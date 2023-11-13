Гран При Лас-Вегаса-2023: расписание, факты и статистика
Вслед за Майами и Остином Формула 1 готовится провести третий по счету американский этап в одном сезоне. На этот раз участников ждет шаг в неизвестность – уик-энд на новой уличной трассе в мировой столице казино
Главное:
|Гонка
|Гран При Лас-Вегаса
|Этап
|21-й из 22
|Трасса
|«Стрип», городская, Лас-Вегас, Невада
|Длина круга
|6,201 км
|Гоночная дистанция
|
50 кругов / 305,800 км
|Направление движения
|Против часовой стрелки
|Повороты
|17 (11 левых, 6 правых)
|Рекорд круга
|Прежде гонки Ф1 на этой трассе не проводились
|Выбор шин на этап
|C3 / C4 / C5
Фото: Red Bull Content Pool
Даниэль Риккардо, Red Bull Racing, шоу-заезды в Лас-Вегасе
Расписание уик-энда
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|17 ноября, пятница
|7:30-8:30
|Вторая тренировка
|17 ноября, пятница
|11:00-12:00
|Третья тренировка
|18 ноября, суббота
|7:30-8:30
|Квалификация
|18 ноября, суббота
|11:00-12:00
|Гонка
|
19 ноября, воскресенье
|9:00
Прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
17 ноября, пятница
|22/10 °C
|Облачно
|11%
|Северо-восточный, 3 м/с
|до 38%
|18 ноября, суббота
|19/9 °C
|
Переменная облачность
|22%
|
Восточный, 1 м/с
|до 47%
|19 ноября, воскресенье
|21/8 °C
|Ясно
|0%
|
Северо-западный, 5 м/с, порывы до 14 м/с
|до 25%
После старта Гран При Лас-Вегаса 1982 года: впереди Ален Прост, Renault RE30B, Рене Арну, Renault RE30B, Эдди Чивер, Ligier JS19 Matra, Микеле Альборето, Tyrrell 011 Ford, Кейо Росберг, Williams FW08 Ford, Марио Андретти, Ferrari 126C2, Риккардо Патрезе, Brabham BT50 BMW
Статистика 1982 года*:
|Лучшее время в первой тренировке
|1:19.285 – Микеле Альборето / Tyrrell
|Лучшее время во второй тренировке
|1:18.408 – Марио Андретти / Ferrari
|Лучшее время в первой квалификации
|1:17.868 – Рене Арну / Renault
|Лучшее время во второй квалификации
|1:16.356 – Ален Прост / Renault
|Лучшее время на разминке
|1:19.920 – Ален Прост / Renault
|Время поула
|1:16.356 – Ален Прост / Renault
172,088 км/ч
|Победитель гонки
|
Микеле Альборето / Tyrrell
Средняя скорость – 161,111 км/ч
|Лидеры гонки
|
Ален Прост / Renault – 1-й круг
Рене Арну / Renault – со 2 до 14 круга
Микеле Альборето / Tyrrell – с 52 до 75 круга
|Тактика победителя
|
без пит-стопов
|Лучший круг в гонке
|1:19.639 – Микеле Альборето / Tyrrell
(59-й из 75)
|Подиум
|
1. Микеле Альборето / Tyrrell
2. Джон Уотсон / McLaren
|Освежите в памяти тот сезон
|Как это было: Гран При Австрии '82, когда Колин Чепмен в последний раз подбросил в воздух кепку
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Алан Джонс (1)
Микеле Альборето (1)
|
Williams (1)
|Поулы
|
Карлос Рейтаман (1)
| Williams (1)
Renault (1)
|Лучшие круги
|
Дидье Пирони (1)
|
Ferrari (1)
Рекордсмены Гран При на территории США*:
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Льюис Хэмилтон (6)
|
Ferrari (13)
|Поулы
|
Айртон Сенна (5)
|Ferrari (16)
|Лучшие круги
|
Себастьян Феттель (5)
|
Ferrari (16)
*включая Гран При Далласа, Детройта, Лас-Вегаса, Лонг-Бич и Майами, но без учета «500 миль Индианаполиса» 1950-60 годов
**курсивом указан лучший результат среди действующих гонщиков и команд, уступающий рекорду
Фото: Liberty Media
Трасса Гран При Лас-Вегаса
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