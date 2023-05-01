Гран При Майами-2023: расписание, факты и статистика
Прямиком с берега Каспийского моря Формула 1 отправилась на берег Атлантического океана, чтобы провести пятый этап сезона 2023 года на еще одной городской трассе
Главное:
|Гонка
|Гран При Майами
|Этап
|5-й из 23
|Место
|Майами, США, городская трасса
|Длина круга
|5,412 км
|Гоночная дистанция
|57 кругов / 308,326 км
|Направление движения
|Против часовой стрелки
|Повороты
|19 (12 левых, 7 правых)
|Рекорд круга (квалификация)
|1:28.796 – Шарль Леклер / Ferrari / 2022
219,415 км/ч
|Рекорд круга (гонка)
|1:31.361 – Макс Ферстаппен / Red Bull Racing / 2022
213,255 км/ч
|Выбор шин на этап
|C2 / C3 / C4
Вид на ночной Майами
Фото: Эрик Гилберт
Расписание уик-энда:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|5 мая, пятница
|21:30-22:30
|Вторая тренировка
|6 мая, суббота
|01:00-02:00
|Третья тренировка
|6 мая, суббота
|19:30-20:30
|Квалификация
|6 мая, суббота
|23:00-00:00
|Гонка
|
7 мая, воскресенье
|22:30
*продолжительность сегментов в минутах
Прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
5 мая, пятница
|29/22 °C
|Переменная облачность
|11%
|Юго-восточный, 5 м/с, порывы до 10 м/с
|до 65%
|6 мая, суббота
|28/22 °C
|
Переменная облачность, возможна гроза
|40%
|
Юго-восточный, 5 м/с, порывы до 10 м/с
|до 77%
|7 мая, воскресенье
|28/23 °C
|Облачно, возможна гроза
|55%
|
Юго-восточный, 3 м/с, порывы до 8 м/с
|до 72%
Старт Гран При Майами 2022 года: впереди Шарль Леклер и Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, следом Макс Ферстаппен, Red Bull RB18
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Статистика 2022 года:
|Лучшее время в первой тренировке
|1:31.098 – Шарль Леклер / Ferrari
|Лучшее время во второй тренировке
|1:29.938 – Джордж Расселл / Mercedes
|Лучшее время в третьей тренировке
|1:30.304 – Серхио Перес / Red Bull Racing
|Время поула
|1:28.796 – Шарль Леклер / Ferrari
219,415 км/ч
|Победитель гонки
|
Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
Средняя скорость – 195,960 км/ч
|Лидеры гонки
|
Шарль Леклер / Ferrari – с 1 до 8 круга
|Тактика победителя
|
1 пит-стоп
|Лучший круг в гонке
|1:31.361 – Макс Ферстаппен / Red Bull Racing (54-й из 57)
|Подиум
|
1. Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
3. Карлос Сайнс / Ferrari
|Освежите в памяти ту гонку
|Ферстаппен переиграл Леклера и победил в Майами
Схема трассы Гран При Майами
Фото: Liberty Media
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