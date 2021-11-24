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Гран При Катара: 6 самых интересных технических решений

Автор:
Соавтор:
Мэтт Сомерфилд

Новая трасса всегда является для инженеров команд особенным вызовом. Вот что интересного попало в кадр Джорджо Пиолы и фотографов Sutton Images по ходу уик-энда близ Дохи

Гран При Катара: 6 самых интересных технических решений
Детали задней части Mercedes W12
Детали задней части Mercedes W12
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Фотограф: Джорджо Пиола

1. Даже в конце календарной осени в районе Персидского залива очень жарко. Потому в Mercedes подрезали кромку кузовной панели в задней части правого понтона (показана стрелкой), чтобы повысить эффективность охлаждения.
Детали области кокпита Mercedes W12
Детали области кокпита Mercedes W12
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Фотограф: Джорджо Пиола

2. Чтобы дополнительно облегчить выход горячего воздуха из понтонов, чемпионы мира использовали максимально открытые вентиляционные панели около крепления защитной дуги Halo.
Детали области кокпита McLaren MCL35M
Детали области кокпита McLaren MCL35M
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Фотограф: Джорджо Пиола

2. Схожий подход применили и в McLaren, однако на MCL35M мы видим только «жалюзи» без большого треугольного отверстия в задней части, как на W12.
Детали области кокпита Alpine A521
Детали области кокпита Alpine A521
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Фотограф: Джорджо Пиола

2. У Alpine вентиляционное отверстие смещено в область позади крепления Halo. Здесь выходящий турбулентный воздух меньше всего мешает протеканию потоков вдоль корпуса машины.
Детали днища Ferrari SF21
Детали днища Ferrari SF21
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Фотограф: Без авторства

3. Днище Ferrari крупным планом. Хорошо видны три Г-образных элемента для контроля за потоками и ступенчатый вырез, который стал ответом команд на требование правил отрезать часть днища перед задними колесами.
Детали днища Ferrari SF21
Детали днища Ferrari SF21
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Фотограф: Без авторства

3. Обратите внимание на сложную форму кромки в месте выреза. Даже здесь, где толщина элемента совсем мала, инженеры придали кромке аэродинамический профиль. «Плавничок» по соседству призван уводить в сторону возникающее в месте выреза завихрение.
Детали днища Mercedes W12
Детали днища Mercedes W12
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Фотограф: Без авторства

3. Для сравнения – вот как выглядит эта же область машины у Mercedes. Общая идея та же, но в деталях все реализовано совсем по-другому.
Носовой обтекатель и переднее крыло Alfa Romeo C41
Носовой обтекатель и переднее крыло Alfa Romeo C41
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Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

4. В Катаре Alfa Romeo использовала версию переднего крыла с предельно узким дальним закрылком.
Носовой обтекатель и переднее крыло Red Bull RB16B
Носовой обтекатель и переднее крыло Red Bull RB16B
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Фотограф: Без авторства

4. У Red Bull обводы закрылков несравнимо плавнее, но их пропорции в целом те же самые.
Детали передней части Ferrari SF21
Детали передней части Ferrari SF21
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Фотограф: Джорджо Пиола

5. Скудерия в Катаре вновь использовала асимметричную конфигурацию тормозных «барабанов» – но открытый, в отличие от Бразилии, был установлен на SF21 с левой (от гонщика) стороны. Причина проста: если по «Интерлагосу» гонщики ездят против часовой стрелки, то по «Лосаилу» – по.
Детали задней части Red Bull RB16B
Детали задней части Red Bull RB16B
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Фотограф: Джорджо Пиола

6. На новую трассу Red Bull привезла две разные версии заднего крыла. У этой уровень прижимной силы выше…
Детали задней части Red Bull RB16B
Детали задней части Red Bull RB16B
12/13

Фотограф: Без авторства

…а у этой – ниже, как можно заметить по подъему плоскости к торцевым пластинам. В квалификации и гонке этот вариант не пригодился.
Заднее антикрыло Ferrari SF21
Заднее антикрыло Ferrari SF21
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Фотограф: Без авторства

6. Ferrari также использовало крыло с высоким уровнем прижима в паре с Т-крылом. Зеленые точки – это контрольные стикеры, которые позволяют оценить деформацию элементов под нагрузкой на трассе.
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