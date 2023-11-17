Формула 1 Гран При Лас-Вегаса
Отчет о тренировке

Гран При Лас-Вегаса начался с конфуза: первая сессия продлилась 20 минут

Заезды пришлось остановить красными флагами после того, как дренажная решетка сорвалась с креплений и разбила машину Карлоса Сайнса

Филип Клерен
Автор Филип Клерен
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Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Спустя сутки после пафосной церемонии открытия нового этапа Формулы 1 оказалось, что зрелищное шоу и качественная подготовка гоночной трассы – далеко не одно и то же. 

Вскоре после того, как пилоты начали в четверг вечером (по местному времени) первую тренировку, в руках судей появились красные флаги. 

До этого Валттери Боттас стал автором первого зачетного времени (1:50.277), а вскоре протокол возглавил Шарль Леклер с результатом 1:44.019. 

В этот момент на участке трассы, проходящем по бульвару Стрип, остановился партнер монегаска по Ferrari Карлос Сайнс. На кадрах трансляции было хорошо видно, что передняя кромка днища машины испанца получила значительные повреждения. Вскоре стало известно, что их причиной стала сорвавшаяся с крепления крышка одного из дренажных люков. 

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, после аварии

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, после аварии

 

Судьи сообщили, что на трассе необходимо произвести дополнительную проверку и ремонтные работы, потому первая пятничная тренировка возобновлена не будет.

«Проверка выявила, что не выдержало бетонное основание вокруг крышки люка, – сказано в коротком сообщении FIA. – Теперь необходимо проверить все остальные крышки, что займет некоторое время. Мы обсудим с местной командой инженеров, сколько времени необходимо на решение проблемы, и обновим расписание с учетом любых связанных с этим изменений».

Есть основания говорить, что организаторы Гран При пересмотрят расписание уик-энда и продлят вторую или третью тренировку. В Лас-Вегасе Формула 1 выступает без серий поддержки, потому осуществить корректировки будет несложно. 

Машина Карлоса Сайнса, Ferrari SF-23, после аварии

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Машина Карлоса Сайнса, Ferrari SF-23, после аварии

Лишь 15 пилотов успели показать зачетное время, в первой тройке на момент остановки заездов оказались оба гонщика Haas. Однако говорить о какой-то расстановке сил в данном случае не приходится, так как никто не успел проехать больше пяти кругов. 

В 2019 году похожая история случилась на этапе в Баку, когда крышка канализационного люка повредила машину Джорджа Расселла. За два года до этого Ромен Грожан попал в серьезную аварию на «Сепанге» из-за плохо закрепленной дренажной решетки.

Результаты первой тренировки Гран При Лас-Вегаса

Поз. Гонщик / Команда Круги Время / Отст.
1 Monaco Шарль ЛеклерFerrari 4

1'40.909
2 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team 4

+2.537

1'43.446
3 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team 4

+3.352

1'44.261
4 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing 4

+3.488

1'44.397
5 France Эстебан ОконAlpine 5

+4.456

1'45.365
6 United Kingdom Джордж РасселлMercedes 4

+4.588

1'45.497
7 Spain Карлос СайнсFerrari 4

+4.915

1'45.824
8 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri 5

+4.999

1'45.908
9 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing 4

+5.884

1'46.793
10 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo 5

+6.238

1'47.147
11 France Пьер ГаслиAlpine 5

+7.344

1'48.253
12 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes 4

+7.604

1'48.513
13 Australia Даниэль РиккардоAlphaTauri 4

+7.741

1'48.650
14 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo 5

+7.913

1'48.822
15 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren 3

+8.038

1'48.947
16 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing 2

 
17 Australia Оскар ПиастриMcLaren 2

 
18 Thailand Алекс ЭлбонWilliams 2

 
19 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing 2

 
20 United States Логан СарджентWilliams 0  
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