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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Гран При Катара: 6 самых интересных технических решений
Автор: Джорджо Пиола
Соавтор: Мэтт Сомерфилд
Новая трасса всегда является для инженеров команд особенным вызовом. Вот что интересного попало в кадр Джорджо Пиолы и фотографов Sutton Images по ходу уик-энда близ Дохи
Детали задней части Mercedes W12
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Фотограф: Джорджо Пиола
1. Даже в конце календарной осени в районе Персидского залива очень жарко. Потому в Mercedes подрезали кромку кузовной панели в задней части правого понтона (показана стрелкой), чтобы повысить эффективность охлаждения.
Детали области кокпита Mercedes W12
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Фотограф: Джорджо Пиола
2. Чтобы дополнительно облегчить выход горячего воздуха из понтонов, чемпионы мира использовали максимально открытые вентиляционные панели около крепления защитной дуги Halo.
Детали области кокпита McLaren MCL35M
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Фотограф: Джорджо Пиола
2. Схожий подход применили и в McLaren, однако на MCL35M мы видим только «жалюзи» без большого треугольного отверстия в задней части, как на W12.
Детали области кокпита Alpine A521
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Фотограф: Джорджо Пиола
2. У Alpine вентиляционное отверстие смещено в область позади крепления Halo. Здесь выходящий турбулентный воздух меньше всего мешает протеканию потоков вдоль корпуса машины.
Детали днища Ferrari SF21
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Фотограф: Без авторства
3. Днище Ferrari крупным планом. Хорошо видны три Г-образных элемента для контроля за потоками и ступенчатый вырез, который стал ответом команд на требование правил отрезать часть днища перед задними колесами.
Детали днища Ferrari SF21
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Фотограф: Без авторства
3. Обратите внимание на сложную форму кромки в месте выреза. Даже здесь, где толщина элемента совсем мала, инженеры придали кромке аэродинамический профиль. «Плавничок» по соседству призван уводить в сторону возникающее в месте выреза завихрение.
Детали днища Mercedes W12
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Фотограф: Без авторства
3. Для сравнения – вот как выглядит эта же область машины у Mercedes. Общая идея та же, но в деталях все реализовано совсем по-другому.
Носовой обтекатель и переднее крыло Alfa Romeo C41
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Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
4. В Катаре Alfa Romeo использовала версию переднего крыла с предельно узким дальним закрылком.
Носовой обтекатель и переднее крыло Red Bull RB16B
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Фотограф: Без авторства
4. У Red Bull обводы закрылков несравнимо плавнее, но их пропорции в целом те же самые.
Детали передней части Ferrari SF21
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Фотограф: Джорджо Пиола
5. Скудерия в Катаре вновь использовала асимметричную конфигурацию тормозных «барабанов» – но открытый, в отличие от Бразилии, был установлен на SF21 с левой (от гонщика) стороны. Причина проста: если по «Интерлагосу» гонщики ездят против часовой стрелки, то по «Лосаилу» – по.
Детали задней части Red Bull RB16B
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Фотограф: Джорджо Пиола
6. На новую трассу Red Bull привезла две разные версии заднего крыла. У этой уровень прижимной силы выше…
Детали задней части Red Bull RB16B
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Фотограф: Без авторства
…а у этой – ниже, как можно заметить по подъему плоскости к торцевым пластинам. В квалификации и гонке этот вариант не пригодился.
Заднее антикрыло Ferrari SF21
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Фотограф: Без авторства
6. Ferrari также использовало крыло с высоким уровнем прижима в паре с Т-крылом. Зеленые точки – это контрольные стикеры, которые позволяют оценить деформацию элементов под нагрузкой на трассе.
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Гран При Катара: 6 самых интересных технических решений
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