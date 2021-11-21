Гран При Катара: пять быстрых выводов

1. Сдержать такого Хэмилтона будет очень сложно

Да, Макс Ферстаппен все еще лидирует в чемпионате мира. Да, он сделал все, что было в его силах после штрафа в виде потери пяти позиций на решетке. Да, он заработал лишнее очко за лучший круг в гонке. Но…

Mercedes и Льюис Хэмилтон настолько сильны в последних гонках, что уже очень сложно представить, что именно Red Bull может противопоставить в финальной стадии сезона. В Бразилии Льюис прошил весь пелотон полтора раза и пролетел мимо Макса. В Катаре привез всем полсекунды на квалификационном круге и уехал вдаль. Форма Mercedes в концовке сезона напоминает ту, в которой команда пребывала в лучшие годы.

Да, Макс все еще лидирует в чемпионате. Но фаворит теперь скорее Льюис…

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2. Pirelli снова стоит объясниться

Определенно, в Катаре очень жесткие поребрики. Два поврежденных шасси и еще несколько антикрыльев – это не шутки. Но все равно: шины все-таки, наверное, не должны сдаваться после пары-тройки десятков кругов.

К Pirelli снова будет немало вопросов. Хорошо, что на сей раз обошлось без проколов у лидеров, и на исход борьбы за победу шины не повлияли. Но четыре разрушившихся покрышки – это многовато.

3. Алонсо все еще невероятно хорош

Сорок лет.

Лучшие годы Фернандо, наверное, позади. Но это неточно.

Алонсо не сразу вкатился после перерыва в выступлениях в Формуле 1. Но он обещал, что вкатится – и вкатился. Даже до Катара Фернандо уверенно опережал Эстебана Окона в личном зачете – несмотря на то, что судьба подарила французу победу в Венгрии. Теперь разница между 40-летним ветераном и молодой звездой еще очевиднее. Фернандо – точно лучший из двух пилотов команды.

Абсолютно заслуженный подиум Фернандо, добытый в борьбе с одним из пилотов Red Bull. Брависсимо!

4. Alpine получила решающее преимущество в борьбе за пятое место

В это воскресенье машины Alpine были невероятно быстры, а AlphaTauri еще и выбрала не лучшую на гонку тактику. Шансов на очки команда из Фаэнцы скорее всего лишила себя сама – и теперь одолеть соперников будет ну очень сложно.

Больше того, по-прежнему не покидает ощущение, что у AlphaTauri – всего один пилот. Юки неплохо квалифицировался в Катаре. Но это все, на что его хватило. На большинстве трасс AlphaTauri смотрится сильнее соперников, но если Цунода не начнет набирать большие очки, у команды просто нет шансов в борьбе за пятое место в Кубке конструкторов.

5. FIA стоит задуматься о реформах

Определенно, у Майкла Маси и его товарищей очень непростая в Формуле 1 роль. Судьи часто оказываются крайними. Их решениями недовольны то те, то другие, а чаще всего – вообще все. Возможно, идеальной системы не существует. Но значит ли это, что к ней не нужно стремиться?

Решение Маси и судей Гран При Бразилии не наказывать Ферстаппена за инцидент на 48 круге гонки в Сан-Паулу вызвало в паддоке волну обсуждений, и в пятницу в Катаре Майклу пришлось многое выслушать в свой адрес от пилотов. Многие из них теперь не понимают, что позволено, а что нет в борьбе за позиции – особенно, когда речь идет об атаках по внешней траектории.

Не обошлось без спорных решений и в самом Катаре. Штраф Ферстаппена после квалификации вызвал бурю негодований в стане Red Bull. Ну а привычка FIA затягивать с принятием решений раздражает примерно всех…