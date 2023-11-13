Формула 1 Гран При Лас-Вегаса
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Гран При Лас-Вегаса-2023: расписание, факты и статистика

Вслед за Майами и Остином Формула 1 готовится провести третий по счету американский этап в одном сезоне. На этот раз участников ждет шаг в неизвестность – уик-энд на новой уличной трассе в мировой столице казино

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Атмосфера ночного Лас-Вегаса

Главное:

Гонка United States Гран При Лас-Вегаса
Этап 21-й из 22
Трасса «Стрип», городская, Лас-Вегас, Невада
Длина круга 6,201 км
Гоночная дистанция

50 кругов / 305,800 км
Направление движения Против часовой стрелки
Повороты 17 (11 левых, 6 правых)
Рекорд круга  Прежде гонки Ф1 на этой трассе не проводились
Выбор шин на этап C3 / C4 / C5
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Фото: Red Bull Content Pool

Даниэль Риккардо, Red Bull Racing, шоу-заезды в Лас-Вегасе

Расписание уик-энда

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 17 ноября, пятница  7:30-8:30
Вторая тренировка 17 ноября, пятница  11:00-12:00 
Третья тренировка 18 ноября, суббота  7:30-8:30
Квалификация 18 ноября, суббота 11:00-12:00 
Гонка

19 ноября, воскресенье 

  9:00

Прогноз погоды на уик-энд:

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

17 ноября, пятница

 22/10 °C Облачно 11% Северо-восточный, 3 м/с до 38%
18 ноября, суббота 19/9 °C

Переменная облачность

 22%

Восточный, 1 м/с

 до 47%
19 ноября, воскресенье 21/8 °C Ясно 0%

Северо-западный, 5 м/с, порывы до 14 м/с

 до 25%
После старта Гран При Лас-Вегаса 1982 года: впереди Ален Прост, Renault RE30B, Рене Арну, Renault RE30B, Эдди Чивер, Ligier JS19 Matra, Микеле Альборето, Tyrrell 011 Ford, Кейо Росберг, Williams FW08 Ford, Марио Андретти, Ferrari 126C2, Риккардо Патрезе, Brabham BT50 BMW

После старта Гран При Лас-Вегаса 1982 года: впереди Ален Прост, Renault RE30B, Рене Арну, Renault RE30B, Эдди Чивер, Ligier JS19 Matra, Микеле Альборето, Tyrrell 011 Ford, Кейо Росберг, Williams FW08 Ford, Марио Андретти, Ferrari 126C2, Риккардо Патрезе, Brabham BT50 BMW

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Статистика 1982 года*:

Лучшее время в первой тренировке 1:19.285 – Italy Микеле Альборето / United Kingdom Tyrrell
Лучшее время во второй тренировке 1:18.408 – United States Марио Андретти / Italy Ferrari
Лучшее время в первой квалификации 1:17.868 – France Рене Арну / France Renault
Лучшее время во второй квалификации 1:16.356 – France Ален Прост / France Renault
Лучшее время на разминке 1:19.920 – France Ален Прост / France Renault
Время поула 1:16.356 – France Ален Прост / France Renault
172,088 км/ч
Победитель гонки

Italy Микеле Альборето / United Kingdom Tyrrell
1 час 41:56.888

Средняя скорость – 161,111 км/ч
Лидеры гонки

France Ален Прост / France Renault – 1-й круг

France Рене Арну / France Renault – со 2 до 14 круга
France Ален Прост / France Renault – с 15 до 51 круга

Italy Микеле Альборето / United Kingdom Tyrrell – с 52 до 75 круга
Тактика победителя

без пит-стопов
Лучший круг в гонке 1:19.639 – Italy Микеле Альборето / United Kingdom Tyrrell
(59-й из 75)
Подиум

1. Italy Микеле Альборето / United Kingdom Tyrrell

2. United Kingdom Джон Уотсон / United Kingdom McLaren
3. United States Эдди Чивер / France Ligier
Освежите в памяти тот сезон Как это было: Гран При Австрии '82, когда Колин Чепмен в последний раз подбросил в воздух кепку
*данные для старой трассы; после этого Формула 1 не приезжала в Лас-Вегас
Рекордсмены Гран При Лас-Вегаса:
  Пилоты Команды
Победы

Australia Алан Джонс (1)

Italy Микеле Альборето (1)

United Kingdom Williams (1)
United Kingdom Tyrrell (1)
Поулы

Argentina Карлос Рейтаман (1)
France Ален Прост (1)

 United Kingdom Williams (1)
France Renault (1)
Лучшие круги

France Дидье Пирони (1)
Italy Микеле Альборето (1)

Italy Ferrari (1)
United Kingdom Tyrrell (1)

Рекордсмены Гран При на территории США*:

  Пилоты Команды
Победы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (6)

Italy Ferrari (13)
Поулы

Brazil Айртон Сенна (5)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (4)

 Italy Ferrari (16)
Лучшие круги

 Себастьян Феттель (5)
United Kingdom Льюис Хэмилтон (2)
Netherlands Макс Ферстаппен (2)

Italy Ferrari (16)

*включая Гран При Далласа, Детройта, Лас-Вегаса, Лонг-Бич и Майами, но без учета «500 миль Индианаполиса» 1950-60 годов
**курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков и команд, уступающий рекорду

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Трасса Гран При Лас-Вегаса

Фото: Liberty Media

Трасса Гран При Лас-Вегаса

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