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Гран При Катара: пять быстрых выводов

Макс Ферстаппен вновь победил, а пилоты McLaren вновь составили ему компанию на подиуме. Олег Карпов подводит итоги спустя минуты после гонки в Дохе.

Олег Карпов
Автор:
После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Эстебан Окон, Alpine A523, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Ландо Норрис, McLaren MCL60. Позади – авария Льюиса Хэмилтона, Mercedes F1 W14

1. Ферстаппен теперь окончательно среди великих

Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон, Хуан-Мануэль Фанхио, Ален Прост, Себастьян Феттель, Джек Брэбэм, Джеки Стюарт, Ники Лауда, Нельсон Пике, Айртон Сенна.

Теперь и Макс Ферстаппен – в элитном клубе тех, кто выигрывал чемпионат Формулы 1 три раза и более.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, празднует с командой победу в чемпионате мира 2023 года

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, празднует с командой победу в чемпионате мира 2023 года

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

2. Пиастри – будущий чемпион

Если вас удивляет то, что демонстрирует в последних гонках Оскар Пиастри, вы наверняка не следили за его карьерой в юниорских сериях. Все, что сейчас происходит – это просто логичное продолжение карьеры восходящей звезды мирового автоспорта.

На вопрос о том, правильно ли поступила McLaren, поменяв Даниэля Риккардо на его молодого соотечественника, ответ давно очевиден. Сейчас сам этот вопрос уже кажется нелепым.

Способность Пиастри учиться – главное, что поражает. Если в начале сезона можно было говорить о том, что Ландо Норрис все-таки остается лидером команды, несмотря на потенциал молодого напарника, то теперь... В Катаре Оскар был сильнее, меньше ошибался, и вновь сохранил голову холодной, несмотря на то, что боролся уже непосредственно за победы в обеих гонках.

Фантастика.

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Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

3. Пересу будет сложно удержаться в Red Bull до конца 2024 года

Чеко повезло, что Даниэль Риккардо сломал руку. Смотрины оказались испорчены – и у австралийца просто не будет возможности предоставить своим бывшим боссам из Red Bull Racing достаточно поводов, чтобы досрочно выдать Пересу трудовую книжку.

Но если мексиканец будет продолжать в том же духе, надолго он все равно в команде не задержится. «Быкам» не привыкать тасовать составы своих команд по ходу чемпионата – и теперь уже нет поводов переживать, что некого сажать за руль AlphaTauri (как бы она там ни называлась в будущем). Лиам Лоусон в Катаре немного подпортил впечатление от дебюта в Ф1, но в целом его короткий отрезок в чемпионате получился вполне себе добротным.

Для Переса же Гран При Катара – еще один шедевр в коллекции красочных провалов этого сезона.

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Серхио Перес, Red Bull Racing, Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

4. McLaren точно догонит Aston Martin

Теперь точно никаких сомнений. Четвертое место в Кубке конструкторов достанется McLaren. Отставание от Aston Martin сведено к минимуму. У «оранжевой» команды вторая по скорости машина чемпионата – и ее пилоты теперь уже просто не слезают с подиума. Фантастический камбэк.

Теперь главный вопрос в другом. Сможет ли McLaren в следующем году бросить вызов Red Bull?

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Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, пит-стоп

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

5. Много пит-стопов – не гарантия зрелищности

В современном мире, где такой простор для симуляций, наблюдать проблемы, с которыми столкнулась Ф1 в Катаре, немного странно. Кто бы ни был виноват в том, что шины разрушались на поребриках трассы, нельзя не согласиться с Гюнтером Штайнером – такого происходить в Формуле 1 не должно.

Гонка напомнила отдельные Гран При из сезонов 2011 и 2012 годов, когда Pirelli только пришла в Ф1 и, наверное, слегка перестаралась с выполнением задачи по повышению числа обгонов за счет износа шин… Тогда три пит-стопа за гонку были нормой – и тогда же было очевидно, что следить за такими гонками очень непросто.

Пожалуйста, Ф1, больше так не надо.

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