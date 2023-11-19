Гран При Лас-Вегаса: пять быстрых выводов

1. В Формуле 1 выступают 20 пилотов, а побеждает всегда Ферстаппен

Даже как-то немного жаль. Уж в Вегасе-то хотелось увидеть какого-то иного победителя, и долгое время даже казалось, что так оно в итоге и будет. Макс, конечно, уже поднадоел со своей исключительностью: штраф, столкновение, не самый удачный момент для выезда машины безопасности, которая сыграла на руку напарнику – и все равно выиграл он.

2. Гран При в Вегасе – быть

Это скорее констатация, а не вывод. Шоу, в общем, удалось. Гонка состоялась, концерты – тоже. Да, с люками и тренировками вышло так себе, но об этом забудут. А этап останется, потому что слишком много заинтересованных в его поведении. Макс Ферстаппен, может быть и прав, критикуя Ф1 за то, что она слишком далеко оторвалась от своих корней, но миром правят деньги, и Формула 1 от них слишком зависима, особенно в последние годы.

У каждого может быть собственное отношение к Гран При в Вегасе, но гонка – так или иначе – все-таки получилась далеко не самой унылой. Если удается сочетать и шоу, и спорт – что в этом плохого?

3. Борьба за второе место – теперь главная интрига в Абу-Даби

Ferrari удалось чуть сократить отставание от Mercedes в Кубке конструкторов, и теперь нам хотя бы будет, за чем следить в Абу-Даби. Да, борьба за второе место в командном зачете – не самая привлекательная афиша, но такой уж в этом году вышел чемпионат. На безрыбье и «Ferrari против Mercedes» сойдет за повод посмотреть…

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

4. В правилах должен быть пункт про форс-мажор

Тот факт, что Карлос Сайнс в этот уик-энд не участвовал в борьбе за победу из-за штрафа – возможно, самого абсурдного в истории спорта – это кошмар. Правила есть правила, и если каждый раз делать из них исключения – это ни к чему хорошему не приведет. Но этот прецедент должен стать для Формулы 1 уроком: в самых исключительных случаях судьям должно быть позволено руководствоваться здравым смыслом.

Когда не закрепленный должным образом дорожный люк пробивает машину насквозь – это не повод для наказания. Удивительно, что судьи не смогли найти в регламенте ни слова про то, что за такое штрафовать пилота и команду все же нельзя.

5. Пятисекундные штрафы – не всегда наказание

Иногда за пилотов Формулы 1 становится страшно. Они могут начать думать, что если проедут бесплатно на автобусе или не заплатят в ресторане – то дело наверняка обойдется тем, что их остановят на пять секунд, а потом отпустят. Это наказание теперь – похоже, высшая мера, которую могут позволить себе избрать судьи, а гонщики просто используют систему…

Вытеснить соперника на старте, при этом выкатившись всеми четырьмя колесами за белую линию – пять секунд. Повернуть в другую машину при попытке обгона – тоже.

Нет, безусловно, некоторые проступки и не должны караться сильнее, но когда в последний раз кого-то кроме Даниила Квята наказали проездом по пит-лейну? Вот просто так, чтобы в следующий раз неповадно было? Нет, теперь практически за все выдают пять секунд – но в некоторых случаях с тем же успехом после финиша провинившегося можно просто заставить постоять в углу.