Гран При Лас-Вегаса: дуэли в квалификациях
Участники сезона Формулы 1 провели в Лас-Вегасе предпоследнюю квалификацию сезона-2023. Окончательный победитель пока не определился всего в двух парах – между гонщиками Mercedes, а также Юки Цунодой и Даниэлем Риккардо в AlphaTauri. Вот как выглядит общая картина
Red Bull
|
Макс Ферстаппен
|
24-3
(19-2)*
|
Серхио Перес
|1
|Бахрейн
|2 (+0,138 в Q3)
|15 (+21,318 в Q2)
|Саудовская Аравия
|1
|1
|Австралия
|20 (без времени в Q1)
|2
|Азербайджан
|3 (+0,103 в Q3)
|3 (+0,143 в Q3)
|Азербайджан (спринт)
|2
|9 (без времени в Q3)
|Майами
|1
|1
|Монако
|20 (+1,464 в Q1)
|1
|Испания
|11 (+0,574 в Q2)
|1
|Канада
|12 (+1,867 в Q2)
|1
|Австрия
|15 (+1:01,737 в Q2)
|1
|Австрия (спринт)
|2 (+0,493 в Q3)
|1
|Великобритания
|16 (+0,540 в Q1)
|2
|Венгрия
|9 (+0,433 в Q3)
|1
|Бельгия
|3 (+0,877 в Q3)
|1
|Бельгия (спринт)
|8 (+0,905 в Q3)
|1
|Нидерланды
|7 (+1,313 в Q3)
|2
|Италия
|5 (+0,381 в Q3)
|11
|Сингапур
|13 (+0,137 в Q2)
|1
|Япония
|5 (+0,773 в Q3)
|1
|Катар
|13 (+0,979 в Q2)
|3
|Катар (спринт)
|8 (+0,736 в Q3)
|6
|США
|9 (+0,092 в Q3)
|1
|США (спринт)
|7 (+0,503 в Q3)
|3
|Мексика
|5 (+0,160 в Q3)
|1
|Бразилия
|9 (+1,594 в Q3)
|2
|Бразилия (спринт)
|3 (+0,073 в Q3)
|3
|Лас-Вегас
|12 (+0,283 в Q2)
Ferrari
|
Шарль Леклер
|
17-10
(14-7)
|
Карлос Сайнс
|3
|Бахрейн
|4 (+0,154 в Q3)
|2
|Саудовская Аравия
|5 (+0,511 в Q3)
|7 (+0,129 в Q3)
|Австралия
|5
|1
|Азербайджан
|4 (+0,811 в Q3)
|1
|Азербайджан (спринт)
|5 (+0,555 в Q3)
|7 (+1,020 в Q3)
|Майами
|3
|3
|Монако
|5 (+0,159 в Q3)
|19 (+0,668 в Q1)
|Испания
|2
|11 (+0,759 в Q2)
|Канада
|8
|2
|Австрия
|3 (+0,142 в Q3)
|6 (+0,109 в Q3)
|Австрия (спринт)
|5
|4
|Великобритания
|5 (+0,012 в Q3)
|6
|Венгрия
|11 (+0,123 в Q2)
|2
|Бельгия
|5 (+0,164 в Q3)
|5 (+0,170 в Q3)
|Бельгия (спринт)
|3
|9 (+0,911 в Q3)
|Нидерланды
|6
|3 (+0,067 в Q3)
|Италия
|1
|3 (+0,079 в Q3)
|Сингапур
|1
|4
|Япония
|6 (+0,308 в Q3)
|5
|Катар
|12 (+0,249 в Q2)
|6 (+0,092 в Q3)
|Катар (спринт)
|5
|1
|США
|4 (+0,222 в Q3)
|2
|США (спринт)
|6 (+0,346 в Q3)
|1
|Мексика
|2 (+0,067 в Q3)
|2
|Бразилия
|8 (+0,968 в Q3)
|7
|Бразилия (спринт)
|9 (+0,049 в Q3)
|1
|Лас-Вегас
|2 (+0,044 в Q3)
Mercedes
|
Льюис Хэмилтон
|
13-14
(11-10)
|
Джордж Расселл
|7 (+0,044 в Q3)
|Бахрейн
|6
|8 (+0,366 в Q3)
|Саудовская Аравия
|4
|3 (+0,177 в Q3)
|Австралия
|2
|5
|Азербайджан
|11 (+0,004 в Q2)
|6 (+0,250 в Q3)
|Азербайджан (спринт)
|4
|11 (+0,232 в Q2)
|Майами
|6
|4
|Монако
|8 (+0,239 в Q3)
|5
|Испания
|12 (+0,448 в Q2)
|4
|Канада
|5 (+0,226 в Q3)
|5
|Австрия
|11 (+0,240 в Q2)
|18 (+0,629 в Q1)
|Австрия (спринт)
|15
|7 (+0,056 в Q3)
|Великобритания
|6
|1
|Венгрия
|18 (+0,450 в Q1)
|3
|Бельгия
|8 (+0,718 в Q3)
|7
|Бельгия (спринт)
|10 (+5,842 в Q3)
|13 (+0,531 в Q2)
|Нидерланды
|3
|8 (+0,149 в Q3)
|Италия
|4
|5 (+0,429 в Q3)
|Сингапур
|2
|7
|Япония
|8 (+0,311 в Q3)
|3 (+0,086 в Q3)
|Катар
|2
|12 (+0,935 в Q2)
|Катар (спринт)
|4
|3
|США
|5 (+0,217 в Q3)
|3
|США (спринт)
|8 (+0,592 в Q3)
|6
|Мексика
|8 (+0,220 в Q3)
|5
|Бразилия
|6 (+0,121 в Q3)
|5 (+0,083 в Q3)
|Бразилия (спринт)
|4
|11 (+0,486 в Q2)
|Лас-Вегас
|3
Alpine
|
Пьер Гасли
|
16-11
(13-8)
|
Эстебан Окон
|20 (+0,673 в Q1)
|Бахрейн
|9
|10 (+0,279 в Q3)
|Саудовская Аравия
|7
|9
|Австралия
|11 (+0,194 в Q2)
|19 (+2,231 в Q1)
|Азербайджан
|12
|19 (+2,518 в Q1)
|Азербайджан (спринт)
|13
|5
|Майами
|8 (+0,149 в Q3)
|7 (+0,380 в Q3)
|Монако
|4
|4
|Испания
|7 (+0,267 в Q3)
|17 (+0,772 в Q1)
|Канада
|6
|9
|Австрия
|12 (+0,145 в Q2)
|12 (+0,766 в Q2)
|Австрия (спринт)
|9
|10
|Великобритания
|13 (+0,205 в Q2)
|15 (+0,376 в Q2)
|Венгрия
|12
|12
|Бельгия
|15 (+2,701 в Q2)
|6
|Бельгия (спринт)
|9 (+0,794 в Q3)
|12
|Нидерланды
|17 (+0,375 в Q1)
|17
|Италия
|18 (+0,003 в Q1)
|12 (+0,185 в Q2)
|Сингапур
|8
|12
|Япония
|14 (+0,077 в Q2)
|7
|Катар
|8 (+0,210 в Q3)
|11 (+0,176 в Q2)
|Катар (спринт)
|10
|7
|США
|8 (+0,065 в Q3)
|10
|США (спринт)
|13 (+0,352 в Q2)
|11
|Мексика
|16 (+0,135 в Q1)
|13 (+0,005 в Q2)
|Бразилия
|12
|13
|Бразилия (спринт)
|16 (+0,159 в Q1)
|5
|Лас-Вегас
|17 (+0,562 в Q1)
McLaren
|
|
8-19
(6-15)
|
Ландо Норрис
|18 (+0,449 в Q1)
|Бахрейн
|11
|9
|Саудовская Аравия
|19 (+0,741 в Q1)
|16 (+0,274 в Q1)
|Австралия
|13
|10 (+0,330 в Q3)
|Азербайджан
|7
|11 (+0,032 в Q2)
|Азербайджан (спринт)
|10
|19 (+0,090 в Q1)
|Майами
|16
|11 (+0,018 в Q2)
|Монако
|10
|10 (+0,890 в Q3)
|Испания
|3
|9 (+3,303 в Q3)
|Канада
|7
|13 (+0,567 в Q2)
|Австрия
|4
|17 (+0,383 в Q1)
|Австрия (спринт)
|3
|3 (+0,131 в Q3)
|Великобритания
|2
|4 (+0,211 в Q3)
|Венгрия
|3
|6
|Бельгия
|7 (+0 304 в Q3)
|2
|Бельгия (спринт)
|5 (+0,322 в Q3)
|8 (+0,834 в Q3)
|Нидерланды
|2
|7
|Италия
|9 (+0,194 в Q3)
|17 (+0,419 в Q1)
|Сингапур
|4
|2
|Япония
|3 (+0,035 в Q3)
|6
|Катар
|10 (без времени в Q3)
|1
|Катар (спринт)
|3 (+0,082 в Q3)
|10 (+0,614 в Q3)
|США
|2
|5 (+0,255 в Q3)
|США (спринт)
|4
|7
|Мексика
|19 (+3,313 в Q1)
|10 (без времени в Q3)
|Бразилия
|7
|10 (+0,567 в Q3)
|Бразилия (спринт)
|1
|19 (+0,247 в Q1)
|Лас-Вегас
|16
Alfa Romeo
|
Валттери Боттас
|
18-9
(15-6)
|
Чжоу Гуаньюй
|12
|Бахрейн
|13 (+0,030 в Q2)
|14 (+0,207 в Q2)
|Саудовская Аравия
|12
|19 (+0,174 в Q1)
|Австралия
|17
|14
|Азербайджан
|16 (+0,060 в Q1)
|17 (+0,175 в Q1)
|Азербайджан (спринт)
|16
|10
|Майами
|14 (+0,527 в Q2)
|15
|Монако
|19 (+0,485 в Q1)
|16 (+0,300 в Q1)
|Испания
|13
|15
|Канада
|20 (+1,010 в Q1)
|14
|Австрия
|17 (+0,055 в Q1)
|19 (+0,229 в Q1)
|Австрия (спринт)
|16
|15
|Великобритания
|18 (+0,325 в Q1)
|7 (+0,063 в Q3)
|Венгрия
|5
|14
|Бельгия
|18 (+1,348 в Q1)
|17
|Бельгия (спринт)
|19 (+0,479 в Q1)
|19 (+0,193 в Q1)
|Нидерланды
|16
|14
|Италия
|16 (+0,141 в Q1)
|16
|Сингапур
|19 (+0,449 в Q1)
|16
|Япония
|19 (+0,349 в Q1)
|9
|Катар
|20 (+1,394 в Q1)
|13
|Катар (спринт)
|15 (+28,310 в Q2)
|13 (+0,160 в Q2)
|США
|12
|18 (+0,348 в Q1)
|США (спринт)
|15
|9
|Мексика
|10 (+0,018 в Q3)
|18
|Бразилия
|20 (+0,320 в Q1)
|14
|Бразилия (спринт)
|18 (+0,194 в Q1)
|8
|Лас-Вегас
|18 (+0,544 в Q1)
Aston Martin
|
Фернандо Алонсо
|
23-3
(18-3)
|
Лэнс Стролл
|5
|Бахрейн
|8 (+0,500 в Q3)
|3
|Саудовская Аравия
|6 (+0,215 в Q3)
|4
|Австралия
|6 (+0,169 в Q3)
|6
|Азербайджан
|9 (+0,358 в Q3)
|8
|Азербайджан (спринт)
|9 (+0,053 в Q3)
|2
|Майами
|18 (+0,297 в Q1)
|2
|Монако
|14 (+0,516 в Q2)
|9 (+0,513 в Q3)
|Испания
|6
|3
|Канада
|14 (+1,708 в Q2)
|7 (+0,018 в Q3)
|Австрия
|6
|7
|Австрия (спринт)
|8 (+0,089 в Q3)
|9
|Великобритания
|12 (+0,567 в Q2)
|8
|Венгрия
|14 (+0,443 в Q2)
|9
|Бельгия
|10 (+0,998 в Q3)
|15
|Бельгия (спринт)****
|14
|5
|Нидерланды
|11 (+0,692 в Q2)
|10
|Италия
|20 (+0,817 в Q1)
|7
|Сингапур
|20 (+0,813 в Q1)
|10
|Япония
|17 (+0,210 в Q1)
|4
|Катар
|17 (+1,122 в Q1)
|9
|Катар (спринт)
|16 (+0,913 в Q1)
|17
|США
|19 (+0,321 в Q1)
|12
|США (спринт)
|14 (+0,092 в Q2)
|13
|Мексика
|18 (+0,379 в Q1)
|4 (+0,043 в Q3)
|Бразилия
|3
|15
|Бразилия (спринт)
|17 (+0,258 в Q1)
|10
|Лас-Вегас
|14 (+0,582 в Q2)
Haas
|
Кевин Магнуссен
|
9-18
(7-14)
|
Нико Хюлькенберг
|17 (+0,688 в Q1)
|Бахрейн
|10
|13 (+0,066 в Q2)
|Саудовская Аравия
|11
|14 (+0,717 в Q2)
|Австралия
|10
|18 (+0,662 в Q1)
|Азербайджан
|17
|14 (+0,526 в Q2)
|Азербайджан (спринт)
|12
|4
|Майами
|12 (+0,230 в Q2)
|17
|Монако
|18 (+0,009 в Q1)
|17 (+0,622 в Q1)
|Испания
|8
|14 (+1,373 в Q2)
|Канада
|2
|19 (+0,231 в Q1)
|Австрия
|8
|10 (+0,828 в Q3)
|Австрия (спринт)
|4
|20 (+2,775 в Q1)
|Великобритания
|11
|19 (+0,511 в Q1)
|Венгрия
|10
|13
|Бельгия
|20 (+3,146 в Q1)
|18
|Бельгия (спринт)
|20 (без времени в Q1)
|18 (+0,301 в Q1)
|Нидерланды
|15
|19 (+0,249 в Q1)
|Италия
|13
|6
|Сингапур
|9 (+0,233 в Q3)
|15
|Япония
|18 (+0,323 в Q1)
|19 (+1,142 в Q1)
|Катар
|15
|19 (+0,988 в Q1)
|Катар (спринт)
|7
|14
|США
|16 (+0,226 в Q1)
|17 (+0,173 в Q1)
|США (спринт)
|16
|17 (+0,194 в Q1)
|Мексика
|12
|14 (+0,176 в Q2)
|Бразилия
|11
|11
|Бразилия (спринт)
|12 (+0,025 в Q2)
|9
|Лас-Вегас
|13 (+0,315 в Q2)
AlphaTauri
|
Ник де Врис
|
2-10
(2-8)
|
|19 (+0,721 в Q1)
|Бахрейн
|14
|18 (+0,305 в Q1)
|Саудовская Аравия
|16
|15 (+0,236 в Q2)
|Австралия
|12
|20 (+13,048 в Q1)
|Азербайджан
|8
|20 (+2,744 в Q1)
|Азербайджан (спринт)
|18
|15
|Майами
|17 (+0,104 в Q1)
|12 (+0,179 в Q2)
|Монако
|9
|14
|Испания
|15 (+0,394 в Q2)
|18 (+0,391 в Q1)
|Канада
|16
|20 (+0,190 в Q1)
|Австрия
|16
|14 (+0,224 в Q2)
|Австрия (спринт)
|13
|19 (+0,488 в Q1)
|Великобритания
|17
|
Даниэль Риккардо
|
5-4
(3-3)
|
|13
|Венгрия
|17 (+0,013 в Q1)
|19 (+3,115 в Q1)
|Бельгия
|11
|11
|Бельгия (спринт)
|16 (+0,391 в Q1)
|15 (+0,277 в Q2)
|США
|11
|11
|США (спринт)
|19 (+0,208 в Q1)
|4
|Мексика
|15 (без времени в Q2)
|17 (+0,006 в Q1)
|Бразилия
|16
|8 (+0,103 в Q3)
|Бразилия (спринт)
|6
|15
|Лас-Вегас
|20 (+1,764 в Q1)
|
Лиам Лоусон
|
2-4
(1-4)
|
|20 (+1,639 в Q1)
|Нидерланды
|14
|12 (+0,164 в Q2)
|Италия
|11
|10
|Сингапур
|15 (без времени в Q2)
|11 (+0,304 в Q2)
|Япония
|9
|18 (+0,577 в Q1)
|Катар
|11
|14
|Катар (спринт)
|18 (+0,724 в Q1)
Williams
|
Александр Элбон
|
26-0
(21-0)
|
Логан Сарджент
|15
|Бахрейн
|16 (+0,191 в Q1)
|17
|Саудовская Аравия
|20 (без времени в Q1)
|8
|Австралия
|18 (+0,595 в Q1)
|13
|Азербайджан
|15 (+0,577 в Q2)
|7
|Азербайджан (спринт)
|15 (без времени в Q2)
|11
|Майами
|20 (+0,343 в Q1)
|13
|Монако
|16 (+0,080 в Q1)
|18
|Испания
|20 (+0,636 в Q1)
|10
|Канада
|19 (+1,399 в Q1)
|10
|Австрия
|18 (+0,275 в Q1)
|11
|Австрия (спринт)
|20 (+0,534 в Q1)
|8
|Великобритания
|14 (+0,964 в Q2)
|16
|Венгрия
|20 (+0,331 в Q1)
|16
|Бельгия
|18 (+1,211 в Q1)
|12
|Бельгия (спринт)****
|13
|4
|Нидерланды
|10 (+5,329 в Q1)
|6
|Италия
|15 (+0,672 в Q2)
|14
|Сингапур
|18 (+0,584 в Q1)
|13
|Япония
|20 (без времени в Q1)
|14
|Катар
|16 (+0,092 в Q1)
|17
|Катар (спринт)
|20 (+38,879 в Q1)
|18
|США
|20 (+0,512 в Q1)
|9
|США (спринт)
|20 (+0,956 в Q1)
|14
|Мексика
|20 (без времени в Q1)
|15
|Бразилия
|19 (+0,414 в Q1)
|19
|Бразилия (спринт)
|20 (+0,090 в Q1)
|6
|Лас-Вегас
|7 (+0,190 в Q1)
*здесь и далее в скобках – без учета квалификаций спринтов
** жирным выделен лучший результат каждого гонщика
*** штрафные перестановки по стартовой решетке не учитываются
****пилотам Aston Martin и Williams в спринтерской квалификации Гран При Бельгии зачтен ничейный результат
Стартовая решетка Гран При Лас-Вегаса
Стартовая решетка Гран При Лас-Вегаса Стартовая решетка Гран При Лас-Вегаса
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Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Катара MotoGP
«Я тоже могу набухаться на Ибице». Макс упрекнул боссов Ф1 за отношение к зрителям
«Я тоже могу набухаться на Ибице». Макс упрекнул боссов Ф1 за отношение к зрителям «Я тоже могу набухаться на Ибице». Макс упрекнул боссов Ф1 за отношение к зрителям
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