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Гран При Майами-2023: расписание, факты и статистика

Прямиком с берега Каспийского моря Формула 1 отправилась на берег Атлантического океана, чтобы провести пятый этап сезона 2023 года на еще одной городской трассе

Гран При Майами-2023: расписание, факты и статистика

Главное:

Гонка United States Гран При Майами
Этап 5-й из 23
Место Майами, США, городская трасса
Длина круга 5,412 км
Гоночная дистанция 57 кругов / 308,326 км
Направление движения Против часовой стрелки
Повороты 19 (12 левых, 7 правых)
Рекорд круга (квалификация) 1:28.796 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari / 2022
219,415 км/ч
Рекорд круга (гонка) 1:31.361 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing / 2022
213,255 км/ч
Выбор шин на этап C2 / C3 / C4
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Вид на ночной Майами

Вид на ночной Майами

Фото: Эрик Гилберт

Расписание уик-энда:

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 5 мая, пятница  21:30-22:30
Вторая тренировка 6 мая, суббота  01:00-02:00 
Третья тренировка 6 мая, суббота  19:30-20:30
Квалификация 6 мая, суббота  23:00-00:00
Гонка

7 мая, воскресенье 

  22:30

*продолжительность сегментов в минутах

Прогноз погоды на уик-энд:  

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

5 мая, пятница

 29/22 °C Переменная облачность 11% Юго-восточный, 5 м/с, порывы до 10 м/с до 65%
6 мая, суббота 28/22 °C

Переменная облачность, возможна гроза

 40%

Юго-восточный, 5 м/с, порывы до 10 м/с

 до 77%
7 мая, воскресенье 28/23 °C Облачно, возможна гроза 55%

Юго-восточный, 3 м/с, порывы до 8 м/с

 до 72%
Старт Гран При Майами 2022 года: впереди Шарль Леклер и Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, следом Макс Ферстаппен, Red Bull RB18

Старт Гран При Майами 2022 года: впереди Шарль Леклер и Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, следом Макс Ферстаппен, Red Bull RB18

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Статистика 2022 года:

Лучшее время в первой тренировке 1:31.098 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
Лучшее время во второй тренировке 1:29.938 – United Kingdom Джордж Расселл /  Mercedes
Лучшее время в третьей тренировке 1:30.304 – Mexico Серхио Перес / Austria Red Bull Racing
Время поула 1:28.796 – Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari
219,415 км/ч
Победитель гонки

Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
1 час 34:24.258

Средняя скорость – 195,960 км/ч
Лидеры гонки

Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari – с 1 до 8 круга
Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 9 до 26 круга
Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari – 27-й круг
Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing – с 28 до 57 круга
Тактика победителя

1 пит-стоп
26-й круг
Medium – Hard
Лучший круг в гонке 1:31.361 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing (54-й из 57)
Подиум

1. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
2. Monaco Шарль Леклер / Italy Ferrari

3. Spain Карлос Сайнс / Italy Ferrari
Освежите в памяти ту гонку Ферстаппен переиграл Леклера и победил в Майами

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Схема трассы Гран При Майами

Фото: Liberty Media

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