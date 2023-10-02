Гран При Катара-2023: расписание, факты и статистика
После годичной паузы Формула 1 возвращается на трассу «Лосаил», где пилотам предстоит бороться в свете прожекторов, а Макс Ферстаппен почти гарантированно станет чемпионом мира
Главное:
|Гонка
|Гран При Катара
|Этап
|17-й из 22
|Место
|«Лосаил», Доха
|Длина круга
|5,380 км
|Гоночная дистанция
|19 кругов / 102,220 км (спринт)
57 кругов / 306,660 км
|Направление движения
|По часовой стрелке
|Повороты
|16 (6 левых, 10 правых)
|Рекорд круга (гонка)
|1:23.196 – Макс Ферстаппен / Red Bull Racing / 2021
232,799 км/ч
|Рекорд круга (квалификация)
|1:20.827 – Льюис Хэмилтон / Mercedes / 2021
239,622 км/ч
|Выбор шин на этап
|C1 / C2 / C3
Закат над трассой в Катаре
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Расписание уик-энда:
|Сессия
|Дата
|Московское время
|Первая тренировка
|6 октября, пятница
|16:30-17:30
|Квалификация (18/15/12)*
|6 октября, пятница
|20:00-21:00
|Квалификация спринта (12/10/8)*
|7 октября, суббота
|16:00-16:45
|Спринт
|7 октября, суббота
|20:30
|Гонка
|
8 октября, воскресенье
|20:00
*продолжительность сегментов в минутах
Прогноз погоды на уик-энд:
|День
|Температура (макс/мин)
|Погода
|Вероятность осадков
|Ветер
|Влажн.
|
6 октября, пятница
|42/31 °C
|Ясно
|0%
|Северо-западный, 5 м/с, порывы до 14 м/с
|до 52%
|7 октября, суббота
|40/28 °C
|
Ясно
|0%
|
Северо-западный, 8 м/с, порывы до 13 м/с
|до 51%
|8 октября, воскресенье
|37/29 °C
|Ясно
|0%
|
Северо-западный, 7 м/с, порывы до 11 м/с
|до 51%
В дебютном 2021-м с первого ряда в Катаре стартовали Льюис Хэмилтон, Mercedes W12, и Пьер Гасли, AlphaTauri AT02
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Статистика 2021 года*:
|Лучшее время в первой тренировке
|1:23.723 – Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
|Лучшее время во второй тренировке
|1:23.148 – Валттери Боттас / Mercedes
|Лучшее время в третьей тренировке
|1:22.310 – Валттери Боттас / Mercedes
|Время поула
|
1:20.827 – Льюис Хэмилтон / Mercedes
|Победитель гонки
|
Льюис Хэмилтон / Mercedes
Средняя скорость – 217,812 км/ч
|Лидеры гонки
|
Льюис Хэмилтон / Mercedes – с 1 до 57 круга
|Тактика победителя
|
2 пит-стопа
|Лучший круг в гонке
|1:23.196 – Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
(57-й из 57)
|Подиум
|
1. Льюис Хэмилтон / Mercedes
2. Макс Ферстаппен / Red Bull Racing
3. Фернандо Алонсо / Alpine
|Освежите в памяти ту гонку
|Хэмилтон опередил Ферстаппена в Катаре, Алонсо на подиуме
|Пилоты
|Команды
|Победы
|
Льюис Хэмилтон (1)
|
Mercedes (1)
|Поулы
|
Льюис Хэмилтон (1)
|Mercedes (1)
|Лучшие круги
|
Макс Ферстаппен (1)
|
Red Bull Racing (1)
Трасса Гран При Катара
Фото: QMMF
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