эстебан Окон 8 Бахрейн 11 (+0,161 в Q2) 7 (+0,079 в Q3) Саудовская Аравия 5 10 (без времени в Q3) Австралия 8 5 Эмилия-Романья 19 (+2,140 в Q1) 11 Майами 20 (без времени в Q1) AlphaTauri Пьер Гасли 4-1

Юки Цунода 10 Бахрейн 16 (+0,654 в Q1) 9 Саудовская Аравия 20 (без времени в Q1) 11 Австралия 13 (+0,198 в Q2) 17 (+0,258 в Q1) Эмилия-Романья 16 7 Майами 9 (+0,242 в Q3) Aston Martin Нико Хюлькенберг 1-1 Лэнс Стролл 17 Бахрейн 19 (+0,795 в Q1) 18 (+0,287 в Q1) Саудовская Аравия 15 Себастьян Феттель 2-1 Лэнс Стролл 18 Австралия 20 (без времени в Q1) 9 Эмилия-Романья 15 (+8,162 в Q2) 13 (+0,218 в Q2) Майами 10 Williams Александр Элбон 4-1 Николя Латифи 14 Бахрейн 20 (+0,907 в Q1) 17 Саудовская Аравия 19 (+1,325 в Q1) 16 Австралия 19 (+1,237 в Q1) 20 (без времени в Q1) Эмилия-Романья 18 18 Майами 19 (+0,059 в Q1) Alfa Romeo Валттери Боттас 5-0 Гуаньюй Чжоу 6 Бахрейн 15 (+1,826 в Q2) 8 Саудовская Аравия 13 (+0,415 в Q2) 12 Австралия 14 (+0,745 в Q2) 8 Эмилия-Романья 14 (+1,242 в Q2) 5 Майами 17 (+0,175 в Q1) Haas Кевин Магнуссен 3-2 Мик Шумахер 7 Бахрейн 12 (+0,537 в Q2) 10 Саудовская Аравия 14 (+0,374 в Q2) 16 (+0,150 в Q1) Австралия 15 4 Эмилия-Романья 12 (+0,855 в Q2) 16 (+0,330 в Q1) Майами 15 * жирным выделен лучший результат каждого гонщика в сезоне 2022 года ** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются Поделились Bet here Bet now Bet here Bet now Предыдущая новость Окон раскритиковал FIA после удара в стену с перегрузкой 51g Следующая новость Вольф объяснил, как в Mercedes потеряли скорость Поделились