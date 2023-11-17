Гран При Лас-Вегаса начался с конфуза: первая сессия продлилась 20 минут

Спустя сутки после пафосной церемонии открытия нового этапа Формулы 1 оказалось, что зрелищное шоу и качественная подготовка гоночной трассы – далеко не одно и то же.

Вскоре после того, как пилоты начали в четверг вечером (по местному времени) первую тренировку, в руках судей появились красные флаги.

До этого Валттери Боттас стал автором первого зачетного времени (1:50.277), а вскоре протокол возглавил Шарль Леклер с результатом 1:44.019.

В этот момент на участке трассы, проходящем по бульвару Стрип, остановился партнер монегаска по Ferrari Карлос Сайнс. На кадрах трансляции было хорошо видно, что передняя кромка днища машины испанца получила значительные повреждения. Вскоре стало известно, что их причиной стала сорвавшаяся с крепления крышка одного из дренажных люков.

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, после аварии

Судьи сообщили, что на трассе необходимо произвести дополнительную проверку и ремонтные работы, потому первая пятничная тренировка возобновлена не будет.

«Проверка выявила, что не выдержало бетонное основание вокруг крышки люка, – сказано в коротком сообщении FIA. – Теперь необходимо проверить все остальные крышки, что займет некоторое время. Мы обсудим с местной командой инженеров, сколько времени необходимо на решение проблемы, и обновим расписание с учетом любых связанных с этим изменений».

Есть основания говорить, что организаторы Гран При пересмотрят расписание уик-энда и продлят вторую или третью тренировку. В Лас-Вегасе Формула 1 выступает без серий поддержки, потому осуществить корректировки будет несложно.

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Машина Карлоса Сайнса, Ferrari SF-23, после аварии

Лишь 15 пилотов успели показать зачетное время, в первой тройке на момент остановки заездов оказались оба гонщика Haas. Однако говорить о какой-то расстановке сил в данном случае не приходится, так как никто не успел проехать больше пяти кругов.

В 2019 году похожая история случилась на этапе в Баку, когда крышка канализационного люка повредила машину Джорджа Расселла. За два года до этого Ромен Грожан попал в серьезную аварию на «Сепанге» из-за плохо закрепленной дренажной решетки.

Результаты первой тренировки Гран При Лас-Вегаса