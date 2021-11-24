Гран При Катара: 6 самых интересных технических решений

Детали задней части Mercedes W12 1 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола 1. Даже в конце календарной осени в районе Персидского залива очень жарко. Потому в Mercedes подрезали кромку кузовной панели в задней части правого понтона (показана стрелкой), чтобы повысить эффективность охлаждения.

Детали области кокпита Mercedes W12 2 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола 2. Чтобы дополнительно облегчить выход горячего воздуха из понтонов, чемпионы мира использовали максимально открытые вентиляционные панели около крепления защитной дуги Halo.

Детали области кокпита McLaren MCL35M 3 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола 2. Схожий подход применили и в McLaren, однако на MCL35M мы видим только «жалюзи» без большого треугольного отверстия в задней части, как на W12.

Детали области кокпита Alpine A521 4 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола 2. У Alpine вентиляционное отверстие смещено в область позади крепления Halo. Здесь выходящий турбулентный воздух меньше всего мешает протеканию потоков вдоль корпуса машины.

Детали днища Ferrari SF21 5 / 13 Фотограф: Без авторства 3. Днище Ferrari крупным планом. Хорошо видны три Г-образных элемента для контроля за потоками и ступенчатый вырез, который стал ответом команд на требование правил отрезать часть днища перед задними колесами.

Детали днища Ferrari SF21 6 / 13 Фотограф: Без авторства 3. Обратите внимание на сложную форму кромки в месте выреза. Даже здесь, где толщина элемента совсем мала, инженеры придали кромке аэродинамический профиль. «Плавничок» по соседству призван уводить в сторону возникающее в месте выреза завихрение.

Детали днища Mercedes W12 7 / 13 Фотограф: Без авторства 3. Для сравнения – вот как выглядит эта же область машины у Mercedes. Общая идея та же, но в деталях все реализовано совсем по-другому.

Носовой обтекатель и переднее крыло Alfa Romeo C41 8 / 13 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images 4. В Катаре Alfa Romeo использовала версию переднего крыла с предельно узким дальним закрылком.

Носовой обтекатель и переднее крыло Red Bull RB16B 9 / 13 Фотограф: Без авторства 4. У Red Bull обводы закрылков несравнимо плавнее, но их пропорции в целом те же самые.

Детали передней части Ferrari SF21 10 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола 5. Скудерия в Катаре вновь использовала асимметричную конфигурацию тормозных «барабанов» – но открытый, в отличие от Бразилии, был установлен на SF21 с левой (от гонщика) стороны. Причина проста: если по «Интерлагосу» гонщики ездят против часовой стрелки, то по «Лосаилу» – по.

Детали задней части Red Bull RB16B 11 / 13 Фотограф: Джорджо Пиола 6. На новую трассу Red Bull привезла две разные версии заднего крыла. У этой уровень прижимной силы выше…

Детали задней части Red Bull RB16B 12 / 13 Фотограф: Без авторства …а у этой – ниже, как можно заметить по подъему плоскости к торцевым пластинам. В квалификации и гонке этот вариант не пригодился.