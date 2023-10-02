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Гран При Катара-2023: расписание, факты и статистика

После годичной паузы Формула 1 возвращается на трассу «Лосаил», где пилотам предстоит бороться в свете прожекторов, а Макс Ферстаппен почти гарантированно станет чемпионом мира

Гонщики Ф1 на церемонии гимна перед стартом Гран При Катара

Главное:

Гонка Qatar Гран При Катара
Этап 17-й из 22
Место «Лосаил», Доха
Длина круга 5,380 км
Гоночная дистанция 19 кругов / 102,220 км (спринт)
57 кругов / 306,660 км
Направление движения По часовой стрелке
Повороты 16 (6 левых, 10 правых)
Рекорд круга (гонка) 1:23.196 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing / 2021
232,799 км/ч
Рекорд круга (квалификация) 1:20.827 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes / 2021
239,622 км/ч
Выбор шин на этап C1 / C2 / C3
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Закат над трассой в Катаре

Закат над трассой в Катаре

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Расписание уик-энда:

Сессия Дата Московское время
Первая тренировка 6 октября, пятница  16:30-17:30
Квалификация (18/15/12)* 6 октября, пятница  20:00-21:00 
Квалификация спринта (12/10/8)* 7 октября, суббота  16:00-16:45
Спринт 7 октября, суббота  20:30
Гонка

8 октября, воскресенье 

  20:00

*продолжительность сегментов в минутах

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Прогноз погоды на уик-энд: 

День Температура (макс/мин) Погода Вероятность осадков Ветер Влажн.

6 октября, пятница

 42/31 °C Ясно 0% Северо-западный, 5 м/с, порывы до 14 м/с до 52%
7 октября, суббота 40/28 °C

Ясно

 0%

Северо-западный, 8 м/с, порывы до 13 м/с

 до 51%
8 октября, воскресенье 37/29 °C Ясно 0%

Северо-западный, 7 м/с, порывы до 11 м/с

 до 51%
В дебютном 2021-м с первого ряда в Катаре стартовали Льюис Хэмилтон, Mercedes W12, и Пьер Гасли, AlphaTauri AT02

В дебютном 2021-м с первого ряда в Катаре стартовали Льюис Хэмилтон, Mercedes W12, и Пьер Гасли, AlphaTauri AT02

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Статистика 2021 года*:

Лучшее время в первой тренировке 1:23.723 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
Лучшее время во второй тренировке 1:23.148 – Finland Валттери Боттас /  Mercedes
Лучшее время в третьей тренировке 1:22.310 – Finland Валттери Боттас /  Mercedes
Время поула

1:20.827 – United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes
239,622 км/ч
Победитель гонки

United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes
1 час 24:28.471

Средняя скорость – 217,812 км/ч
Лидеры гонки

United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes – с 1 до 57 круга
Тактика победителя

2 пит-стопа
18-й и 42-й круги
Medium – Hard – Medium
Лучший круг в гонке 1:23.196 – Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing
(57-й из 57)
Подиум

1. United Kingdom Льюис Хэмилтон /  Mercedes

2. Netherlands Макс Ферстаппен / Austria Red Bull Racing

3. Spain Фернандо Алонсо / France Alpine
Освежите в памяти ту гонку Хэмилтон опередил Ферстаппена в Катаре, Алонсо на подиуме

Гран При Катара: пять быстрых выводов
*в 2022 году Гран При Катара не проводился
 
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Рекордсмены Гран При Катара:
  Пилоты Команды
Победы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (1)

 Mercedes (1)
Поулы

United Kingdom Льюис Хэмилтон (1)

  Mercedes (1)
Лучшие круги

Netherlands Макс Ферстаппен (1)

Austria Red Bull Racing (1)
Трасса Гран При Катара

Трасса Гран При Катара

Фото: QMMF

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В Mercedes признали успехи Ferrari в работе с шинами

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